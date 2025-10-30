2025 CCL/ESCC All-Conference football awards announced

The Chicago Catholic League/East Suburban Catholic Conference has released its 2025 All-Conference honorees and award winners. Players and coaches from all 24 schools received recognition this season. Below is a full list of All-Conference and award winners from each of the six divisions.
Blue Division
Tony Lawless Coach of the Year: Jordan Lynch, Mount Carmel
Tony Lawless Player of the Year: Emmett Dowling, Mount Carmel
Offensive Player of the Year: Quentin Burrell, Mount Carmel
Defensive Player of the Year: Brayden Parks, Brother Rice
Defensive Player of the Year: Will Mettee, Loyola
Lineman of the Year: King Liggins, Landon Gilbert, Michael Fitzgerald, Brayden Parks and Kameron McGee, Brother Rice
All-Conference
Mount Carmel: Quentin Burrell (WR), Gavin Conjar (LB/TE), Emmett Dowling (QB), Tim Harkins (OL), Tavares Harrington (DB), Roman Igwebuike (LB), Marshaun Thornton (WR), Stephen Winkler (TE/LB)
Brother Rice: Charlie Barkmeier (LB), C.J. Gray (QB), Jaylin Green (RB), King Liggins (DL), Kameron McGee (DL), Brayden Parks (DL), Ethan Posey (OL)
Loyola: Kai Calcutt (DL), Gavin King (LB), Melo Maldonado (RB), Jordan McKinley (WR), Will Mettee (LB), Zak Zeman (K)
St. Ignatius: Robbie Connor (RB), Connor Hites (RB/DB), Omar Saadan (OL/DL), Jake Sleggs (OL), Connor Wanzung (QB/DB)
Green Division
Dave Mattio Coach of the Year: Tim Racki, Nazareth
Tony Lawless Most Valuable Player: Dario Milivojevic, St. Francis
Offensive Player of the Year: Jake Cestone, Nazareth
Defensive Player of the Year: Foley Calcagno, IC Catholic Prep
Lineman of the Year: Christian Malachuk, Nazareth
All-Conference
Nazareth: Jake Cestone (WR), Jackson Failla (QB), Chris Kasky (DE), Christian Malachuk (OL/DL), Will McGarry (DE), Nate Sefcik (OL), Trenton Walker (WR/DB), Dylan Wellner (RB/LB)
IC Catholic Prep: Grant Bowen (WR/LB), Foley Calcagno (RB/LB), Tamarion Garner (WR/DE), Jaden Penna (WR/DB), Will Schmidt (WR/DB), Anthony Sebastian (OL/DL)
St. Francis: Tanner Glock (WR/DB), James McGrath (DB/RB), Dario Milivojevic (WR/DB), Matthew Anderson (OL/DL), Jaylen Torres (OL/DL), Zach Washington (WR/DB)
St. Rita: Israel Easley (DL), Donovan Evans (WR), Brandon Johnson Jr. (RB), Owen Lynch (LB), Saul Ruiz (K/P), Langston Smith (WR/DB)
White Division
Tony Lawless Coach of the Year: Mike Bukovsky, Montini
Gordie Gillespie Most Valuable Player: Trae Taylor, Carmel
Tony Lawless Most Valuable Player: Israel Abrams, Montini
Offensive Player of the Year: Jamen Williams, Fenwick
Offensive Player of the Year: Cory Les, St. Laurence
Defensive Player of the Year: Tommy Thies, Fenwick
Lineman of the Year: Jalin Strowder, Carmel
All-Conference
Montini: Israel Abrams (QB), Isaac Alexander (RB/DB), Namari Anderson (OL/DL), Laddie Asay (LB), Nico Castaldo (WR/DB), Angelo DeSensi (OL/DL), Gavin Ericson (OL/DL), Santino Tenuta (RB/LB)
Carmel: Greg Bess-Henning (WR), Nick Hopman (LB), Jameer Miles (LB), Kevin Murphy (DB), Kai Owens (WR/DB), Jalin Strowder (OL), Trae Taylor (QB)
