Lee, Whiteside and Ogle County property transfers for March 2-6, 2026

Lee County

Warranty Deeds

Lauren A Mills, Ryan W Durham, and Lauren A Durham to Harold Hoyle, 1414 ANN AVENUE, DIXON, $155,000

Nauman Estates Llc to Joshua L Miller and Rachel C Miller, 1 Parcel: 02-15-15-209-006, $28,290

Russell T Sergent to Jennifer Lynn Dieckman, 1 Parcel: 13-21-12-403-005, $37,500

Dreamers & Doers Camping Llc to Valiant Light Camping Llc, 1273 SLEEPY HOLLOW ROAD, AMBOY, $1,000,000

Thomas W Fifer and Lori M Fifer to Abram Anderson, 1432 EUSTACE DRIVE, DIXON, $365,000

Michael C Long to Ayden Underhile, 219 WILLETT AVE, DIXON, $159,000

Shirley M Lewis to Sauk Valley Properties Llc, 860 FRANKLIN GROVE RD, DIXON, $113,500

Quit Claim

Deer Hunters Inc to Donald Mccoy, Leo Mccoy, Douglas Mccoy, Andrew Mccoy, Jacob Mccoy, Lucas Mccoy, Jedadiah Mccoy, Ryan Mccoy, Anthony Mccoy, Mitch Mccoy, Gregory Mccoy, Robert Mccoy, Robert Mccoy, Hugh Mccoy, and Dean Mccoy, 2 Parcels: 12-14-11-400-003 and 12-14-12-300-006, $0.00

Ladonna Messenger to Ladonna Messenger and Larry Messenger, 911 MONROE AVENUE, DIXON, $0.00

Emmanuel Barba to Roland Hickey and Maria Hickey, 1 Parcel: 19-22-07-302-016, $0.00

Keith Shomaker to Nicole Sowl, 114 COLLEGE AVENUE S, DIXON, $30,000

Deeds in Trust

James C Youssi to James C Youssi Trustee and James C Youssi Trust No 1, 8 Parcels: 05-17-02-300-003, 05-17-03-200-008, 05-17-03-200-022, 20-11-25-300-001, 20-11-26-400-001, 20-11-35-200-003, 20-11-35-200-032, 20-11-36-100-001, $0.00

David D Carlburg Trustee and David D Carlburg Trust to David D Carlburg Trustee, Deborah A Carlburg Trustee, David D Carlburg Living Revocable Trust and Deborah A Carlburg Living Revocable Trust, 1 Parcel: 22-18-32-100-020, $10.00

Executor’s Deeds

David J Nauman Co-Executor, Danny J Nauman Co-Executor, and Earl J Nauman to Nauman Estates Llc, 1 Parcel: 02-15-15-209-006, $0.00

John Kelley and Carol L Kelley to John Kelley, 328 OLD MILL ROAD, FRANKLIN GROVE, $0.00

Constance Habenschuss and Theresa N Habenschuss to James Raymond Krieg and Betty Mae Krieg, 1 Parcel: 13-21-12-427-044, $16,500

Source: Lee County Recorder’s Office

Whiteside County

Warranty Deeds

Ryan Eissens Construction Inc to Nicholas S Lucas and Monica J Rodriguez, 22618 PILGRIM RD, STERLING, $248,543

Sammy Zhong to Thaddeus E Lacina and Kathleen A Lacina, 1001 9TH ST W, STERLING, $62,900

Jose M Diaz and Nora A Rodriguez to Michael Rundall, 30368 PRAIRIE ST, ROCK FALLS, $115,000

Gerardo Rascon and Maria Cabrera to Lizbeth Milan and Eloisa Milan, 1512 AVE K, STERLING, $169,000

Veterans Of Foreign Wars, Jerry Celetti Post 5418, and Veterans Of Foreign Wars Post 5418 Aka to Pascuala Cid Zaca, 215 1ST AVE, ROCK FALLS, and 217 1ST AVE, ROCK FALLS, $82,000

Darwin L Stuart to Kenneth Nels Bensen and Alesha Ann Bensen, 2 Parcels: 09-32-400-003 and 15-05-200-002, $978,770

