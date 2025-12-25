Lee County property transfers for Dec. 15-19, 2025

Warranty Deeds
Zachary Bomkamp, Sidney Bomkamp, and Sidney Lippens to Angel Romero, 2098 STONE RD, ASHTON, $220,000
Fred Bush and Jeanilee Bush to Alexander Mitchell-Silva, 914 CHAMBERLIN ST E, DIXON, $259,400
Mark G. Kaleel and Renee A. Kaleel to Kaleel Holdings Inc, 20 N JONES, AMBOY, $45,000
John D. Kirchhofer and Nancy L. Kirchhofer to Pitzer’s Spring Creek Cattle Partnership, 1 Parcel: 06-09-02-276-001, $85,000
Donald Scott Hess and Daniel Hess to Kaitlynn E. Pfeiffer, 1218 GORAL COURT, DIXON, $226,000
Edward Anthony Campbell Trustee, Patricia K. Campbell Trustee, and Campbell Family Trust to Susan Lynn Galus, 1 Parcel: 13-21-01-476-020, $16,000
Harold C. Vail, Lori Jo Vail, and Lori J. Vail to Sarah Blanken and Joseph Kallal, 1501 COLLEGE AVENUE S, DIXON, $0.00
Samuel E. Ebersole and Paula S. Ebersole to Kaila S. Trevino, 612 DOUGLAS AVENUE, DIXON, $80,000
Quit Claims
Jason M. Schmidt to Jason M. Schmidt and Jamie E. Emmert, 458 MEAD ROAD, DIXON, $0.00
Midwest Tulsa Property to Mi Tulsa Trust #4, 1 Parcel: 07-02-30-376-002, $0.00
Trustees Deeds
Danny Lee Deihl Jr. Trust and Danny L. Diehl Jr. Trust to Aj Homes Llc, 1405 FIRST ST W, DIXON, $30,500
E. William Lefevre Trustee and Winifred H. Knox Charitable Trust to Thomas R. Hann and Elaine Hann, 1455 MCGIRR ROAD, FRANKLIN GROVE, $118,000
Deeds in Trust
Joan C. Lawson to Joan C. Lawson Trustee and Joan C. Lawson Trust, 1666 PUMP FACTORY ROAD, DIXON, $0.00
Alvin Joaquin Gonzalez, Deliana Gonzalez, and Alvin J. Gonzalez to Alvin J. Gonzalez Trustee, Deliana Gonzalez Trustee, and Alvin J. Gonzalez Living Trust, 1 Parcel: 13-21-01-355-003, $0.00