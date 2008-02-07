Area prep statistics 2-7-08

Basketball
High school boys
RECORDS
(Through Feb. 5)
Donovan 20-3 .890
St. Anne 18-4 .818
Peotone 16-7 .696
Momence 15-7 .682
Manteno 12-11 .521
Watseka 12-11 .521
Herscher 11-11 .500
Coal City 12-12 .500
Gardner-SW 11-12 .478
Iroquois West 10-12 .455
Kankakee 8-11 .421
Grant Park 11-14 .440
Wilmington 9-12 .429
Central 10-15 .400
Trinity 6-12 .333
Bishop McNamara 7-15 .318
Milford 7-15 .318
Dwight 6-13 .315
Beecher ..................6-18. 250
Grace Baptist 4-15 .211
Reed-Custer 5-19 .208
Tri-Point 4-17 .190
CPCI 3-21 .125
BBCHS .....................2-17. 105
CONFERENCE STANDINGS
SICA South
Bloom 6-1
Rich South 3-2
Rich Central 3-3
Crete-Monee 3-3
Rich East 2-4
Kankakee 1-5
SouthWest Suburban Red
Homewood-Flossmoor 3-0
Lincoln-Way East 2-1
Andrew 1-1
Lincoln-Way Central 2-2
BBCHS 0-4
Catholic League South
DeLaSalle 5-0
Mount Carmel 4-1
Hales Franciscan 4-1
Brother Rice 4-1
Seton Academy 2-4
Providence 2-4
Bishop McNamara 1-5
St. Francis De Sales 0-6
River Valley
St. Anne 4-0
Donovan 3-0
Grant Park ....3-2
Gardner-SW 2-3
Beecher 1-3
Illinois Lutheran 0-5
Interstate Eight
Westmont 8-1
Seneca 8-1
Peotone 5-3
Lisle 4-3
Sandwich 4-3
Herscher 4-4
Wilmington 4-4
Coal City 2-4
Dwight 2-5
Plano 2-5
Manteno 2-6
Reed-Custer 1-7
Sangamon Valley
Paxton 6-0
Momence 5-2
St. Joe Ogden 5-2
Watseka 3-2
St. Thomas More 3-3
Iroquois West 2-3
Central 2-4
CPCI 1-5
Tri-Point 0-6
INDIVIDUAL STATISTICS
Scoring leaders
Name GP Pts PPG
Christensen, GSW 23 519 22.6
Ociepka, Bee 16 328 20.5
Lightfoot, Kan 18 376 20.5
Burdunice, SA 22 429 19.5
Kunce, Mil 20 369 18.5
Verdun, CC 24 413 17.2
Graves, GP 25 420 16.8
Fleming, SA 22 357 16.2
Garrelts, Mil 20 320 16.0
Dyson, GB 19 297 15.6
DiLeo, Man 23 336 14.6
Koerner, Her 22 317 14.4
Hasselbring, Wat 23 314 13.7
Kunz, R-C 24 320 13.3
Romanchik, Peo 12 160 13.3
Hicks, Don 23 299 13.0
Hollingsworth, IW 21 265 12.6
Kongjeli, Dwi 19 240 12.6
Sykes, GB 19 240 12.6
Shreffler, Man 23 285 12.4
Kuhn, CPCI 24 294 12.3
Nissen, Bee 19 224 11.8
Falaschetti, Peo 22 254 11.5
Turner, Mom 21 239 11.4
Blanchette, BM 22 249 11.3
Thompson, Dwi 19 215 11.3
Moliga, BB 14 157 11.2
Steffen, CPCI 24 266 11.1
Jackson, Don 23 251 10.9
Charles, Don 23 245 10.7
Crutchfield, WIl 21 223 10.6
Sanchez, IW 22 231 10.5
Lardi, CC 24 251 10.5
Russell, Wil 21 219 10.4
Brooks, GSW 23 237 10.3
Lemenager, Cen 25 254 10.2
Moyer, Wat 23 235 10.2
Davis, Don 23 225 9.8
Gereg, Mom 22 215 9.8
Bogan, Kan 18 175 9.7
Dechenne, BM 22 207 9.4
J. Schneider, GP 24 224 9.3
Davis, SA 19 177 9.3
Roberson, Mom 22 203 9.2
Dabney, GB 16 147 9.2
Ward, BM 22 200 9.1
Watts, Wat 23 206 9.0
Agamy, CC 22 197 9.0
VanDuyne, R-C 23 206 9.0
Marques, Cen 25 217 8.7
