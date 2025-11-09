Lee, Whiteside, Ogle county property transfers for Oct. 27-31, 2025

Lee County
Warranty Deeds
Gary Mason to E&k Real Estate Llc, Mtic Llc, and Cody Stahl, 803 1/2 MAIN ST ASHTON, $19,500
Dale A. Wells and Megan R. Wells to John Stuart Thompson, 805 CARTWRIGHT AVENUE, ASHTON, $105,000
Javier A. Torres and Ana Bertha Torres to Edwin Cardona, 1 Parcel: 13-21-12-406-008, $16,500
James Allen Ludwick and Jan Ludwick to Nathan Ludwick, 103 WEST SHELLHAMMER STREET, HARMON, $60,000
Andrew Tarr and Rachel Tarr to Calvin Seier and Carter W. Seier, 735 GREEN WING RD, AMBOY, $134,000
James M. Pietryga and Susan D. Pietryga to Nicholas Merlino and Danielle M. Merlino, 301 FIELDSTONE LANE, DIXON, $490,000
Sandra P. Dziedzic and John L. Roehrick III to Doug Mjoen, 430 RIVER STREET E, DIXON, $33,000
Kenneth Chenoweth and Kimberly Chenoweth to Ivan Pita and Leslie Pita, 1 Parcel: 13-21-12-256-042, $17,000
Julia J. Shinault to Dennis Paul Stowell, 1210 THIRD STREET W, DIXON, $0.00
John I. Schilling and Sara J. Schilling to Gnb Llc, 1310 GREGDEN SHORES DRIVE, STERLING, $400,000
Sharlene E. Lysland to John M. Roach and Pamela E. Roach, 350 WYOMING AVE, PAW PAW, $50,000
Quit Claims
Kevin Jack Frymire and K And K Farms Holdings Llc, 4 Parcels: 09-19-08-200-001, 09-19-08-400-001,10-13-29-300-002, and 10-13-29-400-003, $0.00
Katlyn Kelle Frymire to K And K Farms Holdings Llc, 4 Parcels: 09-19-08-200-001, 09-19-08-400-001, 10-13-29-300-002, and 10-13-29-400-003, $0.00
Jack Frymire to K And K Farms Holdings Llc, 4 Parcels: 09-19-08-200-001, 09-19-08-400-001, 10-13-29-300-002, and 10-13-29-400-003, $0.00
Frymire Farms Inc to Jack R. Frymire, Kevin Jack Frymire, and Katlyn Kelle Frymire, 4 Parcels: 09-19-08-200-001, 09-19-08-400-001, 10-13-29-300-002, and 10-13-29-400-003, $0.00
Bonnie L. Echelbarger and Dennis Ray Echelbarger to Bonnie Lou Echelbarger Trust and Bonnie Lou Echelbarger Trustee, 1767 NAYLOR ROAD, FRANKLIN GROVE, $0.00
R. Michael Cox, Maria C. Cox, and Maria C. Sheehan Cox to Robert Michael Cox Co-Trustee, Maria C. Sheehan Cox Co-Trustee, and Cox Family Trust, 2 Parcels: 13-21-12-353-004 and 13-21-12-353-005, $0.00
Larry J. Hageman and Susan M. Hageman to Larry J. Hageman Trustee, Larry J. Hageman Revocable Trust, 1217 GREAT OAKS WAY, DIXON, $0.00
Larry J. Hageman and Susan M. Hageman to Larry J. Hageman Trustee and Larry J. Hageman Revocable Trust, 1209 GREAT OAKS WAY, DIXON, $0.00
Annariikka Oestring and Kyle Gridley to Annariikka Oestring, 407 DIXON AVENUE S, DIXON, $0.00
Kenneth R. Neal to Sterling R. Cone, 1787 MIDDLEBURY ROAD, ASHTON,$0.00
Trustees Deeds
Mary Grace Crisham Co-Trustee, Joseph M. Crisham Co-Trustee and Crisham Family Trust to Jill M. Brennan, 223 BOYD ST E, DIXON, $418,000
