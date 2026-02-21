Birth announcements: Kankakee County - Feb 21, 2026

Robert Crocker and Kristina Leadingham, Kankakee, girl, Hazel Marie, February 9, fourth child.
Esteban and Veronica Reyes, Manteno, girl, Eliana, February 9, fourth child.
Sara Ringer, Beecher, girl, Gracelynn Ann, February 10.
Terence and Sydney Crowley, Kankakee, girl, Abigail Sue, February 10, fourth child.
Jeshuah and Abigail Zirbel, Kankakee, girl, Elowen Georgann, February 11, first child. The mother is the former Abigail Smith,
Ashton and Jessica Spry, Bourbonnais, girl, Kallin Ada, February 11, second child.
Ryan and Marissa Bernard, Bourbonnais, girl, Alissia Ruby, February 12, third child.
Armando and Jacqueline Delgado, Pembroke Township, girl, Emma Valentina, fourth child.
Ryan Hoffeditz and Dani Davis, Kankakee, girl, Braelynn Nicole, February 12, first child.
Brandon DeMik and Julia Klepitsch, Manteno, girl, Harper Ann, February 12, mother’s first child, father’s second child,
Dylan and Brittany Flanagan, Morroco, girl, Raelynn Marie, February 13, first child. The mother is the former Brittany Oxley.
Trevor and Katelyn Alcorn, Herscher, boy, Ambrose Dean, February 14, sixth child.
Brian Acosta and Kaylee Billington, Kankakee, boy, Theodore Eugene, February 14, second child.