Krygowski, Her 22 191 8.7
Rackouski, R-C 24 205 8.5
O'Connor, BM 22 187 8.5
Hindman, T-P 17 143 8.4
3-POINTERS
Name 3-pts
Kuhn, CPCI 72
Kunz, Reed-Custer 57
Graves, Grant Park 52
Verdun, Coal City 50
Jackson, Donovan 50
Christensen, Gardner-SW 50
Sanchez, Iroquois West 41
DiLeo, Manteno 39
Russell, Wilmington 38
Dyson, Grace Baptist 37
Kunce, Milford 37
Hicks, Donovan 36
Fleming, St. Anne 36
Irvin, Gardner-SW 35
Lightfoot, Kankakee 35
Ociepka, Beecher 33
Moyer, Watseka 33
Brashares, Peotone 31
Gocal, Beecher 29
Webber, Central 27
Agamy, Coal City 27
Garrelts, Milford 27
Wadley, BBCHS 25
Lemenager, Central 25
Biswell, Dwight 25
Burmeister, Manteno 24
Blanchette, Bishop McNamara 23
Bogan, Kankakee 22
Koerner, Herscher 22
Ward, Bishop McNamara 21
Fletcher, Donovan 21
FREE-THROW LEADERS
(minimum of 65 shots)
Name FTM-FTA Pct.
Ociepka, Bee 109-124 .879
Graves, GP 75-91 .791
Garrelts, Mil 79-102 .775
Lightfoot, Kan 66-84 .774
Verdun, CC 77-100 .770
Blanchette, BM 58-76 .763
Kunz, R-C 59-78 .756
Nissen, Bee 88-117 .752
Christensen, GSW 117-156 .750
O'Connor, BM 53-71 .746
DiLeo, Man 811-09 .743
Watts, Wat 74-101 .733
Charles, Don 83-116 .716
Galbreath, Peo 53-74 .716
Lemenager, Cen 46-69 .710
Kunce, Mil 74-106 .698
Fleming, SA 53-76 .697
Falaschetti, Peo 68-98 .694
Koerner, Her 59-86 .686
Clayton, Mom 50-74 .676
Hollingsworth, IW 58-88 .659
Shreffler, Man 107-164 .652
Trafton, CC 38-59 .644
Block, T-P 32-50 .640
Webb, Wil 47-74 .635
Hasselbring, Wat 54-86 .628
Burdunice, SA 97-155 .626
Rackouski, R-C 45-72 .625
Lardi, CC 45-72 .625
Crutchfield, WIl 52-84 .619
REBOUNDS
J. Schneider, Grant Park 220
Charles, Donovan 185
Hasselbring, Watseka 183
Shreffler, Manteno 175
Koerner, Herscher 168
Verdun, Coal City 162
Burdunice, St. Anne 154
Gereg, Momence 152
Graves, Grant Park 144
Thomas, Iroquois West 140
Henrichs, Christ Lutheran 137
Crutchfield, Wilmington 137
Brooks, Gardner-SW 135
Steffen, CPCI 135
Schuldt, Christ Lutheran 132
Nissen, Beecher 130
Turner, Momence 125
Hickson, Central 123
Falschetti, Peotone 122
Lardi, Coal City 119
ASSISTS
Christensen, Gardner-SW 133
Lemenager, Central 125
Waseleski, Peotone 102
Ader, Grant Park 91
Fleming, St. Anne 78
Watts, Watseka 76
Charles, Donovan 74
Sain, Momence 74
Agamy, Coal City 73
Coleman, Iroquois West 73
Clayton, Momence 67
Galbreath, Peotone 63
Ro. Munsterman, CPCI 62
Garrelts, Milford 62
Highland, Herscher 61
DiLeo, Manteno 60
Brashares, Peotone 60
Kunce, Milford 58
Thomas, St. Anne 58
Hicks, Donovan 57
Jackson, Donovan 57
Webb, Wilmington 56
Sanchez, Iroquois West 55
STEALS
Christensen, Gardner-SW 84
Fleming, St. Anne 66
Hickson, Central 55
Lemenager, Central 52
Waseleski. Peotone 51
Hicks, Donovan 50
Kunce, Milford 50
Sain, Momence 48
Koerner, Herscher 46
Jackson, Donovan 45
Sanchez, Iroquois West 45
