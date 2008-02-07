Shaw Local

Area prep statistics 2-7-08

Basketball

High school boys

RECORDS

(Through Feb. 5)

Donovan 20-3 .890

St. Anne 18-4 .818

Peotone 16-7 .696

Momence 15-7 .682

Manteno 12-11 .521

Watseka 12-11 .521

Herscher 11-11 .500

Coal City 12-12 .500

Gardner-SW 11-12 .478

Iroquois West 10-12 .455

Kankakee 8-11 .421

Grant Park 11-14 .440

Wilmington 9-12 .429

Central 10-15 .400

Trinity 6-12 .333

Bishop McNamara 7-15 .318

Milford 7-15 .318

Dwight 6-13 .315

Beecher ..................6-18. 250

Grace Baptist 4-15 .211

Reed-Custer 5-19 .208

Tri-Point 4-17 .190

CPCI 3-21 .125

BBCHS .....................2-17. 105

CONFERENCE STANDINGS

SICA South

Bloom 6-1

Rich South 3-2

Rich Central 3-3

Crete-Monee 3-3

Rich East 2-4

Kankakee 1-5

SouthWest Suburban Red

Homewood-Flossmoor 3-0

Lincoln-Way East 2-1

Andrew 1-1

Lincoln-Way Central 2-2

BBCHS 0-4

Catholic League South

DeLaSalle 5-0

Mount Carmel 4-1

Hales Franciscan 4-1

Brother Rice 4-1

Seton Academy 2-4

Providence 2-4

Bishop McNamara 1-5

St. Francis De Sales 0-6

River Valley

St. Anne 4-0

Donovan 3-0

Grant Park ....3-2

Gardner-SW 2-3

Beecher 1-3

Illinois Lutheran 0-5

Interstate Eight

Westmont 8-1

Seneca 8-1

Peotone 5-3

Lisle 4-3

Sandwich 4-3

Herscher 4-4

Wilmington 4-4

Coal City 2-4

Dwight 2-5

Plano 2-5

Manteno 2-6

Reed-Custer 1-7

Sangamon Valley

Paxton 6-0

Momence 5-2

St. Joe Ogden 5-2

Watseka 3-2

St. Thomas More 3-3

Iroquois West 2-3

Central 2-4

CPCI 1-5

Tri-Point 0-6

INDIVIDUAL STATISTICS

Scoring leaders

Name GP Pts PPG

Christensen, GSW 23 519 22.6

Ociepka, Bee 16 328 20.5

Lightfoot, Kan 18 376 20.5

Burdunice, SA 22 429 19.5

Kunce, Mil 20 369 18.5

Verdun, CC 24 413 17.2

Graves, GP 25 420 16.8

Fleming, SA 22 357 16.2

Garrelts, Mil 20 320 16.0

Dyson, GB 19 297 15.6

DiLeo, Man 23 336 14.6

Koerner, Her 22 317 14.4

Hasselbring, Wat 23 314 13.7

Kunz, R-C 24 320 13.3

Romanchik, Peo 12 160 13.3

Hicks, Don 23 299 13.0

Hollingsworth, IW 21 265 12.6

Kongjeli, Dwi 19 240 12.6

Sykes, GB 19 240 12.6

Shreffler, Man 23 285 12.4

Kuhn, CPCI 24 294 12.3

Nissen, Bee 19 224 11.8

Falaschetti, Peo 22 254 11.5

Turner, Mom 21 239 11.4

Blanchette, BM 22 249 11.3

Thompson, Dwi 19 215 11.3

Moliga, BB 14 157 11.2

Steffen, CPCI 24 266 11.1

Jackson, Don 23 251 10.9

Charles, Don 23 245 10.7

Crutchfield, WIl 21 223 10.6

Sanchez, IW 22 231 10.5

Lardi, CC 24 251 10.5

Russell, Wil 21 219 10.4

Brooks, GSW 23 237 10.3

Lemenager, Cen 25 254 10.2

Moyer, Wat 23 235 10.2

Davis, Don 23 225 9.8

Gereg, Mom 22 215 9.8

Bogan, Kan 18 175 9.7

Dechenne, BM 22 207 9.4

J. Schneider, GP 24 224 9.3

Davis, SA 19 177 9.3

Roberson, Mom 22 203 9.2

Dabney, GB 16 147 9.2

Ward, BM 22 200 9.1

Watts, Wat 23 206 9.0

Agamy, CC 22 197 9.0

VanDuyne, R-C 23 206 9.0

Marques, Cen 25 217 8.7

Krygowski, Her 22 191 8.7

Rackouski, R-C 24 205 8.5

O'Connor, BM 22 187 8.5

Hindman, T-P 17 143 8.4

3-POINTERS

Name 3-pts

Kuhn, CPCI 72

Kunz, Reed-Custer 57

Graves, Grant Park 52

Verdun, Coal City 50

Jackson, Donovan 50

Christensen, Gardner-SW 50

Sanchez, Iroquois West 41

DiLeo, Manteno 39

Russell, Wilmington 38

Dyson, Grace Baptist 37

Kunce, Milford 37

Hicks, Donovan 36

Fleming, St. Anne 36

Irvin, Gardner-SW 35

Lightfoot, Kankakee 35

Ociepka, Beecher 33

Moyer, Watseka 33

Brashares, Peotone 31

Gocal, Beecher 29

Webber, Central 27

Agamy, Coal City 27

Garrelts, Milford 27

Wadley, BBCHS 25

Lemenager, Central 25

Biswell, Dwight 25

Burmeister, Manteno 24

Blanchette, Bishop McNamara 23

Bogan, Kankakee 22

Koerner, Herscher 22

Ward, Bishop McNamara 21

Fletcher, Donovan 21

FREE-THROW LEADERS

(minimum of 65 shots)

Name FTM-FTA Pct.

