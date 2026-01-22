Kankakee County schools announce closures, e-learning days for Friday

Extreme cold entering the area on Friday has caused area schools to announce closures and e-learning days.
Bradley Elementary School students will be off on Friday.
Kankakee Schools will be using e-learning day on Friday.
Manteno Schools will be using an e-learning day on Friday.
Herscher Schools will be using an e-learning day on Friday.
Peotone Schools will be using an e-learning day on Friday.
Bishop McNamara will have an e-learning day on Friday.
St. Anne schools will all be off on Friday.
Clifton Central will be off on Friday.
Bradley-Bourbonnais Community High School will be off on Friday, but extracurriculars scheduled after 3 p.m. are still on.
Bourbonnais Elementary will be closed off on Friday.
More cancellations and closures will be added to this list once they are announced.