Garrelts, Milford 44
Turner, Momence 44
Peden, St. Anne 43
Mason, St. Anne 43
Charles, Donovan 42
Highland, Herscher 42
Agamy, Coal City 41
Davis, Donovan 40
Graves, Grant Park 39
Lemenager, Central 36
Luhrsen, Christ Lutheran 35
BLOCKS
Thomas, Iroquois West 59
Schuldt, Christ Lutheran 44
Graves, Grant Park 37
Mead, Beecher 34
Davis, St. Anne 32
Brooks, Gardner-SW 25
Hasselbring, Watseka 25
Davis, Donovan 21
Nissen, Beecher 20
Crutchfield, Wilmington 18
TEAM
3-POINTERS
Gardner-South Wilmington 138
Donovan 120
Coal City 111
Grant Park 100
CPCI 95
Milford 89
St. Anne 89
Beecher 85
Manteno 84
Reed-Custer 84
TEAM
FREE-THROW PERCENTAGE
Beecher 74.5
Bishop McNamara 72.1
Gardner-South Wilmington 69.2
Milford 67.1
Watseka 64.9
Donovan 64.8
Kankakee 64.5
Coal City 63.8
Central 63.4
Tri-Point 63.4
OFFENSIVE AVERAGE
St. Anne 70.8
Kankakee 63.2
Donovan 59.2
Momence 56.0
Milford 55.4
Gardner-South Wilmington 55.3
Coal City 54.7
Peotone 52.3
Watseka 52.2
Beecher 51.2
Herscher 51.1
Iroquois West 49.4
Bishop McNamara 49.2
Grant Park 47.7
Wilmington 47.3
Manteno 47.2
Tri-Point 46.9
BBCHS 46.7
Dwight 46.5
Reed-Custer 44.4
Grace Baptist 44.9
Central 44.3
CPCI 40.3
DEFENSIVE AVERAGE
Donovan 44.1
Central 46.9
Peotone 47.6
Manteno 47.8
CPCI 48.2
Wilmington 49.3
Grant Park 49.4
Herscher 49.5
St. Anne 50.5
Watseka 50.7
Dwight 51.7
Momence 52.3
Reed-Custer 53.0
Coal City 53.6
Bishop McNamara 54.2
Iroquois West 55.7
Gardner-South Wilmington 56.4
BBCHS 57.5
Beecher 58.7
Grace Baptist 59.6
Tri-Point 63.0
Milford 63.0
Kankakee 65.5
High school girls
RECORDS
(through Feb. 5)
W-L Pct.
Momence 22-5 .815
Central 23-6 .793
Gardner-SW 17-7 .708
Coal City 19-8 .704
Bishop McNamara 18-8 .692
Donovan 19-9 .679
Reed-Custer 17-9 .654
Herscher 16-12 .571
Dwight 16-13 .552
Tri-Point 14-12 .538
Trinity 8-8 .500
Grace Baptist 9-11 .450
Peotone 12-16 .429
Beecher 11-16 .407
Milford 10-17 .370
St. Anne 10-19 .345
Grant Park 9-18 .333
Watseka 9-18 .333
Manteno 10-20 .333
CPCI 8-22 .267
Iroquois West 7-20 .259
Bradley-Bourb. 5-22 .185
Wilmington 5-22 .185
Kankakee 0-24 .000
CONFERENCE STANDINGS
SICA South
Rich South 8-1
Crete-Monee 8-1
Rich Central 5-4
Bloom 4-5
Rich East 1-8
Kankakee 0-9
SouthWest Suburban Red
Lincoln-Way East 9-3
Lincoln-Way Central 8-4
Homewood-Flossmoor 6-6
Andrew 1-11
Bradley-Bourbonnais 1-11
East Suburban Catholic
Fenwick 9-0
Marian Catholic 7-2
Marist 6-3
Bishop McNamara 6-4
Carmel 5-4
Benet 4-5
Nazareth 4-5
Providence 4-6
St. Joseph 3-6
St. Viator 3-7
Joliet Catholic 0-9
River Valley
Grant Park 4-1
Donovan 4-1
Beecher 3-2
Gardner-South Wilmington 3-2
St. Anne 1-4
Illinois Lutheran 0-5
Sangamon Valley
Central 7-1
St. Thomas More 7-1
Momence 6-2
Tri-Point 5-3
PBL 4-4
St. Joseph-Ogden 3-5
Iroquois West 2-6
CPCI 1-7
Watseka 1-7
Interstate Eight
Reed-Custer 9-2
Seneca 9-2