Morrison Rental Properties Llc Series E to Jenny L Gabriel and Jaycee L Bentley, 614 WEST MORRIS, MORRISON, $65,000

Michael J Salvaggio Jr and Alice L Salvaggio to Neftali Hernandez and Estefania Cayetano, 304 1/2 W 7TH ST, STERLING, $122,000

A & A Perino Family Farms Llc and A&a Perino Family Farms Llc to Wendall Shrock, Melissa Shrock, Weldon Shrock, and Jodi Shrock, 1 Parcel: 23-18-100-002, $1,959,200

Melissa Shrock, Wendall Shrock, Weldon Shrock, and Jodi Shrock to A & A Perino Family Farms Llc and A&a Perino Family Farms Llc, 5 Parcels: 23-21-300-006, 23-21-400-001, 23-21-400-003, 23-21-400-008, and 23-21-400-011, $1,959,200

Hunter Hebeler and James Mitchell to Clark D Mortensen Trust and Darrellyn K Mortensen Trust, 714 7TH AVE, ERIE, $121,000

Mitzi R Medema, Cully R Todd, and James R Todd Estate to Ashley M Knudsen and Andrew J Knudsen, 2463 BISHOP RD, PROPHETSTOWN, $260,000

Johnathon P Frederick to Bryahna M Ganther and Treyton T Hansen, 620 HILLANDALE DR, MORRISON, $111,000

Joseph P Mcdonald to Jeton Abduli, 710 SWANSON DRIVE, PROPHETSTOWN, $26,300

Elsie C Long to Timothy E Hendricks and Julie A Hendricks, 30293 HOLLY RD, STERLING, $169,200

Matthew N Habben and Nathan L Cassens to Jd Holdings Group Llc, 2 7TH STREET E, STERLING, $60,000

Olivia A Velazquez to Mark Sisson Properties Llc Series 3, 709 16TH ST E, STERLING, $80,000

Robert Clifton, Madeleine Clifton, and Madeleine Sheley Fka to Pedro Ocampo and Cheyenne Williams Ocampo, 710 16TH ST E, STERLING, $180,000

Jerald E Rosecke Jr to Pjh Real Estate Llc, 2404 LOCUST ST, STERLING, $195,000

John Houston and Billie Houston to Evan J Habben, 1205 16TH ST W, ROCK FALLS, $92,000

James Helms to Reed A Heeren, 1905 23RD ST E, STERLING, $270,000

Maria C Lopez Leos to Michael Williams, 509 AVENUE I, STERLING, $63,000

Michael Williams to Tyler Whitehead, 203 MAIN ST N, COLETA, $133,000

Imelda B Tecson to Hunter D Bruketta, 518 BARDEN ST, MORRISON, $125,000

Michael R Howard and Deborah Howard to Annette H Johnson, 109 FERRY ST, PROPHETSTOWN, $73,000

Quit Claims

Loyd Holdings Llc to Great Enriched Days Llc, 1 Parcel: 01-28-484-015, $0.00

Katie L Morris to Vincent M Morris, 3505 15TH AVE, STERLING, $0.00

George Steven Lovercheck, Elizabeth J Buchler, and Michelle L Lovercheck to George Steven Lovercheck and Michelle L Lovercheck, 29 MEADOW LANE, PROPHETSTOWN, $0.00

Robin Terry, William E Weidel, Beverly S Stramka, and Nancy C Weidel Estate to Beverly S Stramka, 608 2ND ST E, ROCK FALLS, $0.00

Trustee’s Deeds

Jessica J Mccormick Trust and Matthew E Mccormick Trustee to Elwood Schmidt, 203 8TH AVE, STERLING, $58,000

John D Hostetler Trust, Ellen Hostetler Trust, John D Hostetler Trustee, David Hostetler Trustee, Leroy A Hostetler Trust, and Juanita Hostetler Trust to Greg And Beth Wahl Foundation, 1 Parcel: 23-24-400-012, $692,100

Chila A Ott Trustee and Shirley E Ott Trust to Chila A Ott, 1 Parcel: 14-32-200-001, $0.00

Lynette R Damhoff Trust to Tyson W Smith and Laney R Edgeton, 516 CHRISTOPHER ST, MORRISON, $165,000