Ociepka, Bee 109-124 .879

Graves, GP 75-91 .791

Garrelts, Mil 79-102 .775

Lightfoot, Kan 66-84 .774

Verdun, CC 77-100 .770

Blanchette, BM 58-76 .763

Kunz, R-C 59-78 .756

Nissen, Bee 88-117 .752

Christensen, GSW 117-156 .750

O'Connor, BM 53-71 .746

DiLeo, Man 811-09 .743

Watts, Wat 74-101 .733

Charles, Don 83-116 .716

Galbreath, Peo 53-74 .716

Lemenager, Cen 46-69 .710

Kunce, Mil 74-106 .698

Fleming, SA 53-76 .697

Falaschetti, Peo 68-98 .694

Koerner, Her 59-86 .686

Clayton, Mom 50-74 .676

Hollingsworth, IW 58-88 .659

Shreffler, Man 107-164 .652

Trafton, CC 38-59 .644

Block, T-P 32-50 .640

Webb, Wil 47-74 .635

Hasselbring, Wat 54-86 .628

Burdunice, SA 97-155 .626

Rackouski, R-C 45-72 .625

Lardi, CC 45-72 .625

Crutchfield, WIl 52-84 .619

REBOUNDS

J. Schneider, Grant Park 220

Charles, Donovan 185

Hasselbring, Watseka 183

Shreffler, Manteno 175

Koerner, Herscher 168

Verdun, Coal City 162

Burdunice, St. Anne 154

Gereg, Momence 152

Graves, Grant Park 144

Thomas, Iroquois West 140

Henrichs, Christ Lutheran 137

Crutchfield, Wilmington 137

Brooks, Gardner-SW 135

Steffen, CPCI 135

Schuldt, Christ Lutheran 132

Nissen, Beecher 130

Turner, Momence 125

Hickson, Central 123

Falschetti, Peotone 122

Lardi, Coal City 119

ASSISTS

Christensen, Gardner-SW 133

Lemenager, Central 125

Waseleski, Peotone 102

Ader, Grant Park 91

Fleming, St. Anne 78

Watts, Watseka 76

Charles, Donovan 74

Sain, Momence 74

Agamy, Coal City 73

Coleman, Iroquois West 73

Clayton, Momence 67

Galbreath, Peotone 63

Ro. Munsterman, CPCI 62

Garrelts, Milford 62

Highland, Herscher 61

DiLeo, Manteno 60

Brashares, Peotone 60

Kunce, Milford 58

Thomas, St. Anne 58

Hicks, Donovan 57

Jackson, Donovan 57

Webb, Wilmington 56

Sanchez, Iroquois West 55

STEALS

Christensen, Gardner-SW 84

Fleming, St. Anne 66

Hickson, Central 55

Lemenager, Central 52

Waseleski. Peotone 51

Hicks, Donovan 50

Kunce, Milford 50

Sain, Momence 48

Koerner, Herscher 46

Jackson, Donovan 45

Sanchez, Iroquois West 45

Garrelts, Milford 44

Turner, Momence 44

Peden, St. Anne 43

Mason, St. Anne 43

Charles, Donovan 42

Highland, Herscher 42

Agamy, Coal City 41

Davis, Donovan 40

Graves, Grant Park 39

Lemenager, Central 36

Luhrsen, Christ Lutheran 35

BLOCKS

Thomas, Iroquois West 59

Schuldt, Christ Lutheran 44

Graves, Grant Park 37

Mead, Beecher 34

Davis, St. Anne 32

Brooks, Gardner-SW 25

Hasselbring, Watseka 25

Davis, Donovan 21

Nissen, Beecher 20

Crutchfield, Wilmington 18

TEAM

3-POINTERS

Gardner-South Wilmington 138

Donovan 120

Coal City 111

Grant Park 100

CPCI 95

Milford 89

St. Anne 89

Beecher 85

Manteno 84

Reed-Custer 84

TEAM

FREE-THROW PERCENTAGE

Beecher 74.5

Bishop McNamara 72.1

Gardner-South Wilmington 69.2

Milford 67.1

Watseka 64.9

Donovan 64.8

Kankakee 64.5

Coal City 63.8

Central 63.4

Tri-Point 63.4

OFFENSIVE AVERAGE

St. Anne 70.8

Kankakee 63.2

Donovan 59.2

Momence 56.0

Milford 55.4

Gardner-South Wilmington 55.3

Coal City 54.7

Peotone 52.3

Watseka 52.2

Beecher 51.2

Herscher 51.1

Iroquois West 49.4

Bishop McNamara 49.2

Grant Park 47.7

Wilmington 47.3

Manteno 47.2

Tri-Point 46.9

BBCHS 46.7

Dwight 46.5

Reed-Custer 44.4

Grace Baptist 44.9

Central 44.3

CPCI 40.3

DEFENSIVE AVERAGE

Donovan 44.1

Central 46.9

Peotone 47.6

Manteno 47.8

CPCI 48.2

Wilmington 49.3

Grant Park 49.4

Herscher 49.5

St. Anne 50.5

Watseka 50.7

Dwight 51.7

Momence 52.3

Reed-Custer 53.0

Coal City 53.6

Bishop McNamara 54.2

Iroquois West 55.7

Gardner-South Wilmington 56.4

BBCHS 57.5

Beecher 58.7

Grace Baptist 59.6

Tri-Point 63.0

Milford 63.0

Kankakee 65.5

High school girls

RECORDS

(through Feb. 5)

W-L Pct.