Nancy Reglin and Norma Kellen Trust to Nancy Reglin, 1970 IL ROUTE 26, DIXON, $0.00
Chad Humbers Successor Trustee and James B. Humbers Land Trust 102 to Heather Copp, 1 Parcel: 13-21-12-252-013, $0.00
Deed in Trust
Sharon Mae Russell to Christina L. Carr Trustee and Stephen H. Aurand Trust, 300 DIVISION ST E, AMBOY, $91,000
Kyle Kostelny to Kyle Richard Kostelny Trustee and Kyle Richard Kostelny Trust, 1 Parcel: 13-21-12-129-016, $0.00
Michael L. Didier and Jeri L. Didier to Michael L. Didier Trustee, Jeri L Didier Trustee, and Didier Joint Trust, 856 RIVERSIDE DR, DIXON, $0.00
Kenneth J. Willey and Sarah A. Willey to Kenneth J. Willey Trustee, Sarah A. Willey Trustee, and Willey Joint Trust, 1806 HICKORY LANE, DIXON, $0.00
Bernard J. Buckley and Helen Sue Buckley to Bernard G Buckley Trustee and Helen Sue Buckley Trustee and Idlewild Trust, 2 Parcels: 07-02-24-101-001 and 07-08-04-128-018, $0.00
Eva Mazrimas Trustee and Trust No E Mazrimas 96-1 to Eva Mazrimas Trustee and Eva Mazrimas Trust, 1123 LONG ST, DIXON, $0.00
Source: Lee County Recorder’s Office
Whiteside County
Warranty Deeds
Marlene F. Keisel Trust and Marlene F. Keisel Jackson Trustee to Conor Hugunin and Olivia Hugunin, 205 PHEASANT RIDGE DR, ALBANY, $278,000
Carlos Lucas, Carlos Lucas aka Morales, and Elaine R. Lucas to Shanna Marie Hillers, 1111 AVENUE J, STERLING, $89,000
Iris Yarbrough to Wade L. Larkey, 419 13TH AVE, FULTON, $79,000
Michael J. Hobson to Dominic J. Geerts and Marissa J. Eye, 407 GENESEE ST N, MORRISON, $108,000
Arthur F. Como Jr. to Hev Enterprises, 800 AVENUE A, ROCK FALLS, $80,000
Conor S. Hugunin and Olivia N. Hugunin to Ronald M. Hill II, 913 2ND AVE N, ALBANY, $257,900
Ricardo Montanez and Seng Montanez to State of Illinois DOT, 312 16TH AVE, STERLING, $300
Mario Salas to Jason Harris, 611 BROADWAY AVE, STERLING, $70,000
Donald W. Durall, Tracy A. Durall and Tracy A. Fka Owens to Thomas P. Howard, Pamela J. Howard, 24455 FULFS RD, STERLING, $315,000
Kenneth Nelson and Patience Marie Nelson to Ixtla Wilson and Laurance Wilson, 604 2ND AVE STERLING, $99,000
Joseph D. Queen and Rebecca G. Queen to Andrew Knapp, 1110 6TH STREET W, ROCK FALLS, $30,000
Jeffrey J. Hanson and Angela R. Hanson to Gregory Hanson and Kyla Jo Hanson, 18559 HENRY RD, MORRISON, $255,000
Lindsay A. Buis and Kevin M. Buis to Rolando Gonzalez and Kira Gonzalez, 15501 BISHOP RD, MORRISON, $515,000
Pennymac Loan Services Llc to Secretary Of Hud, 600 5TH ST E, ROCK FALLS, $0.00
Russell J. Kraus to Dana Saathoff, PINE HILL RD, STERLING, $18,000
Terry Wolf Construction Inc. to Ben Johnson and Calista Gilszmer, KNIEF RD, ROCK FALLS, $17,000
Lawanda Koenig to Barbara Thielenhouse, 1304 7TH AVE, ROCK FALLS, $135,000
Keith J. Zoeller and Lucinda K. Zoeller to Austin M. Howard, 1407 LEFEVRE RD E, STERLING, $127,500
