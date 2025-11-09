Shaw Local

2025 IHSA playoffs: Quarterfinal round pairings

Batavia's Henry Hahn carries the ball as Glenbard East's goes for the tackle at the Class 7 A Second Round playoff game on Friday, Nov. 7,2025 in Lombard.

Batavia's Henry Hahn carries the ball as Glenbard East's goes for the tackle at the Class 7 A Second Round playoff game on Friday, Nov. 7,2025 in Lombard. (Karen Naess for Shaw Local News Network/Karen Naess )

By Joshua Welge

Here are the quarterfinal pairings of the IHSA Playoffs.

Class 8A

1-to-32 bracketDate and Time
No. 9 Lincoln-Way East (9-2)atNo. 1 Mount Carmel (11-0)TBD
No. 4 (Fremd) (10-1)atNo. 12 Bolingbrook (9-2)TBD
No. 2 Barrington (10-1)atNo. 23 Lockport (8-3)TBD
No. 11 Oswego (9-2)atNo. 3 Maine South (10-1)TBD

Class 7A

1-to-32 bracketDate and Time
No. 25 St. Rita (7-4)at No. 16 Hersey (9-2)TBD
No. 21 Glenbard North (8-3)atNo. 13 Batavia (9-2)1 p.m. Saturday
No. 7 Lincoln-Way West (10-1)atNo. 15 Downers Grove North (9-2)TBD
No. 3 St. Charles North (10-1)atNo. 6 Brother Rice (10-1)TBD

Class 6A

North BracketDate and Time
No. 4 Lake Zurich (9-2)atNo. 1 Nazareth (10-1)TBD
No. 2 Burlington Central (10-1)atNo. 11 Fenwick (8-3)TBD
South Bracket
No. 12 Simeon (7-4)atNo. 8 East St. Louis (8-3)TBD
No. 10 St. Laurence (7-4) atNo. 6 Dunlap (9-2)TBD

Class 5A

North BracketDate and Time
No. 13 King (7-4)atNo. 9 St. Francis (8-3)TBD
No. 6 Cary-Grove (9-2)atNo. 2 Belvidere North (11-0)TBD
South Bracket
No. 1 Washington (10-1)atNo. 5 Providence (8-3)TBD
No. 3 Peoria (9-2)atNo. 2 Oak Forest (10-1) TBD

Class 4A

North BracketDate and Time
No. 5 Coal City (9-2)atNo. 1 Montini (11-0)TBD
No. 2 Morris (10-1)atNo. 6 Geneseo (9-2)TBD
South Bracket
No. 4 Breese Central (10-1) atNo. 9 Cahokia (9-2)2 p.m. Saturday
No. 10 Sacred Heart Griffin (8-3)atNo. 3 Rochester (10-1)TBD

Class 3A

North BracketDate and Time
No. 5 Monmouth-Roseville (10-1)at No. 1 Richmond-Burton (11-0)TBD
No. 11 IC Catholic Prep (8-3)atNo. 2 Byron (11-0)TBD
South Bracket
No. 4 Tolono Unity (10-1)atNo. 1 Williamsville (11-0)TBD
No. 2 Vandalia (11-0)atNo. 14 St. Joseph-Ogden (7-4)TBD

Class 2A

North BracketDate and Time
No. 9 Tri-Valley (9-2)at No. 5 Wilmington (10-1)TBD
No. 3 Farmington (11-0)atNo. 2 El-Paso Gridley (11-0)TBD
South Bracket
No. 4 Flora (10-1)atNo. 9 Maroa-Forsyth (9-2)TBD
No. 3 Arthur (11-0)atNo. 2 Westville (11-0)TBD

Class 1A

North BracketDate and Time
No. 12 Dwight (8-3)at No. 1 Stockton (11-0)TBD
No. 3 Lena-Winslow (10-1)atNo. 2 Annawan-Wethersfield (11-0)TBD
South Bracket
No. 1 Hardin Calhoun (11-0)atNo. 4 Casey-Westfield (9-2)TBD
No. 11 Carrollton (8-3)atNo. 7 Brown County (9-2)TBD