Jesse Ann Oostenryk Trustee, Aaron H Oostenryk Special Needs Trust, and Elmer J Oostenryk Trust, 1310 9TH ST, FULTON, $130,000

Source: Whiteside County Recorder’s Office

Ogle County

Warranty Deeds

Michael V Welker and Sharon K Welker to Ted Rowley, 2 Parcels in Grand Detour Township: 21-12-357-001 and 21-12-357-002, $0.00

Johnathan G Powell to Brandt Faivre, 1 Parcel: 801 W Fulton St, Polo, $158,000

Linda L Hollewell and Tiffany Ann Pulliam to Ronnie Gallagher, 2 Parcels in Oregon-Nashua Township: 16-04-426-012 and 16-04-426-013, $180,000

Graham Isaacson and Jessica Isaacson to Daniel Jensky and Lindsey Jensky, 10167 E Deer Creek Ln, Rochelle, $575,000

Juana Kingsbury to Ashley R Davis and Michael K Dobson Jr, 1 Parcel in Lynnville Township: 19-05-400-010, $56,000

Michael J Hemmersbach and Diane K Hemmersbach to Steven E Swanson and Diane M Swanson, 1 Parcel in Maryland Township: 03-21-400-005, $270,000

Andrea Donaldson to Eliel Scott Valencia, 1 Parcel: 412 Hillcrest, Rochelle, $150,000

Michael A Ritter to Bailey Elliott, 1 Parcel: 409 W Lincoln, Mt. Morris, $107,500

Larry J Pontnack to Diego Guerrero, 1 Parcel in Pine Rock Township: 17-03-100-008, $200,000

Us Bank Trust Trustee and Legacy Mortgage Asset Tr2021-Gs1 to Ethan Maina and Hannah Maina, 1 Parcel: 311 N 4th St, Oregon, $71,000

Joyce Ann Sienkowski to Ivan S Valdivieso and Sonja D Valdivieso, 1 Parcel in Taylor Township: 22-09-177-024, $2,000

Jeffrey C Nelson and Shannon Nelson to Brandon Schwengels, 1 Parcel: 106 N Mix St, Oregon, $176,000

Hailie J Jensen and Hailie Cook to William Farbo, 1 Parcel: 423 W 4th St, Byron, $177,700

Robert C Richardson to James Mocaby, 1 Parcel: 310 N Fletcher Ave, Mt. Morris, $110,000

Dylan J Hopkins, Addison M Wetzel Hopkins, and Addison M Wetzel to Casey Martin and Madeline Fugate, 1 Parcel in Rockvale Township: 09-25-200-011, $500,000

Jill Ridenhour to Dlmj Investments Llc, 1 Parcel: 413 E Center St, Mt. Morris, $50,000

Alyssa Perez, Alyssa Hansen, and Brandon Perez to Javier Delgado Arroyo and Jose C Delgado Arroyo, 1 Parcel: 1170 Westview Dr, Rochelle, $182,000

Antonio Jefthe Lopez Pichardo to Kaitlin Elizabeth Burns, Levi Reeves Hensley, and Levi Hensley, 1 Parcel: 6846 S James Drive, Rochelle, $235,000

Quit Claims

Timothy L Flaharty to Timothy L Flaharty and Mary Flaharty, 1 Parcel: 802 N Old Hunter Run, Byron, $0.00

Brian D Pazera to Monica K Pazera, 1 Parcel: 1010 S 2nd St., Oregon, $0.00

Trustee’s Deeds

Fred J Horner Trustee and Fred J & Barbara J Horner Trl to Jennifer Brown, 1 Parcel: 210 N 9th St, Rochelle, $155,000

Deeds in Trust

Glen Rowsey to Glen L Rowsey Trustee and Glen L Rowsey Lv Tr, 1 Parcel in Scott Township: 11-22-403-029, $0.00

Janice E Bradford to Janice E Bradford Trustee, S&b Tr225, and S & B Tr225, 1 Parcel: 609 S 6th St, Oregon, $0.00

Charles T Hawkins and Allison H Hawkins to Charles T Hawkins Trustee and Allison H Hawkins Trustee, and Hawkins Real Estate Tr1, 1 Parcel: 303 W 3rd St., Leaf River, $0.00

Source: Ogle County Recorder’s Office