Momence 22-5 .815

Central 23-6 .793

Gardner-SW 17-7 .708

Coal City 19-8 .704

Bishop McNamara 18-8 .692

Donovan 19-9 .679

Reed-Custer 17-9 .654

Herscher 16-12 .571

Dwight 16-13 .552

Tri-Point 14-12 .538

Trinity 8-8 .500

Grace Baptist 9-11 .450

Peotone 12-16 .429

Beecher 11-16 .407

Milford 10-17 .370

St. Anne 10-19 .345

Grant Park 9-18 .333

Watseka 9-18 .333

Manteno 10-20 .333

CPCI 8-22 .267

Iroquois West 7-20 .259

Bradley-Bourb. 5-22 .185

Wilmington 5-22 .185

Kankakee 0-24 .000

CONFERENCE STANDINGS

SICA South

Rich South 8-1

Crete-Monee 8-1

Rich Central 5-4

Bloom 4-5

Rich East 1-8

Kankakee 0-9

SouthWest Suburban Red

Lincoln-Way East 9-3

Lincoln-Way Central 8-4

Homewood-Flossmoor 6-6

Andrew 1-11

Bradley-Bourbonnais 1-11

East Suburban Catholic

Fenwick 9-0

Marian Catholic 7-2

Marist 6-3

Bishop McNamara 6-4

Carmel 5-4

Benet 4-5

Nazareth 4-5

Providence 4-6

St. Joseph 3-6

St. Viator 3-7

Joliet Catholic 0-9

River Valley

Grant Park 4-1

Donovan 4-1

Beecher 3-2

Gardner-South Wilmington 3-2

St. Anne 1-4

Illinois Lutheran 0-5

Sangamon Valley

Central 7-1

St. Thomas More 7-1

Momence 6-2

Tri-Point 5-3

PBL 4-4

St. Joseph-Ogden 3-5

Iroquois West 2-6

CPCI 1-7

Watseka 1-7

Interstate Eight

Reed-Custer 9-2

Seneca 9-2

Coal City 8-3

Lisle 8-3

Dwight 7-4

Sandwich 7-4

Westmont 6-5

Herscher 5-6

Peotone 4-7

Manteno 2-9

Wilmington 1-10

Plano 0-11

Statistics

SCORING LEADERS

Name GP Pts PPG

Sykes, Momence 25 544 21.8

Mack, GSW 24 451 18.8

DeYoung, Trinity 16 274 17.1

Mayes, Central 29 493 17.0

Anthony, Grace 14 223 15.9

T. Spell, Wilm. 25 376 15.0

J. Johnson, Kan 23 346 15.0

Gardner, Central 29 427 14.7

Hubert, GP 27 383 14.2

Wilcoz, Beecher 27 377 14.0

Hasselbring, Mac 26 363 14.0

Shappell, CC 20 275 13.8

Wehling, Beecher 26 355 13.7

Gluckleder, Man 30 396 13.2

Trass, Kankakee 17 220 12.9

Marvin, Grace 18 220 12.2

Wymore, Grace 18 220 12.2

Branka, Mac 26 309 11.9

O'Connor, Trinity 16 179 11.2

E. Cowan, Wat 27 300 11.1

Redeker, CPCI 29 315 10.9

Bozue, GSW 24 260 10.8

Hill, Momence 27 287 10.6

McKay, Mil 27 283 10.5

Phillips, T-P 26 274 10.5

Ording, R-C 24 252 10.5

Williams, Trinity 16 163 10.2

Matthews, Her 28 284 10.1

A. Smith, CC 27 256 9.5

Estay, Milford 27 255 9.4

3-POINTERS

Engelman, Herscher 68

Sykes, Momence 61

Lenzie, Gardner-SW 58

Bozue, Gardner-SW 48

McKay, Milford 48

Gardner, Central 47

Hill, Momence 44

Shappell, Coal City 38

M. Arreola, Reed-Custer 37

Wilcoz, Beecher 36

J. Johnson, Kankakee 35

Mack, Gardner-SW 31

Jo. Meister, Tri-Point 31

Mikula, Coal City 28

Anthony, Grace Baptist 27

Cousin, Herscher 27

Stetson, Herscher 27

Larocque, Herscher 26

Wynn, Manteno 26

Hilgendorf, Donovan 25

Murphy, Wilmington 25

Estay, Milford 24

Mingee, Christ Lutheran 22

Dannehl, CPCI 20

Lavoie, Watseka 20

Peters, Herscher 20

FREE-THROW LEADERS

(min. 50 attempts)