Coal City 8-3
Lisle 8-3
Dwight 7-4
Sandwich 7-4
Westmont 6-5
Herscher 5-6
Peotone 4-7
Manteno 2-9
Wilmington 1-10
Plano 0-11
Statistics
SCORING LEADERS
Name GP Pts PPG
Sykes, Momence 25 544 21.8
Mack, GSW 24 451 18.8
DeYoung, Trinity 16 274 17.1
Mayes, Central 29 493 17.0
Anthony, Grace 14 223 15.9
T. Spell, Wilm. 25 376 15.0
J. Johnson, Kan 23 346 15.0
Gardner, Central 29 427 14.7
Hubert, GP 27 383 14.2
Wilcoz, Beecher 27 377 14.0
Hasselbring, Mac 26 363 14.0
Shappell, CC 20 275 13.8
Wehling, Beecher 26 355 13.7
Gluckleder, Man 30 396 13.2
Trass, Kankakee 17 220 12.9
Marvin, Grace 18 220 12.2
Wymore, Grace 18 220 12.2
Branka, Mac 26 309 11.9
O'Connor, Trinity 16 179 11.2
E. Cowan, Wat 27 300 11.1
Redeker, CPCI 29 315 10.9
Bozue, GSW 24 260 10.8
Hill, Momence 27 287 10.6
McKay, Mil 27 283 10.5
Phillips, T-P 26 274 10.5
Ording, R-C 24 252 10.5
Williams, Trinity 16 163 10.2
Matthews, Her 28 284 10.1
A. Smith, CC 27 256 9.5
Estay, Milford 27 255 9.4
3-POINTERS
Engelman, Herscher 68
Sykes, Momence 61
Lenzie, Gardner-SW 58
Bozue, Gardner-SW 48
McKay, Milford 48
Gardner, Central 47
Hill, Momence 44
Shappell, Coal City 38
M. Arreola, Reed-Custer 37
Wilcoz, Beecher 36
J. Johnson, Kankakee 35
Mack, Gardner-SW 31
Jo. Meister, Tri-Point 31
Mikula, Coal City 28
Anthony, Grace Baptist 27
Cousin, Herscher 27
Stetson, Herscher 27
Larocque, Herscher 26
Wynn, Manteno 26
Hilgendorf, Donovan 25
Murphy, Wilmington 25
Estay, Milford 24
Mingee, Christ Lutheran 22
Dannehl, CPCI 20
Lavoie, Watseka 20
Peters, Herscher 20
FREE-THROW LEADERS
(min. 50 attempts)
Name FTM-FTA Pct
Hilgendorf, Don 47-56 .839
Sykes, Momence 95-117 .812
Schmidt, Mac 49-64 .766
Cousin, Her 44-60 .733
Branka, Mac 58-77 .753
Gardner, Cen 86-116 .741
Ja. Meister, T-P 73-99 .737
DeYoung, Trinity 70-95 .737
Hasselbring, Mac 101-138 .732
Wymore, Grace 36-50 .720
Wilcoz, Bee 87-122 .713
Stroud, R-C 43-61 .705
Morris, IW 66-94 .702
J. Johnson, Kan 55-79 .696
Redeker, CPCI 63-94 .670
Phillips, T-P 44-67 .657
Mack, GSW 58-89 .652
Shappell, CC 69-106 .651
Wehling, Bee 86-135 .637
McKay, Mil 65-102 .637
Campbell, Peo 40-63 .635
Ording, R-C 50-80 .625
Bisping, Peo 31-50 .620
Wessel, Wil 31-50 .620
Guynn, B-B 55-90 .611
Warman, Cen 53-86 .605
REBOUNDS
T. Spell, Wilmington 315
Sykes, Momence 291
Mayes, Central 280
Gluckleder, Manteno 260
Bauer, CPCI 242
Trass, Kankakee 232
Perschnick, Dwight 221
Cherveny, Wilmington 220
Matthews, Herscher 216
McCaslin, Grant Park 213
N. Zizic, Grant Park 206
Verdun, Coal City 202
K. Cowan, Watseka 198
Lynch, Donovan 198
Walls, Donovan 198
Phillips, Tri-Point 196
Tambling, Dwight 190
Wilken, Milford 190
Williams, Trinity 185
DeYoung, Trinity 181
Schroeder, Iroquois West 178
James, Reed-Custer 173
Juergens, Tri-Point 173
Mack, Gardner-SW 171
Ording, Reed-Custer 168
E. Cowan, Watseka 166
