Lee County property transfers for Dec. 29 to Jan. 2

Warranty Deeds
Justin J. White and Kacie J. White to Mariah M. Hoffman, 506 EELLS AVENUE, DIXON, $114,900
Arlene V. Glaser to Matthew S. Ceirin and Hope E. Ceirin, 909 HENNEPIN AVENUE N, DIXON, $145,000
Evelyn E. Eisenberg and Evelyn E. Johnson to Lori Gould-Dees, 215 S MASON, AMBOY, $132,000
Woodhaven Association to Lillian Isabelle Spriggs and Franklin Delano Spriggs, 1 Parcel: 13-21-11-252-021, $12,750
Michael Kulling to Charleen S. Miller Trustee and Charleen S. Miller Trust, 1 Parcel: 13-21-12-251-010, $15,000
Barbara Maczek to Daniel R. Graves, 1 Parcel: 13-21-12-255-044, $13,500
Wesley R. Johns to Daniel P. Johns and Kristine Lee Canterbury Johns, 455 RIVER BLUFF DR, DIXON, $131,000
Jerry Edward Skwat and Leonard S. Skwat to Darlene Joey Perkins, 1 Parcel: 13-21-11-258-008, $0.00
Carolyn M. Vavrek and Patricia K. Kopsky to Jorge S. Reyes Aguirre and Elidia Reyes, 1 Parcel: 13-21-12-432-032, $25,000
Nicole E. Goodeill to Maria M. Nieves, 1 Parcel: 07-08-05-478-012, $120,000
Lori L. Gould-Dees to Evelyn E. Eisenberg, 43 MARK COURT AMBOY, $175,000
United Methodist Church Trustee, Methodist Episcopal Church Of Franklin Grove, Northern Illinois Annual Conference Of The United Methodist Church, and First United Methodist Church Of Franklin Grove to Triple Rock Church Llc, 223 MIDDLE STREET, FRANKLIN GROVE, 211 SPRING STREET N, FRANKLIN GROVE, $0.00
Quit Claims
Richard J. Ziegenfuss and Antonnette M Ziegenfuss to Paul Zalaznik, 1 Parcel: 13-21-01-356-034, $0.00
Cheri L. Worley and Cheri L. Baatz to Jennifer N. Peterson, 1126 LONG STREET, DIXON, $0.00
Amy Stewart and Jeanine E. Atwood to Amy Stewart, 1834 CENTER ST, LEE CENTER, $0.00
Lyneigh Otto, Jeffrey Richard Otto, and Richard Otto to Lyneigh Otto, and Ronald Levan, 1142 VAN EPPS ST, ELDENA, $0.00
Trustees Deeds
Susan M. Moore Trustee and Evan M. Moore Trust to Susan M. Moore Trustee and Susan M. Moore Trust, 706 GREGDEN SHORES DRIVE, STERLING, $1.00
Steven P. Widolff Trustee, Steven P. Widolff Living Trust, Paula S. Widolff Trustee, and Paula S. Widolff Living Trust to Jorge A. Chacon Jr. and Marie A. Chacon, 1182 INLET ROAD, AMBOY, $369,000
Deeds in Trust
James C. Youssi to James C. Youssi Trustee and James C. Youssi Trust No 1, 8 Parcels: 05-17-02-300-003, 05-17-03-200-008, 05-17-03-200-022, 20-11-25-300-001, 20-11-26-400-001, 20-11-35-200-003, 20-11-35-200-032, and 20-11-36-100-001, $0.00
Jutta H. Battaglia and Richard Battaglia to Richard A. Battaglia Co Trustee, Jutta H. Battaglia, and Battaglia Family Revocable Living Trust, 1 Parcel: 13-21-01-380-005, $0.00