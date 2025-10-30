Shaw Local

2025 CCL/ESCC All-Conference football awards announced

Mount Carmel’s Jordan Lynch, Emmett Dowling among CCL/ESCC Coach, Player of the Year award winners

Mt. Carmel's Quentin Burell (4) runs for a touchdown during the class 7A semi-final playoff game between Mt. Carmel and St. Rita high schools on Saturday, Nov. 23, 2024 in Chicago.

By Russ Hodges

The Chicago Catholic League/East Suburban Catholic Conference has released its 2025 All-Conference honorees and award winners. Players and coaches from all 24 schools received recognition this season. Below is a full list of All-Conference and award winners from each of the six divisions.

Blue Division

Tony Lawless Coach of the Year: Jordan Lynch, Mount Carmel

Tony Lawless Player of the Year: Emmett Dowling, Mount Carmel

Offensive Player of the Year: Quentin Burrell, Mount Carmel

Defensive Player of the Year: Brayden Parks, Brother Rice

Defensive Player of the Year: Will Mettee, Loyola

Lineman of the Year: King Liggins, Landon Gilbert, Michael Fitzgerald, Brayden Parks and Kameron McGee, Brother Rice

All-Conference

Mount Carmel: Quentin Burrell (WR), Gavin Conjar (LB/TE), Emmett Dowling (QB), Tim Harkins (OL), Tavares Harrington (DB), Roman Igwebuike (LB), Marshaun Thornton (WR), Stephen Winkler (TE/LB)

Brother Rice: Charlie Barkmeier (LB), C.J. Gray (QB), Jaylin Green (RB), King Liggins (DL), Kameron McGee (DL), Brayden Parks (DL), Ethan Posey (OL)

Loyola: Kai Calcutt (DL), Gavin King (LB), Melo Maldonado (RB), Jordan McKinley (WR), Will Mettee (LB), Zak Zeman (K)

St. Ignatius: Robbie Connor (RB), Connor Hites (RB/DB), Omar Saadan (OL/DL), Jake Sleggs (OL), Connor Wanzung (QB/DB)

Green Division

Dave Mattio Coach of the Year: Tim Racki, Nazareth

Tony Lawless Most Valuable Player: Dario Milivojevic, St. Francis

Offensive Player of the Year: Jake Cestone, Nazareth

Defensive Player of the Year: Foley Calcagno, IC Catholic Prep

Lineman of the Year: Christian Malachuk, Nazareth

All-Conference

Nazareth: Jake Cestone (WR), Jackson Failla (QB), Chris Kasky (DE), Christian Malachuk (OL/DL), Will McGarry (DE), Nate Sefcik (OL), Trenton Walker (WR/DB), Dylan Wellner (RB/LB)

IC Catholic Prep: Grant Bowen (WR/LB), Foley Calcagno (RB/LB), Tamarion Garner (WR/DE), Jaden Penna (WR/DB), Will Schmidt (WR/DB), Anthony Sebastian (OL/DL)

St. Francis: Tanner Glock (WR/DB), James McGrath (DB/RB), Dario Milivojevic (WR/DB), Matthew Anderson (OL/DL), Jaylen Torres (OL/DL), Zach Washington (WR/DB)

St. Rita: Israel Easley (DL), Donovan Evans (WR), Brandon Johnson Jr. (RB), Owen Lynch (LB), Saul Ruiz (K/P), Langston Smith (WR/DB)

White Division

Tony Lawless Coach of the Year: Mike Bukovsky, Montini

Gordie Gillespie Most Valuable Player: Trae Taylor, Carmel

Tony Lawless Most Valuable Player: Israel Abrams, Montini

Offensive Player of the Year: Jamen Williams, Fenwick

Offensive Player of the Year: Cory Les, St. Laurence

Defensive Player of the Year: Tommy Thies, Fenwick

Lineman of the Year: Jalin Strowder, Carmel

All-Conference

Montini: Israel Abrams (QB), Isaac Alexander (RB/DB), Namari Anderson (OL/DL), Laddie Asay (LB), Nico Castaldo (WR/DB), Angelo DeSensi (OL/DL), Gavin Ericson (OL/DL), Santino Tenuta (RB/LB)

Carmel: Greg Bess-Henning (WR), Nick Hopman (LB), Jameer Miles (LB), Kevin Murphy (DB), Kai Owens (WR/DB), Jalin Strowder (OL), Trae Taylor (QB)

Fenwick: Michael Murphy (TE/LB/LS), Noah Sur (K/P), Jake Thies (RB/DB), Tommy Thies (RB/DB), Aiden Williams (DB), Jamen Williams (QB)

