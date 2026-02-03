Amboy High School releases fall 2025 honor roll

Amboy High School has announced its fall 2025 honor roll. Students named to the list include:
Highest Honors
Freshman: Isabelle Klein, Scarlett Payne, Charlie Schoenholz, Norah Shearer, Parker Zimmerly
Sophomore: Addison Blaine, Landon Carter, Faith Fenwick, Abigail Fox, Jason Hemmen, Henry Klein, Tegan Payne, Abel Valdez
Junior: Madison Althaus, Callan Christoffersen, Alexis Davis, Lainey Davis, Ty Florschuetz, Leighton Gulley, Logan Ketchum, Nela Kramova, Morgan Kreiser, Liliann Leffelman, Jose Lopez, Gage Mumm, Henry Nichols, Tanner Welch, Aubrey Wells
Senior: Grace Althaus, Anna Carlson, Kiera Karlson, Olivia Ketchum, Ellie McLaughlin, Micah Miller, Samantha Nauman, Peyton Payne, Isabella Yanos
High Honors
Freshman: Mallory Bodmer, Owen Dallam, Sophya Fonderoli, Adelynn Kreiser, Camryn Noble, Gibson Ramirez, Cooper Welch, Hannah Whitman, Jaron Wittenauer
Sophomore: Bryden Boyer, Madelyn Clarida, Ayla Costner, Gianna Dempsey, Miguel Garcia-Meirndorf, Kolton Greus, Tyler Mahar, Grady McLaughlin, Gabrielle Miller, Ella Noble, Charlotte Patterson, Chase Rasmussen, Aiden Sims, Sydney Whelchel, Tinley Whitney, Charles Wilson, Kaylee Zimmerman
Junior: Jenna Blaine, Aaron Costner, Jason Dickinson, Jacob Dinges, Lillian Drew, Lane Goff, Chase Huggins, Andrew Hummel, Liam Ketchum, Hope Lauzon, Anthony Linder, Tucker McCoy, Alexa McKendry, Braden Shoemaker, Chloe Vaupel, Alexander Wittenauer
Senior: Yug Amin, Devyn Cheever, Myla Davis, Kaitlyn Dempsey, Landon Donna, Andrew Fisher, Molly Hassler, Mylee Hochstatter, Samantha Hummel, Owen Loomis, Victor Lopez-Belmontes, Rylan McNinch, Brayden Phalen-Rapp, Emilie Reed-Dempsey, Aubrey Schaeffer, Bradley Schmidt, Karlyanna Tate, Alyvia Whelchel, Brittlyn Whitman, Cooper Whitney
Honors
Freshman: Mackenzie Alletto, Cole Deery, Sydney Noble, Brynleigh Payne, Jasmine Rhodenbaugh, Natalie Skrzypa, Parker Williams
Sophomore: Keagen Altherr, Takota Brockhum, Amylia Bump, Brian Clements, Bryson Deery, Trenton Drew, Brenna Fields, Aubrey Gabbard, Karona Gall, Kylee Grotzinger, Kilah Helm, Caylee Hummel, Ethan Lewis, Haydan Nissen, Elizia Preston, Emma Richardson, Aden Spinelli, Nicholas Warner III,
Junior: Michael Ackert, James Eisenberg, Madisyn Heath, Hayden Hunsberger, Gavin Nichols, Tori Pollock, Ethan Shephard, Trevor Stenzel, Jack Thomas, Jessica Worman
Senior: Michael Angus, Jack Cline, Gavin Eisenberg, Matthew Farrar, Kody Groth, Collin O’Malley, Jadyn Whelchel, Elijiah Zimmerly