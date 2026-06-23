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Sauk Valley

Whiteside County property transfers for June 15-19, 2026

Property transfers

Property transfers (Shaw Local News Network)

By Shaw Local News Network

Warranty Deeds

John J Morris and Judy A Morris to Michael E Grennan and Gina M Grennan, 9041 POLO RD, ROCK FALLS, $367,500

Alexander William Warren and Courtney Marie Warren to Jared Wetzell and Seantae Wetzell, 103 BENTON ST S, TAMPICO, $222,500

Judith C Powell to John J Morris and Judith A Morris, 2305A 20TH AVE, STERLING, $188,000

Laverne R Brinkmeier and Gloria J Brinkmeier to Daniel A Blumhoff, 610 10TH AVE, ROCK FALLS, $154,900

Rodney E Kuepker, Kyle J Kuepker, Jodi A Frank, and Janice F Kuepker Estate to Laverne Brinkmeier and Gloria Brinkmeier, 803A COVENTRY LANE, STERLING, $126,875

Richard Earl Loveless to Gregory L Ottens, 814 PARK ST W, MORRISON, $115,000

Ronald G Buikema to Zackary Eads, 504 ASH AVENUE, MORRISON, $0.00

Paula R Easton and Ben J Buikema to Zackary Eads, 504 ASH AVENUE, MORRISON IL $146,500

Neil Earl and Mary Earl to Jorden R Jepson and Carter Jepson, 107 HIGHLAND AVE, ERIE, $175,000

Steven Yde, Patricia Yde, Steve Yde Aka, Pat Yde Aka, and Patty Yde Aka to Joseph Mccleary and Joseph Mccleary, 17830 SPRINGVIEW DR, STERLING, $436,000

Shane J Gallentine and Wendy J Gallentine to Richard Paul Klocko Trust, 204 MAIN ST E, MORRISON, $45,000

Adan Esteban Ramirez and Morgan Ramirez to Jamison Gallegos and Jessica Thompson, 1211 TIMBER LANE DR, STERLING, $349,900

Nicholas A Velasquez to Jaguar Llc, 601 8TH AVE, STERLING, $0.00

Fisch Properties Llc Series Ii to Kaden T Kramer, 708 12TH STREET W, STERLING, $154,000

Acbc Properties Llc to Connektd Properties Llc, 606 AVENUE C, STERLING, $133,000

Betty J Ziegler to Zachary L Churchill, 310 LEFEVRE RD W, STERLING, $139,000

Renee L Lawrence to Renee L Lanphere Nka and 401 Market Llc, 321 MARKET ST, PROPHETSTOWN, $35,000

Arnold D Housenga, Gail A Housenga, and Jeffrey A Housenga to Andy Zajicek Properties Llc, 701 7TH ST, FULTON, $32,500

Quit Claims

Natasha A Schwarz to Natasha A Schwarz and Koty Schwarz, 24628 COMO RD, STERLING, $0.00

Lisa A Percycoe and Richard L Percycoe Estate to Lisa A Percycoe, 424 HASKELL AVENUE, ROCK FALLS, and 900 WIKER DRIVE, ROCK FALLS, $0.00

Katherine A Tablante and Katherine A Gillespie to Antonio C Tablante Jr, 2901 16TH AVENUE, STERLING, $0.00

Trustee’s Deeds

Douglas Smith Trustee, Cynthia Nees Trustee, Harold Smith Family Trust, Anna Marie Smith Family Trust to Richard W Sanderson and Janann M Sanderson, 302 BAKER ST, FULTON, $187,000

Karen Kay Giddings Trustee and Alvin R Eikenberry Family Trust to Ryan Eichelberger and Rebekah Eichelberger, 310 14TH STREET E, STERLING, $165,000

Janice R Spielman Trustee, Ronald L Fell Trustee, B Mcfalls Land Trust No 1, and Mcfalls B Land Trust No 1 to Dale E Pfundstein Trust, Dale E Pfundstein Trustee, and Pamela S Pfundstein Trust, 28400 PENROSE RD, STERLING, $1,374,489

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