Birth announcements: Kankakee County - Feb. 14, 2026

Raul Vazquez and Carmila Swartz, Beaverville, girl, Catalina LuzCarmen, Feb. 2, fourth child.
Brian and Brooke Korus, Watseka, girl, Penelope June, Feb. 2, second child.
Daniel Huerta and Marissa Cerrillo, Braidwood, girl, Gabriella, Feb. 3, fourth child.
Joshua and Morgan Helm, Kankakee, girl, Monroe Carson, Feb. 4, second child.
Bernardo and Yuridia Flores, Kankakee, boy, Leandro, Feb. 6, fourth child.
Martin and Stacey Lopez, Kankakee, boy, Cristiano Romeo, Feb. 5, third child.
Ivan Gaytan Varela and Dominique Hayes, Kankakee, girl, Jream Zyanya, Feb. 5, third child.
Vincent and Honor Guastalli, Kankakee, boy, Damien Joseph, Feb. 5, fifth child.
Marcus Pope Jr. and Martesha Finch, Kankakee, boy, Marcus James III, Feb. 6, second child.
Sabrina Hines, Kankakee, girl, Memori, Feb. 6.