Name FTM-FTA Pct

Hilgendorf, Don 47-56 .839

Sykes, Momence 95-117 .812

Schmidt, Mac 49-64 .766

Cousin, Her 44-60 .733

Branka, Mac 58-77 .753

Gardner, Cen 86-116 .741

Ja. Meister, T-P 73-99 .737

DeYoung, Trinity 70-95 .737

Hasselbring, Mac 101-138 .732

Wymore, Grace 36-50 .720

Wilcoz, Bee 87-122 .713

Stroud, R-C 43-61 .705

Morris, IW 66-94 .702

J. Johnson, Kan 55-79 .696

Redeker, CPCI 63-94 .670

Phillips, T-P 44-67 .657

Mack, GSW 58-89 .652

Shappell, CC 69-106 .651

Wehling, Bee 86-135 .637

McKay, Mil 65-102 .637

Campbell, Peo 40-63 .635

Ording, R-C 50-80 .625

Bisping, Peo 31-50 .620

Wessel, Wil 31-50 .620

Guynn, B-B 55-90 .611

Warman, Cen 53-86 .605

REBOUNDS

T. Spell, Wilmington 315

Sykes, Momence 291

Mayes, Central 280

Gluckleder, Manteno 260

Bauer, CPCI 242

Trass, Kankakee 232

Perschnick, Dwight 221

Cherveny, Wilmington 220

Matthews, Herscher 216

McCaslin, Grant Park 213

N. Zizic, Grant Park 206

Verdun, Coal City 202

K. Cowan, Watseka 198

Lynch, Donovan 198

Walls, Donovan 198

Phillips, Tri-Point 196

Tambling, Dwight 190

Wilken, Milford 190

Williams, Trinity 185

DeYoung, Trinity 181

Schroeder, Iroquois West 178

James, Reed-Custer 173

Juergens, Tri-Point 173

Mack, Gardner-SW 171

Ording, Reed-Custer 168

E. Cowan, Watseka 166

ASSISTS

Sykes, Momence 96

Wymore, Grace Baptist 92

Estay, Milford 88

Tharp, Tri-Point 88

Hill, Momence 82

Hasselbring, McNamara 81

McKay, Milford 75

Stroud, Reed-Custer 75

Gardner, Central 72

Morris, Iroquois West 71

Bozue, Gardner-SW 70

Hicks, Donovan 70

Meyer, Momence 70

Mikula, Coal City 69

Peters, Herscher 69

Warman, Central 69

Marquis, Donovan 66

Jo. Meister, Tri-Point 66

M. Arreola, Reed-Custer 63

Lowman, St. Anne 62

Edris, Milford 60

Murphy, Wilmington 60

Stetson, Herscher 60

B. Spell, Wilmington 59

STEALS

Branka, McNamara 126

Mack, Gardner-SW 116

Sykes, Momence 101

Estay, Milford 84

Hasselbring, McNamara 83

Lynch, Donovan 82

Gardner, Central 77

Hoffman, Dwight 76

Ryan, Peotone 76

Poskin, Central 75

Wymore, Grace Baptist 70

Mayes, Central 69