Fenwick: Michael Murphy (TE/LB/LS), Noah Sur (K/P), Jake Thies (RB/DB), Tommy Thies (RB/DB), Aiden Williams (DB), Jamen Williams (QB)
St. Laurence: Danny Hyland (WR/DB), Cory Les (RB/DB), Mickey Lotus (DB), Sean Rice (TE/LB), Matt Williams (WR/DB)
Orange Division
Dave Mattio Coach of the Year: Jake Jaworski, Joliet Catholic
Gordie Gillespie Most Valuable Player: Jayden Armstrong, Joliet Catholic
Offensive Player of the Year: Broden Mackert, Providence
Defensive Player of the Year: Derrick Pomatto, Joliet Catholic
Defensive Player of the Year: Dominic Infelise, Providence
Lineman of the Year: Rico Schrieber, Marist
Lineman of the Year: Bryce Tencza, Providence
All-Conference
Joliet Catholic: Connor Ahoyt (OL), Jayden Armstrong (WR), Ian Campbell (DL), Vinny DiNovo (K), Steve Martin (DB), Frankee Piechonka (DL), Derrick Pomatto (LB), Lucas Simulick (QB)
Providence: Xavier Coleman (WR), Gavin Farley (LB), Blake Garrigan (DB), Dominic Infelise (DL), Joseph Levy (FB), Broden Mackert (RB), Bryce Tencza (OL)
Marist: Luke Detampel (QB), Marty Donahue (WR/TE), Tommy Hosty (QB/DB/P), Eddie Scheel (LB), Rico Schrieber (OL), Pat Wynn (DB)
Niles Notre Dame: Anthony Baddassano (DE), Ryan Cizneroz (DB), Sean CooK (OL), Dillon Gallagher (LB/P), Alex Wojtulewicz (LB)
Purple Division
Dave Mattio Coach of the Year: Tom Zbikowski, St. Patrick
Gordie Gillespie Most Valuable Player: Anthony Catron, St. Patrick
Offensive Player of the Year: Luke Doyle, Benet
Defensive Player of the Year: Hunter Wahtola, DePaul Prep
Lineman of the Year: Eli Valencia, St. Patrick
Lineman of the Year: Peter LaFleur, St. Viator
All-Conference
St. Patrick: Anthony Catron (RB), Joseph Chase (OL), Joe Costanzo (WR/K), Aidan Lyons (P), Conor Malenock (OL), Kevin Michaelsen (DE), Tim Schayer (WR), Eli Valencia (OL/DL)
DePaul Prep: Luke Flom (LB), Tyson Hooks (RB), Jordan Ochoa (LB), Matthew Osterman (WR), Carlos Rios (OL), Hunter Wahtola (DL), Peter Zuvich (DL)
Benet: Andrew DeLuca (LB), Luke Doyle (WR/DB), Alex MacDiarmid (OL), Joe Salvino (RB), Jack Sciortino (OL), Dean Meah (LB/TE)
St. Viator: Patrick Carnel (WR/DB), Peter LaFleur (OL/DL), Jack Leonard (WR/DB), Wynn Philippi (TE/DL), Colton Schneider (LB)
Red Division
Dave Mattio Coach of the Year: Nick Lopez, Marian Catholic
Gordie Gillespie Most Valuable Player: Gavin Neil, Marian Catholic
Offensive Player of the Year: Colin McEniry, Marmion
Defensive Player of the Year: Vinnie Testa, Marmion
Lineman of the Year: Isaac Zackavec, Marian Catholic
All-Conference
Marian Catholic: Owen Askren (QB), Andrew Goers (WR), Gavin Neil (DL), Ian Parker (WR), Nate Rhein (LB), Kyle Scott (RB), Sylvester Wilson (OL/DL), Isaac Zackavec (OL/DL)
Marmion: Michael Harris (OL), Ryan Loria (WR/DB), Roy Magana (QB), Colin McEniry (WR/LB), Nicholas Roche (TE/LB), Vinnie Testa (LB/QB), Michael Woytas (OL/DL)
Leo: Ellison Cox (RB), Rob Cunningham III (ATH), Jaivon Dale (WR/DB), Derrick Davis (QB/WR), Dontae Felder (DB), Jay’Dien Watkins (OL)
De La Salle: Donovan Moore (DB), Paris Morris (DL), Phillip Seltzer (QB/DB), Elijah Sirleaf (OL/DL), Zach Woodberry (RB)