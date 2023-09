Lockport School District 205 recognizes AP Scholar award winners

The Lockport Township High School District 205 Board recognized 216 students who have earned an AP Scholar Award for outstanding academic achievement in the AP exams given in the spring.

Awards are given to high school students who have demonstrated college-level achievement through AP courses and exams. To receive AP Scholar recognition by the college board, a student must receive a score of 3 or higher on three or more AP exams.

An AP Scholar Award with distinction is granted to students who receive an average of at least 3.5 on all AP exams taken and scores of 3 or higher on five or more of these exams.

These students are Charles P. Altman, Daniel G. Altman, Ashleigh J. Andruch, Matas Avizonis, Dylan N. Bozen, Shaw J. Carlson, Aileen, J. Casey, Alexandria G. Chrusciel, Jaden Davis, Braeden W. DeBlecourt, Georgia N. Dykstra, Chance N. Ericson, Bailey R. Flaherty, Jackson W. Fleege, William Garrett, Elizabeth A. Hajnos, Matthew G. Handzel, Matthew R. Johnson, Cecilia T. Kane, Troy D. Karuntzos, Declan J. Kelly, Zachary N. Kofira, Zachariah W. Kozor, Mia A. Krsanac, Clara M. Kwiatkowski, Maxwell C. Maloney, David F. Markusic, Julian P. Marolda, Sean W. Marshall, Grayson D. Massey, Karolina Mikulec, Anthony A. Morgan, EmilyAnne E. Mowery, Zachary D. Mueller, Nathan Nacino, Ryan A. O’Connor, Nathan R. Odeen, Angelique T. Pasciak, Carter Peetz, Katelyn R. Perritano, Charles M. Pluth, Sarah B. Porrey, Ellet M. Pryor, Moizuddin Qureshi, Sofia P. Reyes, Elena I. Rheingans, Ethan R. Rudman, Brian M. Sagon, Nicole Sanchez, Besnik Shuaipaj, Heather B. Sponaugle, Alexa E. Trower, Melissa Ulloa, Natalie Watzke, Collin Williams, Morgan P. Zach and Kaila K. Zuromskas.

An AP Scholar Award with honor is granted to students who receive an average score of at least 3.25 on all AP exams taken and scores of 3 or higher on four or more of these exams.

Students who received this recognition are Peyton M. Albert, James A. Byers, Briana Calvillo, Luke R. Cibula, Paul J. Cimino, Jessica Cudzich, Michael Dierkes, Sophia M. Eallonardo, David Espinoza, Jad A. Fakhreddine, Alyssa N. Flood, Bryce E. Flood, Mia N. Fontanetta, Gianna K. Frieri, Dariana M. Guzman, Sasha Jarosik, Evan M. Judge, Patricija Kilijonaite, Darla R. Knaack, Filip Kozakiewicz, Vaughn M. Leverich, Genevieve T. Lindeman, Madison R. Lynch, Marissa C. Marra, Connor J. Marshall, Allison J. McNulty, Logan Mertens Smigielski, Sydney C. Milcarek, Evelyn A. Morack, Jack M. Moran, Aidan R. Nolting, Heba M. Omira, Noah E. Pajeau, Akash J. Patel, Julie M. Perretta, Sebastian Podgorski, Nathan M. Powley, Hanna J. Rasmussen, Giada A. Roti, Madison J. Seymour, Ryan M. Soderstrom, Reece A. Wellsandt, Trevale H. Williams, Madison R. Young and Brendan T. Zurales.

An AP Scholar Award is granted to students who receive a score of 3 or higher on three or more AP exams.

Students winning this award were Fayez F. AbdelJawad, Joshua A. Ahrens, Qamar Alshabani, Anna V. Andretich, Dayanna Arambula Rodriguez, Nathaniel L. Arient, Majd B. Awad, Aidan Bailey, Jacob D. Balitewicz, Kamil G. Banka, Robert K. Baranowski, Timothy J. Bennett, Rocco A. Biamonte, Kamile Bickute, Joshua D. Bluhm, Karolina Bobek, Ethan Bocatcat, Caitlin L. Bochantin, Caleb M. Brownlee, Gabriel G. Burcheri, Michael T. Byers, Heather Canny, Graham T. Carlson, Caitlin Cassello, Maya K. Chudoba, Madison Ciaccia, Shoshanna J. Cohen, Victoria C. DalPonte, Jori L. Davidson, Jack R. Doherty, Quinn L. Dosen, Nathaniel E. Drong , Edward Dzielski, Isabelle K. Dzurney, Ian I. Ellsworth, Morgan G. Erickson, Alaina N. Evans, Genevieve G. Ewers, Addyson R. Ficek, Benjamin W. Fluder, Isabelle K. Fudala, Grace M. Gad, Jack W. Gallagher, Diego J. Garcia, Libertad G. Gomez, Cedar L. Groenwoldt, Matthew B. Habada, Megan L. Hammer, Kayleen Iniguez, Elisa L. Jackowiak, Helen E. Jilek, Jersie A. Joniak, Patricia Jurzyk, Matthew J. Kajmowicz, Joshua T. Kelly, Elijah J. Kiernan, Teegan F. Knapik, Cassandra E. Kontos, David F. Krzysiak, Kyle J. Kuhn, Joshua J. Lake, Tina M. Larson, Sebastian Lesnicki, Sydney A. Lochow, Meghan E. Mack, Ava R. Magana, Andy Maka, Jackson Maloney, Frank T. Markett, Elle A. Marquardt, Jakub Michalik, Alex S. Milker, Caden B. Miller, Audrey A. Mougammadou, Carlos A. Munoz-Flores, Sophia K. Niemiec, McKenna L. Orrico, Chelsea A. Osei, Kristin Pawlowski, Alaina M. Peetz, Brady Q. Pfeiffer, Micah D. Porrey, Martha M. Rek, Delaney A. Riley, Aldrin K. Rodriguez, Addison C. Ruether, Wazeera O. Shekoni, Gabriella K. Shouse, Arabella L. Simmons, Riley Simmons, Sophia M. Simpson, Jacob Skiba, Zachary P. Skiba, Monica Skibicki, Christian W. Sokol, Matthew J. Specht, Sydney M. Stewart, Elizabeth R. Suerth, Erin C. Svoboda, Layla H. Sweis, Thomas J. Szwab, Nawapan Thawithaphairot, Raymond E. Thompson, Gabriel R. Traina, Cameron J. Valcich, Javier J. Villasenor, Ashley N. Vondra, Maddisen M. Wattenberg, Dominic D. Williams, Jason R. Witek, Alexis R. Wrona, Amelia M. Zarowny, Carter J. Zimny and Jonah R. Zwit.