Walls, Donovan 68

Strubhar, Peotone 66

Schroeder, Iroquois West 65

Stetson, Herscher 64

Dodd, CPCI 63

Murphy, Wilmington 62

T. Spell, Wilmington 61

Dodd, St. Anne 59

Boekeloo, Beecher 57

Oliver, Peotone 57

Peters, Donovan 57

Warman, Central 57

Hill, Momence 56

BLOCKED SHOTS

N. Zizic, Grant Park 82

Cherveny, Wilmington 80

DeYoung, Trinity 80

Lynch, Donovan 72

Mayes, Central 63

Sykes, Momence 62

T. Spell, Wilmington 60

Wymore, Grace Baptist 45

Gluckleder, Manteno 35

Trass, Kankakee 34

Marvin, Grace Baptist 33

Juergens, Tri-Point 27

Wehling, Beecher 26

Bauer, CPCI 22

K. Cowan, Watseka 20

Abbott, Momence 19

Schroeder, Iroquois West 18

Bayston, Iroquois West 17

Rehfeldt, Gardner-SW 17

Hill, Momence 15

Kaufman, Christ Lutheran 14

Chapman, St. Anne 13

Dannehl, CPCI 13

Fink, Iroquois West 13

Walls, Donovan 12

Wrestling

Individual records

(15 match minimum)

103 -- Evans (CC) 27-3, Chambers (CC) 12-3, Jones (W) 28-8, Dahl (BB) 22-14, Z. Yuhasz (M) 12-12.

112 -- Cartwright (W) 30-7, Alford (BB) 28-10.

119 -- Nash (W) 15-4, Shoemaker (CC) 11-6, Hoerler (M) 19-11, Eguizabal (BB) 14-13.

125 -- VanDuyne (W) 34-1, Hanley (CC) 14-6, Jones (BB) 27-17, Gillentine (P) 19-12, Higbee (M) 15-11.

130 -- Heino (W) 32-3, Finley (GB) 19-5, Holland (D) 25-10, Yakima (P) 12-9, Kroeger (CC) 19-16, Dornan (BB) 13-12.

135 -- Roseland (CC) 30-3, Goodwin (W) 23-3, Hakeman (BB) 28-9, Santoro (M) 23-8, Zirkle 14-13 (BM).

140 -- Young (BM) 32-3, Brown (D) 27-10, Gingerich (BB) 23-12, Evans (W) 22-9, Santoro (M) 11-6, Hopkins (P) 17-16.

145 -- Murphy (W) 31-6, Roach (BB) 25-16, Wroblicky (P) 14-14.

152 -- Odeen (CC) 20-2, Bailey (W) 33-5, Saathoff (BB) 26-12, Anderson (M) 11-8, Porter (M) 17-14, Harsha (BM) 15-13, Wroblicky (P) 18-18.

160 -- Green (BB) 34-2, Odette (GB) 18-3, Struppa (D) 28-9, High (BM) 22-14, Courtney (W) 20-16, Osbourne (BB), 12-11, Porter (M) 9-9.

171 -- Fritz (W) 36-2, Carter (D) 18-, Papiese (D) 12-7.

189 -- Stewart (D) 33-2, Lathus (P) 23-10, Carter (D) 18-8, Buell (BM) 23-10, Page (BB) 24-17, Tovo (M) 13-12.

