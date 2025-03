Interstate 8 releases all-conference picks for 8 winter sports

Members of the Sycamore dance team perform during the IHSA State Dance finals last month at Grossinger Motors Arena in Bloomington. (Scott Anderson)

The Interstate 8 released its all-conference teams for each of its eight winter sports, selected by coaches.

Boys basketball

Kaneland: Marshawn Cocroft, Freddy Hassan, Jeffrey Hassan

La Salle-Peru: Mikey Hartman

Morris: Jack Wheeler

Ottawa: Owen Sanders

Rochelle: Brody Bruns

Sycamore: Isaiah Feuerbach, Unique Shaw

Girls basketball

Kaneland: Kendra Brown, Sam Kerry, Amani Meeks

La Salle-Peru: Brianna Ruppert

Morris: Landrie Callahan, Layken Callahan

Ottawa: Skylar Dorsey, Marlie Orlandi

Rochelle: Kendyl Darby

Sycamore: Sadie Lang

Boys bowling

La Salle-Peru: Zach Quick, Emerson Vasquez

Ottawa: Will Znaniecki

Rochelle: Logan Frye

Sycamore: Landon Leadingham, Kaiden Von Schnase, Rylan Voyles

Girl bowling

Kaneland: Emma Pernice, Preslee Sutherland

La Salle-Peru: Cameron Perra, Anna Ricci

Ottawa: Kelah Figenbaum

Rochelle: Cassidy Vincent

Sycamore: Kaitlynn Doerner, Kaitlyn Ryder

Competitive cheerleading

Kaneland: Mackenzie Cooper, Kelly Engeldahl, Kirsten Johnson, Payton Wald

La Salle-Peru: Marly Escatel, Elena Leone

Morris: Addie Lanahan, Addy Olson, Avery Poole, Paityn Valentine, Evie Zumwalt

Ottawa: Karley Herman, Lakyn Ruhland

Rochelle: Kami Damask, Abbey Jarvis, Zoey Schabacker

Sycamore: Alyssa Hardy

Competitive dance

La Salle-Peru: Claire Boudreau, Lydia Steinbach

Morris: Gracie Mennenga, Maya Price, Ashlyn Punke, Macy Shell

Ottawa: Sienna Banushi, Macie Hart, Maddie Kerestes

Sycamore: Anna Beetz, Alyssa Fisher, Taylor Hensley, Julia Parks, Jillian Zeitler

Boys wrestling

Kaneland: Alex Gochis, Apollo Gochis, Jack Gruber

La Salle-Peru: Reegan Kellett, Zach Pocivasek

Morris: Brandon Anderson, Brock Claypool, Owen Sater, Carter Skoff

Ottawa: Wes Weatherford

Rochelle: Grant Gensler, Freddie Hernandez, Aidan Lopez, Kaiden Morris, Roman Villalobos, Xavier Villalobos, Brenden Voight

Sycamore: Cooper Bode, Jayden Dohogne, Collin Hughes, Thomas Lind, Michael Olson

Girls wrestling

Kaneland: Carly Duffing, Angelina Gochis, Sadie Kinsella, Caitlyn Manier, Brooklyn Sheaffer, Dyani Torres

La Salle-Peru: Kiely Domyancich

Morris: Ellie Evans, Zara Lugo

Ottawa: Chloe Carmona, Juliana Thrush

Rochelle: Dempsey Atkinson

Sycamore: Ema Durst