Antori L. Dirks and Nickolaus W. Dirks to Reid Blackburn, 1503 18TH ST E, STERLING, $180,000
Judith M. Howard to Rosario Deleon and Andrea R. Deleon, 213 5TH AVE, ROCK FALLS, $59,900
Gregory L. Hanson and Kyla J. Hanson to John A. Dickey and Arlene F. Dickey, 18795 HENRY RD, MORRISON, $200,000
Edward Andersen and Janice Andersen to Dylan A. Veracini and Felicia H. Veracini, 3705 14TH AVE, STERLING, $355,000
Andrew Wilhelmi to Nicole M. Martinez, 1716 17TH AVE, STERLING, $120,000
Nicole M. Burkett, Nicole M. Martinez Nka, and Oscar Martinez to Sarah Mccloud, 410 10TH ST W, STERLING, $194,900
Laurance Wilson and Ixtla Wilson to Christopher Henson and Alisha Henson, 204 GLASSBURN ST W, TAMPICO, $45,000
Midfirst Bank to Secretary Of Hud, 300 HIGHLAND AVE, ERIE, $107,800
Laverne F. Vanderschaaf to Laverne F. Vanderschaaf and Phyllis Ann Vanderschaaf, 4 Parcels: 09-08-301-001, 09-08-351-001, 09-08-351-002, and 09-08-351-007, $0.00
Margo F. Atherton Trustee, Robert l Atherton Trust, and Margo F. Atherton Trust to Robert C. Atherton and Kelly C. Vegter, 601 DIAMOND CT, MORRISON, $0.00
Bettrina Renkes and Jeremiah Renkes to Bettrina Renkes and Jeremiah Renkes, 10974 PRAIRIE CENTER RD, MORRISON, $0.00
Quit Claims
David J. Hamilton and David J. Hamilton and Billie Jensen, 14745 VANS RD, FULTON, $0.00
Daniel J. Vegter to Sarah L. Vegter Trustee, Daniel J. Vegter Trustee, and Djsl Vegter Trust, 10350 GARDEN PLAIN RD, MORRISON, $0.00
Brian R. Ystad and Gail J. Ystad to Kyle Andrew Wiersema, 5515 BUNKER HILL RD, FULTON, $0.00
Trustees Deeds
Katherine A. Kruckenberg Trust to Andrew Kruckenberg and Maria A. Kruckenberg, 3 Parcels: 12-36-100-001, 12-36-100-003, and 12-36-100-005, $1,210,054
Allan Den Besten Trust to Den Besten Real Estate Group Llc, 800 FOURTH ST N, FULTON, $0.00
Mark F. Geisler Trust and Janice M. Geisler to Joseph W. Price and Ashlei A. Price, 10135 FROG POND RD, ERIE, $215,000
John Vanosdol Trustee and Joyce Geneva Winch Trust to Scott I. Cobane, 4 Parcels: 17-16-300-007, 17-16-300-008, 17-16-300-009, and 17-16-400-010, $0.00
Source: Whiteside County Recorder’s Office
Ogle County
Warranty Deeds
Clinton Veterinary Clinic Sc to Arthur Mueller, 18530 E Twombly Rd, Rochelle, $140,000
David G. Schoenholz to Lawrence Burke, 3606 W Cedar St, Dixon, $85,000
Hre Builders Llc to Denise R. Frankes and Jeffrey S. Frakes, 522 N 6th St., Rochelle, $67,500
Mackenzie G Chudzik and Bailey R. Lang to Diana K. Penaran, 604 N 7th St, Rochelle, $244,00
Suzanne K. Altenburg to Unique Needs Property Management Llc, 211 Jeffrey Ave, Rochelle, $110,000
Sydney R. Adkisson to Joseph King, 306 W Front St, Mt. Morris, $165,000
Richard J. Harms and Janaan K. to Jack Schuit and Allyson Bartling, 10-07-300-006, $728,250
