2025 IHSA playoffs: Quarterfinal round pairings

Here are the quarterfinal pairings of the IHSA Playoffs.
Class 8A
|1-to-32 bracket
|Date and Time
|No. 9 Lincoln-Way East (9-2)
|at
|No. 1 Mount Carmel (11-0)
|TBD
|No. 4 (Fremd) (10-1)
|at
|No. 12 Bolingbrook (9-2)
|TBD
|No. 2 Barrington (10-1)
|at
|No. 23 Lockport (8-3)
|TBD
|No. 11 Oswego (9-2)
|at
|No. 3 Maine South (10-1)
|TBD
Class 7A
|1-to-32 bracket
|Date and Time
|No. 25 St. Rita (7-4)
|at
|No. 16 Hersey (9-2)
|TBD
|No. 21 Glenbard North (8-3)
|at
|No. 13 Batavia (9-2)
|1 p.m. Saturday
|No. 7 Lincoln-Way West (10-1)
|at
|No. 15 Downers Grove North (9-2)
|TBD
|No. 3 St. Charles North (10-1)
|at
|No. 6 Brother Rice (10-1)
|TBD
Class 6A
|North Bracket
|Date and Time
|No. 4 Lake Zurich (9-2)
|at
|No. 1 Nazareth (10-1)
|TBD
|No. 2 Burlington Central (10-1)
|at
|No. 11 Fenwick (8-3)
|TBD
|South Bracket
|No. 12 Simeon (7-4)
|at
|No. 8 East St. Louis (8-3)
|TBD
|No. 10 St. Laurence (7-4)
|at
|No. 6 Dunlap (9-2)
|TBD
Class 5A
|North Bracket
|Date and Time
|No. 13 King (7-4)
|at
|No. 9 St. Francis (8-3)
|TBD
|No. 6 Cary-Grove (9-2)
|at
|No. 2 Belvidere North (11-0)
|TBD
|South Bracket
|No. 1 Washington (10-1)
|at
|No. 5 Providence (8-3)
|TBD
|No. 3 Peoria (9-2)
|at
|No. 2 Oak Forest (10-1)
|TBD
Class 4A
|North Bracket
|Date and Time
|No. 5 Coal City (9-2)
|at
|No. 1 Montini (11-0)
|TBD
|No. 2 Morris (10-1)
|at
|No. 6 Geneseo (9-2)
|TBD
|South Bracket
|No. 4 Breese Central (10-1)
|at
|No. 9 Cahokia (9-2)
|2 p.m. Saturday
|No. 10 Sacred Heart Griffin (8-3)
|at
|No. 3 Rochester (10-1)
|TBD
Class 3A
|North Bracket
|Date and Time
|No. 5 Monmouth-Roseville (10-1)
|at
|No. 1 Richmond-Burton (11-0)
|TBD
|No. 11 IC Catholic Prep (8-3)
|at
|No. 2 Byron (11-0)
|TBD
|South Bracket
|No. 4 Tolono Unity (10-1)
|at
|No. 1 Williamsville (11-0)
|TBD
|No. 2 Vandalia (11-0)
|at
|No. 14 St. Joseph-Ogden (7-4)
|TBD
Class 2A
|North Bracket
|Date and Time
|No. 9 Tri-Valley (9-2)
|at
|No. 5 Wilmington (10-1)
|TBD
|No. 3 Farmington (11-0)
|at
|No. 2 El-Paso Gridley (11-0)
|TBD
|South Bracket
|No. 4 Flora (10-1)
|at
|No. 9 Maroa-Forsyth (9-2)
|TBD
|No. 3 Arthur (11-0)
|at
|No. 2 Westville (11-0)
|TBD
Class 1A
|North Bracket
|Date and Time
|No. 12 Dwight (8-3)
|at
|No. 1 Stockton (11-0)
|TBD
|No. 3 Lena-Winslow (10-1)
|at
|No. 2 Annawan-Wethersfield (11-0)
|TBD
|South Bracket
|No. 1 Hardin Calhoun (11-0)
|at
|No. 4 Casey-Westfield (9-2)
|TBD
|No. 11 Carrollton (8-3)
|at
|No. 7 Brown County (9-2)
|TBD