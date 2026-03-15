Lee, Whiteside and Ogle County property transfers for March 2-6, 2026

Lee County
Warranty Deeds
Lauren A Mills, Ryan W Durham, and Lauren A Durham to Harold Hoyle, 1414 ANN AVENUE, DIXON, $155,000
Nauman Estates Llc to Joshua L Miller and Rachel C Miller, 1 Parcel: 02-15-15-209-006, $28,290
Russell T Sergent to Jennifer Lynn Dieckman, 1 Parcel: 13-21-12-403-005, $37,500
Dreamers & Doers Camping Llc to Valiant Light Camping Llc, 1273 SLEEPY HOLLOW ROAD, AMBOY, $1,000,000
Thomas W Fifer and Lori M Fifer to Abram Anderson, 1432 EUSTACE DRIVE, DIXON, $365,000
Michael C Long to Ayden Underhile, 219 WILLETT AVE, DIXON, $159,000
Shirley M Lewis to Sauk Valley Properties Llc, 860 FRANKLIN GROVE RD, DIXON, $113,500
Quit Claim
Deer Hunters Inc to Donald Mccoy, Leo Mccoy, Douglas Mccoy, Andrew Mccoy, Jacob Mccoy, Lucas Mccoy, Jedadiah Mccoy, Ryan Mccoy, Anthony Mccoy, Mitch Mccoy, Gregory Mccoy, Robert Mccoy, Robert Mccoy, Hugh Mccoy, and Dean Mccoy, 2 Parcels: 12-14-11-400-003 and 12-14-12-300-006, $0.00
Ladonna Messenger to Ladonna Messenger and Larry Messenger, 911 MONROE AVENUE, DIXON, $0.00
Emmanuel Barba to Roland Hickey and Maria Hickey, 1 Parcel: 19-22-07-302-016, $0.00
Keith Shomaker to Nicole Sowl, 114 COLLEGE AVENUE S, DIXON, $30,000
Deeds in Trust
James C Youssi to James C Youssi Trustee and James C Youssi Trust No 1, 8 Parcels: 05-17-02-300-003, 05-17-03-200-008, 05-17-03-200-022, 20-11-25-300-001, 20-11-26-400-001, 20-11-35-200-003, 20-11-35-200-032, 20-11-36-100-001, $0.00
David D Carlburg Trustee and David D Carlburg Trust to David D Carlburg Trustee, Deborah A Carlburg Trustee, David D Carlburg Living Revocable Trust and Deborah A Carlburg Living Revocable Trust, 1 Parcel: 22-18-32-100-020, $10.00
Executor’s Deeds
David J Nauman Co-Executor, Danny J Nauman Co-Executor, and Earl J Nauman to Nauman Estates Llc, 1 Parcel: 02-15-15-209-006, $0.00
John Kelley and Carol L Kelley to John Kelley, 328 OLD MILL ROAD, FRANKLIN GROVE, $0.00
Constance Habenschuss and Theresa N Habenschuss to James Raymond Krieg and Betty Mae Krieg, 1 Parcel: 13-21-12-427-044, $16,500
Source: Lee County Recorder’s Office
Whiteside County
Warranty Deeds
Ryan Eissens Construction Inc to Nicholas S Lucas and Monica J Rodriguez, 22618 PILGRIM RD, STERLING, $248,543
Sammy Zhong to Thaddeus E Lacina and Kathleen A Lacina, 1001 9TH ST W, STERLING, $62,900
Jose M Diaz and Nora A Rodriguez to Michael Rundall, 30368 PRAIRIE ST, ROCK FALLS, $115,000
Gerardo Rascon and Maria Cabrera to Lizbeth Milan and Eloisa Milan, 1512 AVE K, STERLING, $169,000
Veterans Of Foreign Wars, Jerry Celetti Post 5418, and Veterans Of Foreign Wars Post 5418 Aka to Pascuala Cid Zaca, 215 1ST AVE, ROCK FALLS, and 217 1ST AVE, ROCK FALLS, $82,000
Darwin L Stuart to Kenneth Nels Bensen and Alesha Ann Bensen, 2 Parcels: 09-32-400-003 and 15-05-200-002, $978,770