ASSISTS
Sykes, Momence 96
Wymore, Grace Baptist 92
Estay, Milford 88
Tharp, Tri-Point 88
Hill, Momence 82
Hasselbring, McNamara 81
McKay, Milford 75
Stroud, Reed-Custer 75
Gardner, Central 72
Morris, Iroquois West 71
Bozue, Gardner-SW 70
Hicks, Donovan 70
Meyer, Momence 70
Mikula, Coal City 69
Peters, Herscher 69
Warman, Central 69
Marquis, Donovan 66
Jo. Meister, Tri-Point 66
M. Arreola, Reed-Custer 63
Lowman, St. Anne 62
Edris, Milford 60
Murphy, Wilmington 60
Stetson, Herscher 60
B. Spell, Wilmington 59
STEALS
Branka, McNamara 126
Mack, Gardner-SW 116
Sykes, Momence 101
Estay, Milford 84
Hasselbring, McNamara 83
Lynch, Donovan 82
Gardner, Central 77
Hoffman, Dwight 76
Ryan, Peotone 76
Poskin, Central 75
Wymore, Grace Baptist 70
Mayes, Central 69
Walls, Donovan 68
Strubhar, Peotone 66
Schroeder, Iroquois West 65
Stetson, Herscher 64
Dodd, CPCI 63
Murphy, Wilmington 62
T. Spell, Wilmington 61
Dodd, St. Anne 59
Boekeloo, Beecher 57
Oliver, Peotone 57
Peters, Donovan 57
Warman, Central 57
Hill, Momence 56
BLOCKED SHOTS
N. Zizic, Grant Park 82
Cherveny, Wilmington 80
DeYoung, Trinity 80
Lynch, Donovan 72
Mayes, Central 63
Sykes, Momence 62
T. Spell, Wilmington 60
Wymore, Grace Baptist 45
Gluckleder, Manteno 35
Trass, Kankakee 34
Marvin, Grace Baptist 33
Juergens, Tri-Point 27
Wehling, Beecher 26
Bauer, CPCI 22
K. Cowan, Watseka 20
Abbott, Momence 19
Schroeder, Iroquois West 18
Bayston, Iroquois West 17
Rehfeldt, Gardner-SW 17
Hill, Momence 15
Kaufman, Christ Lutheran 14
Chapman, St. Anne 13
Dannehl, CPCI 13
Fink, Iroquois West 13
Walls, Donovan 12
Wrestling
Individual records
(15 match minimum)
103 -- Evans (CC) 27-3, Chambers (CC) 12-3, Jones (W) 28-8, Dahl (BB) 22-14, Z. Yuhasz (M) 12-12.
112 -- Cartwright (W) 30-7, Alford (BB) 28-10.
119 -- Nash (W) 15-4, Shoemaker (CC) 11-6, Hoerler (M) 19-11, Eguizabal (BB) 14-13.
125 -- VanDuyne (W) 34-1, Hanley (CC) 14-6, Jones (BB) 27-17, Gillentine (P) 19-12, Higbee (M) 15-11.
130 -- Heino (W) 32-3, Finley (GB) 19-5, Holland (D) 25-10, Yakima (P) 12-9, Kroeger (CC) 19-16, Dornan (BB) 13-12.
135 -- Roseland (CC) 30-3, Goodwin (W) 23-3, Hakeman (BB) 28-9, Santoro (M) 23-8, Zirkle 14-13 (BM).
140 -- Young (BM) 32-3, Brown (D) 27-10, Gingerich (BB) 23-12, Evans (W) 22-9, Santoro (M) 11-6, Hopkins (P) 17-16.
145 -- Murphy (W) 31-6, Roach (BB) 25-16, Wroblicky (P) 14-14.
152 -- Odeen (CC) 20-2, Bailey (W) 33-5, Saathoff (BB) 26-12, Anderson (M) 11-8, Porter (M) 17-14, Harsha (BM) 15-13, Wroblicky (P) 18-18.
160 -- Green (BB) 34-2, Odette (GB) 18-3, Struppa (D) 28-9, High (BM) 22-14, Courtney (W) 20-16, Osbourne (BB), 12-11, Porter (M) 9-9.
171 -- Fritz (W) 36-2, Carter (D) 18-, Papiese (D) 12-7.
189 -- Stewart (D) 33-2, Lathus (P) 23-10, Carter (D) 18-8, Buell (BM) 23-10, Page (BB) 24-17, Tovo (M) 13-12.
