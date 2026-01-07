Shaw Local

Lee County property transfers for Dec. 29 to Jan. 2

Warranty Deeds

Justin J. White and Kacie J. White to Mariah M. Hoffman, 506 EELLS AVENUE, DIXON, $114,900

Arlene V. Glaser to Matthew S. Ceirin and Hope E. Ceirin, 909 HENNEPIN AVENUE N, DIXON, $145,000

Evelyn E. Eisenberg and Evelyn E. Johnson to Lori Gould-Dees, 215 S MASON, AMBOY, $132,000

Woodhaven Association to Lillian Isabelle Spriggs and Franklin Delano Spriggs, 1 Parcel: 13-21-11-252-021, $12,750

Michael Kulling to Charleen S. Miller Trustee and Charleen S. Miller Trust, 1 Parcel: 13-21-12-251-010, $15,000

Barbara Maczek to Daniel R. Graves, 1 Parcel: 13-21-12-255-044, $13,500

Wesley R. Johns to Daniel P. Johns and Kristine Lee Canterbury Johns, 455 RIVER BLUFF DR, DIXON, $131,000

Jerry Edward Skwat and Leonard S. Skwat to Darlene Joey Perkins, 1 Parcel: 13-21-11-258-008, $0.00

Carolyn M. Vavrek and Patricia K. Kopsky to Jorge S. Reyes Aguirre and Elidia Reyes, 1 Parcel: 13-21-12-432-032, $25,000

Nicole E. Goodeill to Maria M. Nieves, 1 Parcel: 07-08-05-478-012, $120,000

Lori L. Gould-Dees to Evelyn E. Eisenberg, 43 MARK COURT AMBOY, $175,000

United Methodist Church Trustee, Methodist Episcopal Church Of Franklin Grove, Northern Illinois Annual Conference Of The United Methodist Church, and First United Methodist Church Of Franklin Grove to Triple Rock Church Llc, 223 MIDDLE STREET, FRANKLIN GROVE, 211 SPRING STREET N, FRANKLIN GROVE, $0.00

Quit Claims

Richard J. Ziegenfuss and Antonnette M Ziegenfuss to Paul Zalaznik, 1 Parcel: 13-21-01-356-034, $0.00

Cheri L. Worley and Cheri L. Baatz to Jennifer N. Peterson, 1126 LONG STREET, DIXON, $0.00

Amy Stewart and Jeanine E. Atwood to Amy Stewart, 1834 CENTER ST, LEE CENTER, $0.00

Lyneigh Otto, Jeffrey Richard Otto, and Richard Otto to Lyneigh Otto, and Ronald Levan, 1142 VAN EPPS ST, ELDENA, $0.00

Trustees Deeds

Susan M. Moore Trustee and Evan M. Moore Trust to Susan M. Moore Trustee and Susan M. Moore Trust, 706 GREGDEN SHORES DRIVE, STERLING, $1.00

Steven P. Widolff Trustee, Steven P. Widolff Living Trust, Paula S. Widolff Trustee, and Paula S. Widolff Living Trust to Jorge A. Chacon Jr. and Marie A. Chacon, 1182 INLET ROAD, AMBOY, $369,000

Deeds in Trust

James C. Youssi to James C. Youssi Trustee and James C. Youssi Trust No 1, 8 Parcels: 05-17-02-300-003, 05-17-03-200-008, 05-17-03-200-022, 20-11-25-300-001, 20-11-26-400-001, 20-11-35-200-003, 20-11-35-200-032, and 20-11-36-100-001, $0.00

Jutta H. Battaglia and Richard Battaglia to Richard A. Battaglia Co Trustee, Jutta H. Battaglia, and Battaglia Family Revocable Living Trust, 1 Parcel: 13-21-01-380-005, $0.00