Morrison Rental Properties Llc Series E to Jenny L Gabriel and Jaycee L Bentley, 614 WEST MORRIS, MORRISON, $65,000
Michael J Salvaggio Jr and Alice L Salvaggio to Neftali Hernandez and Estefania Cayetano, 304 1/2 W 7TH ST, STERLING, $122,000
A & A Perino Family Farms Llc and A&a Perino Family Farms Llc to Wendall Shrock, Melissa Shrock, Weldon Shrock, and Jodi Shrock, 1 Parcel: 23-18-100-002, $1,959,200
Melissa Shrock, Wendall Shrock, Weldon Shrock, and Jodi Shrock to A & A Perino Family Farms Llc and A&a Perino Family Farms Llc, 5 Parcels: 23-21-300-006, 23-21-400-001, 23-21-400-003, 23-21-400-008, and 23-21-400-011, $1,959,200
Hunter Hebeler and James Mitchell to Clark D Mortensen Trust and Darrellyn K Mortensen Trust, 714 7TH AVE, ERIE, $121,000
Mitzi R Medema, Cully R Todd, and James R Todd Estate to Ashley M Knudsen and Andrew J Knudsen, 2463 BISHOP RD, PROPHETSTOWN, $260,000
Johnathon P Frederick to Bryahna M Ganther and Treyton T Hansen, 620 HILLANDALE DR, MORRISON, $111,000
Joseph P Mcdonald to Jeton Abduli, 710 SWANSON DRIVE, PROPHETSTOWN, $26,300
Elsie C Long to Timothy E Hendricks and Julie A Hendricks, 30293 HOLLY RD, STERLING, $169,200
Matthew N Habben and Nathan L Cassens to Jd Holdings Group Llc, 2 7TH STREET E, STERLING, $60,000
Olivia A Velazquez to Mark Sisson Properties Llc Series 3, 709 16TH ST E, STERLING, $80,000
Robert Clifton, Madeleine Clifton, and Madeleine Sheley Fka to Pedro Ocampo and Cheyenne Williams Ocampo, 710 16TH ST E, STERLING, $180,000
Jerald E Rosecke Jr to Pjh Real Estate Llc, 2404 LOCUST ST, STERLING, $195,000
John Houston and Billie Houston to Evan J Habben, 1205 16TH ST W, ROCK FALLS, $92,000
James Helms to Reed A Heeren, 1905 23RD ST E, STERLING, $270,000
Maria C Lopez Leos to Michael Williams, 509 AVENUE I, STERLING, $63,000
Michael Williams to Tyler Whitehead, 203 MAIN ST N, COLETA, $133,000
Imelda B Tecson to Hunter D Bruketta, 518 BARDEN ST, MORRISON, $125,000
Michael R Howard and Deborah Howard to Annette H Johnson, 109 FERRY ST, PROPHETSTOWN, $73,000
Quit Claims
Loyd Holdings Llc to Great Enriched Days Llc, 1 Parcel: 01-28-484-015, $0.00
Katie L Morris to Vincent M Morris, 3505 15TH AVE, STERLING, $0.00
George Steven Lovercheck, Elizabeth J Buchler, and Michelle L Lovercheck to George Steven Lovercheck and Michelle L Lovercheck, 29 MEADOW LANE, PROPHETSTOWN, $0.00
Robin Terry, William E Weidel, Beverly S Stramka, and Nancy C Weidel Estate to Beverly S Stramka, 608 2ND ST E, ROCK FALLS, $0.00
Trustee’s Deeds
Jessica J Mccormick Trust and Matthew E Mccormick Trustee to Elwood Schmidt, 203 8TH AVE, STERLING, $58,000
John D Hostetler Trust, Ellen Hostetler Trust, John D Hostetler Trustee, David Hostetler Trustee, Leroy A Hostetler Trust, and Juanita Hostetler Trust to Greg And Beth Wahl Foundation, 1 Parcel: 23-24-400-012, $692,100
Chila A Ott Trustee and Shirley E Ott Trust to Chila A Ott, 1 Parcel: 14-32-200-001, $0.00
Lynette R Damhoff Trust to Tyson W Smith and Laney R Edgeton, 516 CHRISTOPHER ST, MORRISON, $165,000
