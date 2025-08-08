Birth announcements: Kankakee County - Aug. 9, 2025

Refugio and Maria Zamora, Momence, girl, Sadie Laurynn, July 28, third child.
Jaime Caisaguano and Katheryn Toaquiza, Kankakee, boy, Americo, July 28, second child.
Cesar Romero and Elizabeth Ramos, Kankakee, girl, Alana Marie, July 29, fifth child.
Christopher and Kirby Woods, Bradley, boy, Nolan Ray, July 29, second child.
Jeffrey Jensen and Ashley Bridger, Cullom, boy, Ryder Roy, July 29, fourth child.
Joshua Staples and Holly Regnier, Kankakee, girl, Jurzie Ann, July 30, fourth child.
Logan and Brenda Jones, Saint Anne, girl, Sansa Lee, July 30, second child.
Ruben Irby and Cheyanne Whittington, Kankakee, boy, Cain Alexander, July 30, third child.
Humberto Cortez and Stephanie Romero-Mejia, Kankakee, girl, Sophia Ailani, July 31, first child.
Henry Woods and Sydney Davies, Kankakee, girl, Denym, Aug 3, first child.
Davel Moore and Malea Davis, Bourbonnais, girl, Myah Daisy, Aug 3, first child.