Wendy J. Mertes Trustee and Wendy J. Mertes Tr. To Charles J. Ostrander Iii and Averi G. Ostrander, 703 N 4th St, Oregon, $15,000
Federal Home Loan Mortgage Corporation to Cook Colten Mcquay, 109 N Seminary St, Mt. Morris, $148,000
Matthew Gendusa and Haylee K. Gendusa to Jared Lee Pottorff, 707 S 7th St, Oregon, $170,000
Gary K. Dunn, Lori J. Dunn and Lori J. Halterman to Randal D. Tabor and Mandy D. Tabor, 155 Joanne Lane, Rochelle, $130,000
Shreeji Prakash Llc to Swamibapa Rochelle Llc, 601 E IL Rte 38, Rochelle, and one parcel in DeMent Township, $2,400,000
City Of Rochelle Illinois, City Of Rochelle Illinois, and City of Rochelle to Jason M. Harper and Eryn M. Harper, 1414 Carrie Ave, Rochelle, $6,000
William Messenger and Nancy Messenger to Kevin M. Wolf, 1071 W Washington St, Oregon, $300,000
Hale Airport Properties Llc to Jeffrey M. Lizeth L. Kay, one parcel in Rockvale Township, $160,000
Timothy A. Dayton to Steven E. Grover and Cambria C. Grover, one parcel in Pine Rock Township: 17-02-100-011, $290,000
Quit Claims
Kalen Spengler to Tristen Spengler, 403 N Division Ave, Polo, $0.00
Bonnie L. Blumeyer to Francis E. Blumeyer, 7202 S Lowden Rd, Oregon, $0.00
Haleigh Palchik to Colin O. Malley, 210 E Lincoln St, Mt. Morris, $0.00
Trustees Deeds
Donna J. Cerveny Trustee, Lori L. Fagan Trustee and Dj Cerveny Living Tr to Donna J. Cerveny, Brian C. Fagan, and Lori L. Fagan, 847 W Jennie Ln, Oregon, $0.00
Stillman Bank Trustee and Alvin D. Roberts to Williams H F Roberts, 4392 E Short Rd, Byron, $327,000
Deeds in Trust
Katherine A. Braner to Katherine A. Braner Trustee and Katherine A. Braner Rev Tr, 20620 E Lindenwood Rd, Lindenwood, $0.00
Jorge Delatorre and Susann Delatorre to Jorge Delatorre Trustee, Susann Delatorre, and Jorge & Susann Rev Lv Tr, 17934 E Marcia Dr, Monroe Center, $0.00
Stanwood S. Black, Stanwood Black, Tricia M. Black and Tricia Black to Stanwood S. Black Trustee, Tricia M. Black Trustee, and Black Family Trl., 409 E Hitt St, Mt. Morris, and 505 N Hannah Ave., Mt. Morris, $0.00
Jacqueline K. Holder, to Jacqueline K. Holder Trustee and Jacqueline K. Holder Land Tr., 120 W 2nd St, Byron, and one parcel in Byron Township: 05-32-152-007, $0.00
Scott L. Martin to Angela L. Martin-Bakener Trustee, Slm Tr825, Angela L. Martin-Bakener Trustee, one parcel in Pine Creek Township: 15-12-100-009; 715 Monroe St, Oregon; and one parcel in Oregon-Nashua Township: 16-04-289-002, $0.00
Aaron Mendoza, Heather E. Mendoza and Heather Mendoza to Heather Mendoza Trustee, Aaron Mendoza Trustee, and Aaron & Heather Mendoza Lv Tr, one parcel in Oregon-Nashua Township: 16-03-126-003, $0.00
Aaron Mendoza, Heather E. Mendoza, and Heather Mendoza to Heather Mendoza Trustee, Aaron Mendoza Trustee, Aaron & Heather Mendoza Lv Tr, 791 N River Rd, Oregon, $0.00
Source: Ogle County Recorder’s Office