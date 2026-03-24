Girls basketball: 2025-26 All-Interstate 8 Conference team announced

Here are the 2025-26 All-Interstate 8 Conference girls basketball selections, as voted on by I-8 coaches. A total of 15 players from six member schools received All-Interstate 8 recognition this season.
All-Conference
Co-MVP: Sadie Lang, so., G, Sycamore, Quinn Carrier, jr., G, Sycamore
Sycamore: Sadie Lang, so., G, Quinn Carrier, jr., G, Cortni Kruizenga, sr., G
Kaneland: Amani Meeks, jr., G, Grace Brunscheen, so., F
Ottawa: Mary Stisser, sr., G, Ashlynn Ganiere, jr., G
Morris: Lily Hansen, sr., F
LaSalle-Peru: Alexus Hines, jr., G
Rochelle: Jaydin Dickey, sr., G
Honorable Mention
Sycamore: Grace Amptmann, sr., G
Kaneland: Kyra Lilly, sr., G
Ottawa: Kennedy Kane, fr., G
Morris: Alyssa Jepson, sr., G
LaSalle-Peru: Brianna Ruppert, sr., F