St. Laurence: Danny Hyland (WR/DB), Cory Les (RB/DB), Mickey Lotus (DB), Sean Rice (TE/LB), Matt Williams (WR/DB)

Orange Division

Dave Mattio Coach of the Year: Jake Jaworski, Joliet Catholic

Gordie Gillespie Most Valuable Player: Jayden Armstrong, Joliet Catholic

Offensive Player of the Year: Broden Mackert, Providence

Defensive Player of the Year: Derrick Pomatto, Joliet Catholic

Defensive Player of the Year: Dominic Infelise, Providence

Lineman of the Year: Rico Schrieber, Marist

Lineman of the Year: Bryce Tencza, Providence

All-Conference

Joliet Catholic: Connor Ahoyt (OL), Jayden Armstrong (WR), Ian Campbell (DL), Vinny DiNovo (K), Steve Martin (DB), Frankee Piechonka (DL), Derrick Pomatto (LB), Lucas Simulick (QB)

Providence: Xavier Coleman (WR), Gavin Farley (LB), Blake Garrigan (DB), Dominic Infelise (DL), Joseph Levy (FB), Broden Mackert (RB), Bryce Tencza (OL)

Marist: Luke Detampel (QB), Marty Donahue (WR/TE), Tommy Hosty (QB/DB/P), Eddie Scheel (LB), Rico Schrieber (OL), Pat Wynn (DB)

Niles Notre Dame: Anthony Baddassano (DE), Ryan Cizneroz (DB), Sean CooK (OL), Dillon Gallagher (LB/P), Alex Wojtulewicz (LB)

Purple Division

Dave Mattio Coach of the Year: Tom Zbikowski, St. Patrick

Gordie Gillespie Most Valuable Player: Anthony Catron, St. Patrick

Offensive Player of the Year: Luke Doyle, Benet

Defensive Player of the Year: Hunter Wahtola, DePaul Prep

Lineman of the Year: Eli Valencia, St. Patrick

Lineman of the Year: Peter LaFleur, St. Viator

All-Conference

St. Patrick: Anthony Catron (RB), Joseph Chase (OL), Joe Costanzo (WR/K), Aidan Lyons (P), Conor Malenock (OL), Kevin Michaelsen (DE), Tim Schayer (WR), Eli Valencia (OL/DL)

DePaul Prep: Luke Flom (LB), Tyson Hooks (RB), Jordan Ochoa (LB), Matthew Osterman (WR), Carlos Rios (OL), Hunter Wahtola (DL), Peter Zuvich (DL)

Benet: Andrew DeLuca (LB), Luke Doyle (WR/DB), Alex MacDiarmid (OL), Joe Salvino (RB), Jack Sciortino (OL), Dean Meah (LB/TE)

St. Viator: Patrick Carnel (WR/DB), Peter LaFleur (OL/DL), Jack Leonard (WR/DB), Wynn Philippi (TE/DL), Colton Schneider (LB)

Red Division

Dave Mattio Coach of the Year: Nick Lopez, Marian Catholic

Gordie Gillespie Most Valuable Player: Gavin Neil, Marian Catholic

Offensive Player of the Year: Colin McEniry, Marmion

Defensive Player of the Year: Vinnie Testa, Marmion

Lineman of the Year: Isaac Zackavec, Marian Catholic

All-Conference

Marian Catholic: Owen Askren (QB), Andrew Goers (WR), Gavin Neil (DL), Ian Parker (WR), Nate Rhein (LB), Kyle Scott (RB), Sylvester Wilson (OL/DL), Isaac Zackavec (OL/DL)

Marmion: Michael Harris (OL), Ryan Loria (WR/DB), Roy Magana (QB), Colin McEniry (WR/LB), Nicholas Roche (TE/LB), Vinnie Testa (LB/QB), Michael Woytas (OL/DL)

Leo: Ellison Cox (RB), Rob Cunningham III (ATH), Jaivon Dale (WR/DB), Derrick Davis (QB/WR), Dontae Felder (DB), Jay’Dien Watkins (OL)

De La Salle: Donovan Moore (DB), Paris Morris (DL), Phillip Seltzer (QB/DB), Elijah Sirleaf (OL/DL), Zach Woodberry (RB)

Russ Hodges

Russ started working with Shaw Media in August 2025 after over nine years as sports editor of the Rochelle News-Leader. Russ covers high school sports for the Northwest Herald and high school football for Friday Night Drive.