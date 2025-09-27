Joliet high school students honored with College Board National Recognition Awards

The Joliet Township High School District 204 Board announced that a group of outstanding students from Joliet Central and Joliet West high schools earned College Board National Recognition Awards at its recent meeting.
Students were recognized in two categories: school recognition and first-generation recognition.
The School Recognition Award celebrates students who have demonstrated academic excellence within their school community. To qualify, a student must score among the top 10% of their school’s test-takers on the PSAT/NMSQT or PSAT 10 and/or earn a 3 or higher on two or more distinct Advanced Placement exams by 10th grade.
The First-Generation Recognition Award recognizes students who have met the same criteria as the first member of their family to attend college.
Joliet Central School Recognition Award winners
Christopher Almazán Ortiz
Carlos Arellano Murillo
Brian Baron
Fynn Bernhard
Ja’Mya Chestnut
Caleb Christos
Amaya Crowder
Xochitlquetzalli Cuevas
Amber Davis
Justin Dawson
Emily Duering
Jhoana Figueroa
Jacqueline Fragoso
Malcolm Greene
Adrián Hernández
Noemí Herrera-Rodríguez
Amari Jackson
Erick-Isai Jolomna
Dimitris Kourtidis
Angela Kranz
Ozziel Lara
James Lee
Liliana Mena
Shyann Mendoza
Juvelda Missamou Batotana
Esmeralda Morales
Delany Morán
Itzél Núñez
Rauri O’Hara
Romeo Rojas
Abigail Schreiner
Leo Smith
Tayla Stallings
Jack Strabbing
Uriel Vázquez
Evelyn Ventura
Rebekah Warren
Joliet Central First-Generation Recognition Award winners
Amaya Crowder
Xochitlquetzalli Cuevas
Emily Duering
Jhoana Figueroa
Jacqueline Fragoso
Noemí Herrera-Rodríguez
Amari Jackson
Erick-Isai Jolomna
Ozziel Lara
James Lee
Delany Morán
Tayla Stallings
Uriel Vázquez
Rebekah Warren
Joliet West School Recognition Award winners
Mia Agnich
Christopher Backus
Sidney Barlog
Daniel Bautista
Connor Bergin
James Bergin
Malorie Berry
Christina Chau
Charlotte Dean
Ava Enderli
James Gibson
Taylor Greenwood
Gianna Jaramillo
Ava Kennedy
Michael Knapik
Elizabeth Lange
Jennifer Lara
Julian Lopez
Robert Malinowski
Madeline McCarroll
Janae Muhammad
Scott Nowacki
Grace Orth
Payton Palesh
Emily Perez
Connie Pham
Alaina Potocki
Caleb Price
Brody Pulaski
Yahaira Ramirez
Emma Roberts
AaNaye Robinson
Marco Rodriguez
Natalie Schuster
Nevaeh Seiber
Ariel Smith
Noah Tarver
Dylan Trainor
Zoe Walsh
Henry Young
Selena Zepeda
Joliet West First-Generation Recognition Award winners
Christopher Backus
Sidney Barlog
Christina Chau
Michael Knapik
Jennifer Lara
Julian Lopez
Scott Nowacki
Emily Perez
Connie Pham
Yahaira Ramirez
AaNaye Robinson
Marco Rodriguez
Natalie Schuster
Nevaeh Seiber
Ariel Smith
Zoe Walsh
Selena Zepeda