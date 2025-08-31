Joliet District 204 honors faculty members for achieving tenure

Joliet Township High School District 204 honored 36 faculty members at its August board meeting for achieving tenure status.
Nontenured faculty undergo a rigorous, multiyear process that includes continuous observation and evaluation.
The following faculty members have achieved tenure: Nathan Atkinson, Jennifer Beckham, Jeffrey Bonarek, Kaitlyn Brick, Lauren Brozman, Sophia Chaulk, Catrise Colone, Kyle Countryman, Serena Cruz, Joseph Cruz, Kristine DiDomenico, Robert Elkins, Noah Fabris, Elizabeth Gillespie, Kenneth Gilroy, Amber Grazzini, Matthew Hurst, Amanda Johnson, Maura Krakowski, Angelica Lara, Joshua Maurice, Stacy Moore, Jacob Niemann, Silvestre Paramo, Lizbeth Perez, Elise Piagentini, Kelsey Polcyn, Nicholas Ratajczak, Tonya Sheets, Andrew Smothers, Ryan Starcevich, Ignacio Torres, Wanda Turner, Susana Vera, Gabrielle Wilk and Steven Zeko.