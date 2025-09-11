BCR Leaderboard for area leaders through Week 2, 2025

Here’s a look at the area leaders from Bureau Valley, Hall, Princeton and St. Bede through Week 2:
|Scoring
|Kicking
|PAT
|TD
|Total
|C. Etheridge (P)
|0
|2
|4
|26
|L. Marquez (SB)
|0
|0
|2
|12
|D. Glynn (H-PC)
|0
|0
|2
|12
|J. Lanham (P)
|0
|0
|1
|6
|G. Ferrari (SB)
|0
|0
|1
|6
|C. Sterling (P)
|0
|0
|1
|6
|D. Stewart (P)
|0
|0
|1
|6
|W. Smith (BV)
|0
|0
|1
|6
|A. Hermes (SB)
|0
|0
|1
|6
|B. Hirst (SB)
|0
|0
|1
|6
|C. Caldwell (P)
|0
|0
|1
|6
|B. Clevenger (P)
|5
|0
|0
|5
|R. Soliman (SB)
|5
|0
|0
|5
|Rushing
|Att
|Yards
|TDs
|YPC
|C. Etheridge (P)
|43
|345
|4
|8.0
|G. Lanham (P)
|27
|249
|1
|9.2
|D. Glynn (H-PC)
|27
|134
|2
|5.0
|D. Stewart (BV)
|31
|113
|1
|3.6
|L. Marquez (SB)
|20
|112
|2
|5.6
|B. Curran (H-PC)
|7
|100
|1
|14.3
|A. Redcliff (H-PC)
|18
|81
|0
|4.5
|K. Richter (BV)
|5
|76
|0
|15.2
|Passing
|C-A-I
|Yards
|TDs
|D. Glynn (H-PC)
|11-27-1
|137
|1
|G. Ferrari (SB)
|4-12-0
|64
|1
|G. Lanham (P)
|3-11-0
|30
|0
|Receiving
|Rec
|Yards
|TDs
|YPC
|C. Sterling (H-PC)
|4
|75
|1
|18.8
|B. Curran (H-PC)
|3
|30
|0
|10.0
|A. Redcliff (H-PC)
|2
|15
|0
|7.5
|Ca. Riva (SB)
|1
|29
|1
|29.0
|H. Edgcomb (H-PC)
|1
|15
|0
|15.0