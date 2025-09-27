Shaw Local

Joliet high school students honored with College Board National Recognition Awards

The Joliet Township High School District 204 Board of Education announced a group of outstanding students from Joliet Central and Joliet West high schools who earned College Board National Recognition Awards at its recent meeting.

By Kevin Newberry

Students were recognized in two categories: school recognition and first-generation recognition.

The School Recognition Award celebrates students who have demonstrated academic excellence within their school community. To qualify, a student must score among the top 10% of their school’s test-takers on the PSAT/NMSQT or PSAT 10 and/or earn a 3 or higher on two or more distinct Advanced Placement exams by 10th grade.

The First-Generation Recognition Award recognizes students who have met the same criteria as the first member of their family to attend college.

Joliet Central School Recognition Award winners

Christopher Almazán Ortiz

Carlos Arellano Murillo

Brian Baron

Fynn Bernhard

Ja’Mya Chestnut

Caleb Christos

Amaya Crowder

Xochitlquetzalli Cuevas

Amber Davis

Justin Dawson

Emily Duering

Jhoana Figueroa

Jacqueline Fragoso

Malcolm Greene

Adrián Hernández

Noemí Herrera-Rodríguez

Amari Jackson

Erick-Isai Jolomna

Dimitris Kourtidis

Angela Kranz

Ozziel Lara

James Lee

Liliana Mena

Shyann Mendoza

Juvelda Missamou Batotana

Esmeralda Morales

Delany Morán

Itzél Núñez

Rauri O’Hara

Romeo Rojas

Abigail Schreiner

Leo Smith

Tayla Stallings

Jack Strabbing

Uriel Vázquez

Evelyn Ventura

Rebekah Warren

Joliet Central First-Generation Recognition Award winners

Amaya Crowder

Xochitlquetzalli Cuevas

Emily Duering

Jhoana Figueroa

Jacqueline Fragoso

Noemí Herrera-Rodríguez

Amari Jackson

Erick-Isai Jolomna

Ozziel Lara

James Lee

Delany Morán

Tayla Stallings

Uriel Vázquez

Rebekah Warren

Joliet West School Recognition Award winners

Mia Agnich

Christopher Backus

Sidney Barlog

Daniel Bautista

Connor Bergin

James Bergin

Malorie Berry

Christina Chau

Charlotte Dean

Ava Enderli

James Gibson

Taylor Greenwood

Gianna Jaramillo

Ava Kennedy

Michael Knapik

Elizabeth Lange

Jennifer Lara

Julian Lopez

Robert Malinowski

Madeline McCarroll

Janae Muhammad

Scott Nowacki

Grace Orth

Payton Palesh

Emily Perez

Connie Pham

Alaina Potocki

Caleb Price

Brody Pulaski

Yahaira Ramirez

Emma Roberts

AaNaye Robinson

Marco Rodriguez

Natalie Schuster

Nevaeh Seiber

Ariel Smith

Noah Tarver

Dylan Trainor

Zoe Walsh

Henry Young

Selena Zepeda

Joliet West First-Generation Recognition Award winners

Christopher Backus

Sidney Barlog

Christina Chau

Michael Knapik

Jennifer Lara

Julian Lopez

Scott Nowacki

Emily Perez

Connie Pham

Yahaira Ramirez

AaNaye Robinson

Marco Rodriguez

Natalie Schuster

Nevaeh Seiber

Ariel Smith

Zoe Walsh

Selena Zepeda

