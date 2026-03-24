Girls basketball: 2025-26 All-Interstate 8 Conference team announced

Sycamore guards Sadie Lang, Quinn Carrier earn Co-MVP honors

Sycamore's Sadie Lang goes to the basket against Ottawa's Mary Stisser during their game Friday, Jan. 10, 2025, at Sycamore High School. (Mark Busch)

By Russ Hodges

Here are the 2025-26 All-Interstate 8 Conference girls basketball selections, as voted on by I-8 coaches. A total of 15 players from six member schools received All-Interstate 8 recognition this season.

All-Conference

Co-MVP: Sadie Lang, so., G, Sycamore, Quinn Carrier, jr., G, Sycamore

Sycamore: Sadie Lang, so., G, Quinn Carrier, jr., G, Cortni Kruizenga, sr., G

Kaneland: Amani Meeks, jr., G, Grace Brunscheen, so., F

Ottawa: Mary Stisser, sr., G, Ashlynn Ganiere, jr., G

Morris: Lily Hansen, sr., F

LaSalle-Peru: Alexus Hines, jr., G

Rochelle: Jaydin Dickey, sr., G

Honorable Mention

Sycamore: Grace Amptmann, sr., G

Kaneland: Kyra Lilly, sr., G

Ottawa: Kennedy Kane, fr., G

Morris: Alyssa Jepson, sr., G

LaSalle-Peru: Brianna Ruppert, sr., F

Russ started working with Shaw Media in August 2025 after over nine years as sports editor of the Rochelle News-Leader. Russ covers high school sports for the Northwest Herald and high school football for Friday Night Drive.