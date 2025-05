More than 100 Lockport District 205 students named Illinois State Scholars

The Lockport Township High School District 205 administration offices are at 1323 E. 7th St., Lockport. (Photo by Judy Harvey)

The Lockport Township High School District 205 board recognized 107 students from the class of 2025 who have been named Illinois State Scholars.

Presented annually by the Illinois Student Assistance Commission, this recognition honors the top 10 percent of high school seniors statewide for their academic performance. Eligibility is determined using standardized test scores and performance-based academic data.

The following students have been named Illinois State Scholars:

Maria Alexandra Abrogar, Alexis Albright, Luke Andretich, Dayanna Arambula Rodriguez, Anthony Batshon, Jacob Bobek, William Burkart Reyes, James Byers, Summer Chesser, Paul Cimino, Kallie Cole, Averi Colella, Marcy Curry, Graydon Czako, Sadie Denk, Grace DeSchaaf, Michael Dierkes, Nathan Dunlap, Anna Eagan, Alayna Ellis, Alyssa Flood, Bryce Flood, Kaitlyn Flynn, Mia Fontanetta, Bella Franco, Isabella Francone, Gianna Frieri, Cat Frischkorn, Isabelle Fudala, Ethan Gansel, Julia Giovannetti, Javier Gonzalez, Aubrey Groenendal, Karolina Gudynas, Jacob Habas, Lauren Hammer, Natalia Handzel, Abigail Hogan, Abigail House, Lucy Hynes, Jenna Jamros, Gavin Jones, Gianna Kamper, Joshua Kelly, Ryan Kelly, Carter Kelso, Brooke Kemp, Noah Kevo, Katelyn Kleinmark, Cheyenne Klimkiewicz, Filip Kozakiewicz, Calvin Kozor, David Krzysiak, Owen Kuczero, Elin Lappin, Dylan Lesniak, Vaughn Leverich, Owen Likins, Genevieve Lindeman, Kaitlyn Long, Ashley Lopez Medina, Jackson Maloney, Anthony Marcum Heetel, Tara Mastorakos, Alexander Maturlak, Sydney Milcarek, Alex Milker, Malia Molck, Evelyn Morack, Ryan Moran, Logan Nagle, Sophia Niemiec, Caden Nommensen, James Novak, Logan Nusko, Chase Odom, Michael John Olegario, Noah Pajeau, Matina Papafotopoulos, Laura Pawlica, Alaina Peetz, Conley Pfeiffer, Allison Renehan, Stephen Reuter, Christopher Ripley, Giada Roti, Addison Ruether, Elise Rusniak, Nadia Safeeullah, Allison Schmidt, Isabella Schuldt, Wazeera Shekoni, Eric Slivinskas, Mary Sola, Gianna Stack, Nicholas Szudy, Kayden Tigges, Anthony To, Aidan Tucker, Alexander VanWingeren, Skye Vargas, Rowan Wallenberg, John Wesolowski, Kristen Wessel, Jason Witek, Justin Worachek, Liam Zimmerman