Jesse Ann Oostenryk Trustee, Aaron H Oostenryk Special Needs Trust, and Elmer J Oostenryk Trust, 1310 9TH ST, FULTON, $130,000
Source: Whiteside County Recorder’s Office
Ogle County
Warranty Deeds
Michael V Welker and Sharon K Welker to Ted Rowley, 2 Parcels in Grand Detour Township: 21-12-357-001 and 21-12-357-002, $0.00
Johnathan G Powell to Brandt Faivre, 1 Parcel: 801 W Fulton St, Polo, $158,000
Linda L Hollewell and Tiffany Ann Pulliam to Ronnie Gallagher, 2 Parcels in Oregon-Nashua Township: 16-04-426-012 and 16-04-426-013, $180,000
Graham Isaacson and Jessica Isaacson to Daniel Jensky and Lindsey Jensky, 10167 E Deer Creek Ln, Rochelle, $575,000
Juana Kingsbury to Ashley R Davis and Michael K Dobson Jr, 1 Parcel in Lynnville Township: 19-05-400-010, $56,000
Michael J Hemmersbach and Diane K Hemmersbach to Steven E Swanson and Diane M Swanson, 1 Parcel in Maryland Township: 03-21-400-005, $270,000
Andrea Donaldson to Eliel Scott Valencia, 1 Parcel: 412 Hillcrest, Rochelle, $150,000
Michael A Ritter to Bailey Elliott, 1 Parcel: 409 W Lincoln, Mt. Morris, $107,500
Larry J Pontnack to Diego Guerrero, 1 Parcel in Pine Rock Township: 17-03-100-008, $200,000
Us Bank Trust Trustee and Legacy Mortgage Asset Tr2021-Gs1 to Ethan Maina and Hannah Maina, 1 Parcel: 311 N 4th St, Oregon, $71,000
Joyce Ann Sienkowski to Ivan S Valdivieso and Sonja D Valdivieso, 1 Parcel in Taylor Township: 22-09-177-024, $2,000
Jeffrey C Nelson and Shannon Nelson to Brandon Schwengels, 1 Parcel: 106 N Mix St, Oregon, $176,000
Hailie J Jensen and Hailie Cook to William Farbo, 1 Parcel: 423 W 4th St, Byron, $177,700
Robert C Richardson to James Mocaby, 1 Parcel: 310 N Fletcher Ave, Mt. Morris, $110,000
Dylan J Hopkins, Addison M Wetzel Hopkins, and Addison M Wetzel to Casey Martin and Madeline Fugate, 1 Parcel in Rockvale Township: 09-25-200-011, $500,000
Jill Ridenhour to Dlmj Investments Llc, 1 Parcel: 413 E Center St, Mt. Morris, $50,000
Alyssa Perez, Alyssa Hansen, and Brandon Perez to Javier Delgado Arroyo and Jose C Delgado Arroyo, 1 Parcel: 1170 Westview Dr, Rochelle, $182,000
Antonio Jefthe Lopez Pichardo to Kaitlin Elizabeth Burns, Levi Reeves Hensley, and Levi Hensley, 1 Parcel: 6846 S James Drive, Rochelle, $235,000
Quit Claims
Timothy L Flaharty to Timothy L Flaharty and Mary Flaharty, 1 Parcel: 802 N Old Hunter Run, Byron, $0.00
Brian D Pazera to Monica K Pazera, 1 Parcel: 1010 S 2nd St., Oregon, $0.00
Trustee’s Deeds
Fred J Horner Trustee and Fred J & Barbara J Horner Trl to Jennifer Brown, 1 Parcel: 210 N 9th St, Rochelle, $155,000
Deeds in Trust
Glen Rowsey to Glen L Rowsey Trustee and Glen L Rowsey Lv Tr, 1 Parcel in Scott Township: 11-22-403-029, $0.00
Janice E Bradford to Janice E Bradford Trustee, S&b Tr225, and S & B Tr225, 1 Parcel: 609 S 6th St, Oregon, $0.00
Charles T Hawkins and Allison H Hawkins to Charles T Hawkins Trustee and Allison H Hawkins Trustee, and Hawkins Real Estate Tr1, 1 Parcel: 303 W 3rd St., Leaf River, $0.00
Source: Ogle County Recorder’s Office