215 -- Zinnani (BM) 31-1, Mahnke (M) 19-9, Beaupre (BB) 18-10, Saracco 13-13.

285 -- Letton (BM) 25-0, Dingillo (W) 26-12, Siroius (BB) 25-16, Benoit (M) 15-9, Papiese (D) 10-6.

Statistics

TAKEDOWNS

Green, Bradley-Bourbonnais 198

Bailey, Wilmington 118

Young, Bishop McNamara 111

High, Bishop McNamara 100

Zinanni, Bishop McNamara 91

Murphy, Wilmington 89

VanDuyne, Wilmington 88

Struppa, Dwight 85

Fritz, Wilmington 78

Jones, Wilmington, 75

Roach, Bradley-Bourbonnais 72

Odeen, Coal City 69

Heino, Wilmington, 68

Roseland, Coal City 58

Finley, Grace Baptist 58

Buell, Bishop McNamara 56

Hakeman, Bradley-Bourbonnais 56

Stewart, Dwight 52

Cartwright, Wilmington 50

Evans, Coal City 50

Porter, Manteno 50

Osbourne, Braldey-Bourb. 48

Lathus, Peotone 47

Gingerich, Bradley-Bourbonnais 46

Page, Bradley-Bourbonnais 45

Evans, Wilmington 43

Kroeger, Coal City 42

REVERSALS

Wroblicky, Peotone 37

Beaupre, Bradley-Bourbonnais 28

Osbourne Bradley-Bourbonnais 27

Alford, Bradley-Bourbonnais 24

Gingerich, Bradley-Bourbonnais 18

Hakeman, Bradley-Bourbonnais 18

Roach, Bradley-Bourbonnais 18

Dahl, Bradley-Bourbonnais 17

Jones, Bradley-Bourbonnais 16

Santoro, Manteno 16

Eguizabal Bradley-Bourbonnais 15

Evans, Wilmington 12

Fritz, Wilmington 12

Page, Bradley-Bourbonnais 12

B. Anderson, Manteno 11

Dingillo, Wilmington 11

Hoerler, Manteno 11

Higbee, Manteno 11

Odette, Grace Baptst 11

Saathoff, Bradley-Bourbonnais 11

Jones, Wilmington 10

Finley, Grace Baptist 10

Mugnolo, Coal City 10

Odeen, Coal City 10

Porter, Manteno 10

Courtney, Wilmington 9

Evans, Coal City 9

Bailey, Wilmington 8

Haney, Coal City 8

Murphy, Wilmington 8

PINS

Letton, Bishop McNamara 20

Zinanni, Bishop McNamara 20

Jones, Bradley-Bourbonnais 18

Siroius, Bradley-Bourbonnais 18

Saathoff, Bradley-Bourbonnais 17

Alford, Bradley-Bourbonnais 16

Cartwright, Wilmington 16

Holland, Dwight 16

Lathus, Peotone 16

Roach, Bradley-Bourbonnais 16

Roseland, Coal City 16

Dahl, Bradley-Bourbonnais 15

Manhke, Manteno 14

Odette, Grace Baptist 14

Struppa, Dwight 14

Wroblicky, Peotone 13

Young, Bishop McNamara 13

Beaupre, Bradley-Bourbonnais 12

Carter, Dwight 12

Hoerler, Manteno 12

Santoro, Manteno 12

Tovo, Manteno 12

Benoit, Manteno 11

Gingerich, Bradley-Bourbonnais 11

Green, Bradley-Bourbonnais 11

Hakeman, Bradley-Bourbonnais 11

Wroblicky, Peotone 11

Dingillo, Wilmington 10

Jones, Wilmington 10

Roach, Bradley-Bourbonnais 10

QUICKEST PINS

Letton, Bishop McNamara :09

Siroius, Bradley-Bourbonnais :15

Murphy, Wilmington :17

Jones, Wilmington :18

Odette, Grace Baptist :18

Jones, Wilmington :18

Goodwin, Wilmington :19

Keane, Peotone :20

Fritz, Wilmington :21

Nash, Wilmington :21

Pedigo, Peotone :23

Cartwright, Wilmington :30

Evans, Wilmington :31

Courtney, Wilmington :34

Gillentine, Peotone :34

Dingillo, Wilmington :35

Fritz, Wilmington :39

Hakeman, Bradley-Bourbonnais :41

VanDuyne, Wilmington :54

Boyles, Wilmington :57