215 -- Zinnani (BM) 31-1, Mahnke (M) 19-9, Beaupre (BB) 18-10, Saracco 13-13.
285 -- Letton (BM) 25-0, Dingillo (W) 26-12, Siroius (BB) 25-16, Benoit (M) 15-9, Papiese (D) 10-6.
Statistics
TAKEDOWNS
Green, Bradley-Bourbonnais 198
Bailey, Wilmington 118
Young, Bishop McNamara 111
High, Bishop McNamara 100
Zinanni, Bishop McNamara 91
Murphy, Wilmington 89
VanDuyne, Wilmington 88
Struppa, Dwight 85
Fritz, Wilmington 78
Jones, Wilmington, 75
Roach, Bradley-Bourbonnais 72
Odeen, Coal City 69
Heino, Wilmington, 68
Roseland, Coal City 58
Finley, Grace Baptist 58
Buell, Bishop McNamara 56
Hakeman, Bradley-Bourbonnais 56
Stewart, Dwight 52
Cartwright, Wilmington 50
Evans, Coal City 50
Porter, Manteno 50
Osbourne, Braldey-Bourb. 48
Lathus, Peotone 47
Gingerich, Bradley-Bourbonnais 46
Page, Bradley-Bourbonnais 45
Evans, Wilmington 43
Kroeger, Coal City 42
REVERSALS
Wroblicky, Peotone 37
Beaupre, Bradley-Bourbonnais 28
Osbourne Bradley-Bourbonnais 27
Alford, Bradley-Bourbonnais 24
Gingerich, Bradley-Bourbonnais 18
Hakeman, Bradley-Bourbonnais 18
Roach, Bradley-Bourbonnais 18
Dahl, Bradley-Bourbonnais 17
Jones, Bradley-Bourbonnais 16
Santoro, Manteno 16
Eguizabal Bradley-Bourbonnais 15
Evans, Wilmington 12
Fritz, Wilmington 12
Page, Bradley-Bourbonnais 12
B. Anderson, Manteno 11
Dingillo, Wilmington 11
Hoerler, Manteno 11
Higbee, Manteno 11
Odette, Grace Baptst 11
Saathoff, Bradley-Bourbonnais 11
Jones, Wilmington 10
Finley, Grace Baptist 10
Mugnolo, Coal City 10
Odeen, Coal City 10
Porter, Manteno 10
Courtney, Wilmington 9
Evans, Coal City 9
Bailey, Wilmington 8
Haney, Coal City 8
Murphy, Wilmington 8
PINS
Letton, Bishop McNamara 20
Zinanni, Bishop McNamara 20
Jones, Bradley-Bourbonnais 18
Siroius, Bradley-Bourbonnais 18
Saathoff, Bradley-Bourbonnais 17
Alford, Bradley-Bourbonnais 16
Cartwright, Wilmington 16
Holland, Dwight 16
Lathus, Peotone 16
Roach, Bradley-Bourbonnais 16
Roseland, Coal City 16
Dahl, Bradley-Bourbonnais 15
Manhke, Manteno 14
Odette, Grace Baptist 14
Struppa, Dwight 14
Wroblicky, Peotone 13
Young, Bishop McNamara 13
Beaupre, Bradley-Bourbonnais 12
Carter, Dwight 12
Hoerler, Manteno 12
Santoro, Manteno 12
Tovo, Manteno 12
Benoit, Manteno 11
Gingerich, Bradley-Bourbonnais 11
Green, Bradley-Bourbonnais 11
Hakeman, Bradley-Bourbonnais 11
Wroblicky, Peotone 11
Dingillo, Wilmington 10
Jones, Wilmington 10
Roach, Bradley-Bourbonnais 10
QUICKEST PINS
Letton, Bishop McNamara :09
Siroius, Bradley-Bourbonnais :15
Murphy, Wilmington :17
Jones, Wilmington :18
Odette, Grace Baptist :18
Jones, Wilmington :18
Goodwin, Wilmington :19
Keane, Peotone :20
Fritz, Wilmington :21
Nash, Wilmington :21
Pedigo, Peotone :23
Cartwright, Wilmington :30
Evans, Wilmington :31
Courtney, Wilmington :34
Gillentine, Peotone :34
Dingillo, Wilmington :35
Fritz, Wilmington :39
Hakeman, Bradley-Bourbonnais :41
VanDuyne, Wilmington :54
Boyles, Wilmington :57