Riverdale High announces first-semester honors

Riverdale High School in Port Byron has announced its academic excellence, high honor roll and honor roll for the first semester.
Academic Excellence
Freshman: Benjamin Dykema, Brynlee Albritton, Celia Arnold, Julia Berk, Madilyn Bunker, Elijah Clark, Kayden DeJonge, Josiah Germanceri, Kelsey Hohenadel, Kylie Hohenadel, Alison Janicki, Teagan Jerz, Lucas Johnson, Amaya Mrosko, Ava Munson Martel, Brenden Orr, Miraya Patel, Stella Peirce, Alice Schmidt, Callista Sowder, Nathanial Stigers-Peterson, Lila Wages and Camden Whiting.
Sophomores: Avarie Albritton, Avery Beeler, Stella Deines, Dylan Francisko, Ava Gaulrapp, Paige Krouse, Kami Kruse, Jax McClaine, Alexandra Mongreig, Ava Newton, Antonia Rustandi, Lola Wainwright and Landon Wiklund.
Juniors: Claire Arnold, Isla Baldwin, Cole Barrett, Charles Birk, Kamryn Covemaker, Ciara DeCap, Noah Dolan, Jackson Fritch, Colton Heim, Shelby Hohenadel, Logan Hokanson, Brennan Huggins, Cayleigh Hungate, Nathan Kronfeld, Madilyn Lewis, Ruby McClaine, Jillian Murray, Carter Orr, Naomi Peschang, Benjamin Porter, Elly Sallows, Lillian Skaggs, Dylan Watson and Preslie Willemkens.
Seniors: Claire Beeler, Braeden Bode, Morgan Bonertz, Finley Brock, Madeline Burklund, Katherine Cox, Caroline Kreiter, Adam Hughes, Braden Janicki, Michael Kelley, Kamryn Kruger, Aubrey McGinty, Adysen McLaughlin, Caitlin Mumma, Austin Nadolson, Gage Neff, Yashvi Patel, Nolan Peirce, Axel Pennock, Caroline Pridemore, Micah Reece, Jacob Schradeya, Amanda Shadrick, Catherine Smith, Mason Smyser, Dean Wainwright, Kenadie Willemkens and Lance Winger.
High Honor Roll
Freshmen: Dexter Allison, Marcus Baker, Lillian Bitler, Ella Brand, Natalie Dodds, Collin Enright, Dixie Floming, Malia Heeren, Angel Jarmin, Ebin Jenkins, Hailey Kiefer, Nora Kindelsperger, Karson Kruger, Margaret Larson, Fisher Marty, Ava Mathis, Audrey McIntosh, Nolan McLaughlin, Ries Mitton, Kylie Nelson, Kamden Palmer, Alice Petersen, Luke Robinson, Jameson Ruthey, Morgan Rutledge, Ethan Secker, Cole Smith, Payton Stark, Corbin Temple and Brady Watson.
Sophomore: Blaze Dawson, Emme DeBlaey, Cooper Desseyn, Elliott Gibbs, Connor Grafton, Kayden Herlyn, Shane Johnson, Lucas Lonergan, Tiffany Noel, Hunter Ruark, Grant Rutledge, Finley Sullivan, Jack Wages, Nevaeh Wheelan and Kyle Wright.
Juniors: Marcus Bennett, Brandon Bristol, Keyshia Chaney, Amarah Coleman, Willow Eberhardt, Bridget Gallens, Brayden Geigle, Macy Gitchel, KynLee Grant, Olivia Hanna, Abram Krier, Amiyah Lugo, Caleb McCoy, Miles Petersen, Amelia Rasmussen, Devan Reickard, Katie Rogers, Grace Schmidt, Baylor Smith, Addelyn Snowden, Jackson Tegeler, Lauren Tiesman, Grady White and Presly Zawada.
Seniors: Addison Barner, Madeline Burklund, Jade Dalaska, Dylan Edmondson, Garrett Enright, Amaya Lopez Hernandez, Katelyn Ludin, Evenlyn Mattison, Tyler Nadolson, Ambrose Pennock, Drew Speckman, Trey Stoddard, Blake Sutton, Austin Tessendorf, Owen Wainwright, Bryce Wilson and Beau Ziegler.
Honor Roll
Freshmen: Addison Bristol, Makenzie Brune, Lewis Costello, Tayah Erickson, Morgan Geiger, William Huntley, Cabe Junis, Charles Leesman, Rilynn Marshall, Corbin Mathis, Gabriel Mattison, Makenzie Moody, Gianna Nelson, Briley Payne, Aivery Ryna, Peter Russo, Robert Scranton, Ali Smith and Alydia Smith.
Sophomore: Carter Abbott, Tristan Beveroth, Colton Clark, Kaydince Dillin, Lucas Dunbar, Sadie Endresak, Isla Gaines, Samuel Gibbs, Dominick Heinsen, London Jeffries, Boston Kelley, Isabell Kohrt, Sophia Mikles, Maximus Millard, Ava-Marie Mrosko, Brooklyn Peterson, Ayla Ramsdale, Douglas Reiman, Jacob Stigers-Peterson, Nathanyle Supan, Kailey Tanner, Michael Tessendorf, Emery Walston and Phinly Zawada.
Juniors: Korbin Barajas, Cadem Chenoweth, JD Clark, Austin Duke, Cullan Farrell, Caden Foster, Christian Harjes, Kerrigan Hartson, Paxton Kiddoo, Dalton Loy, Lily McMahon, Brenna Montgomery, Conner Musser, Elijah Newton, Noah Phelps, Alexander Price, Olivia Scott and Ethan Swift.
Seniors: Isabella Baltisberger, Caen Beckett, Payton Brown, Alexi Dillin, Kali Fuller, Gavin Geest, Gaege Heinsen, Kameron Mahraun, Tanner Myrtue, Bailey Phillips, Danika Saddoris and Gabriella Sergeant.