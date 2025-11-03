Ogle County property transfers for Oct. 27-31, 2025

Warranty Deeds
Clinton Veterinary Clinic Sc to Arthur Mueller, 18530 E Twombly Rd, Rochelle, $140,000
David G. Schoenholz to Lawrence Burke, 3606 W Cedar St, Dixon, $85,000
Hre Builders Llc to Denise R. Frankes and Jeffrey S. Frakes, 522 N 6th St., Rochelle, $67,500
Mackenzie G Chudzik and Bailey R. Lang to Diana K. Penaran, 604 N 7th St, Rochelle, $244,00
Suzanne K. Altenburg to Unique Needs Property Management Llc, 211 Jeffrey Ave, Rochelle, $110,000
Sydney R. Adkisson to Joseph King, 306 W Front St, Mt. Morris, $165,000
Richard J. Harms and Janaan K. to Jack Schuit and Allyson Bartling, 10-07-300-006, $728,250
Wendy J. Mertes Trustee and Wendy J. Mertes Tr. To Charles J. Ostrander Iii and Averi G. Ostrander, 703 N 4th St, Oregon, $15,000
Federal Home Loan Mortgage Corporation to Cook Colten Mcquay, 109 N Seminary St, Mt. Morris, $148,000
Matthew Gendusa and Haylee K. Gendusa to Jared Lee Pottorff, 707 S 7th St, Oregon, $170,000
Gary K. Dunn, Lori J. Dunn and Lori J. Halterman to Randal D. Tabor and Mandy D. Tabor, 155 Joanne Lane, Rochelle, $130,000
Shreeji Prakash Llc to Swamibapa Rochelle Llc, 601 E IL Rte 38, Rochelle, and one parcel in DeMent Township, $2,400,000
City Of Rochelle Illinois, City Of Rochelle Illinois, and City of Rochelle to Jason M. Harper and Eryn M. Harper, 1414 Carrie Ave, Rochelle, $6,000
William Messenger and Nancy Messenger to Kevin M. Wolf, 1071 W Washington St, Oregon, $300,000
Hale Airport Properties Llc to Jeffrey M. Lizeth L. Kay, one parcel in Rockvale Township, $160,000
Timothy A. Dayton to Steven E. Grover and Cambria C. Grover, one parcel in Pine Rock Township: 17-02-100-011, $290,000
Quit Claims
Kalen Spengler to Tristen Spengler, 403 N Division Ave, Polo, $0.00
Bonnie L. Blumeyer to Francis E. Blumeyer, 7202 S Lowden Rd, Oregon, $0.00
Haleigh Palchik to Colin O. Malley, 210 E Lincoln St, Mt. Morris, $0.00
Trustees Deeds
Donna J. Cerveny Trustee, Lori L. Fagan Trustee and Dj Cerveny Living Tr to Donna J. Cerveny, Brian C. Fagan, and Lori L. Fagan, 847 W Jennie Ln, Oregon, $0.00
Stillman Bank Trustee and Alvin D. Roberts to Williams H F Roberts, 4392 E Short Rd, Byron, $327,000
Deeds in Trust
Katherine A. Braner to Katherine A. Braner Trustee and Katherine A. Braner Rev Tr, 20620 E Lindenwood Rd, Lindenwood, $0.00
Jorge Delatorre and Susann Delatorre to Jorge Delatorre Trustee, Susann Delatorre, and Jorge & Susann Rev Lv Tr, 17934 E Marcia Dr, Monroe Center, $0.00
Stanwood S. Black, Stanwood Black, Tricia M. Black and Tricia Black to Stanwood S. Black Trustee, Tricia M. Black Trustee, and Black Family Trl., 409 E Hitt St, Mt. Morris, and 505 N Hannah Ave., Mt. Morris, $0.00
Jacqueline K. Holder, to Jacqueline K. Holder Trustee and Jacqueline K. Holder Land Tr., 120 W 2nd St, Byron, and one parcel in Byron Township: 05-32-152-007, $0.00
Scott L. Martin to Angela L. Martin-Bakener Trustee, Slm Tr825, Angela L. Martin-Bakener Trustee, one parcel in Pine Creek Township: 15-12-100-009; 715 Monroe St, Oregon; and one parcel in Oregon-Nashua Township: 16-04-289-002, $0.00
Aaron Mendoza, Heather E. Mendoza and Heather Mendoza to Heather Mendoza Trustee, Aaron Mendoza Trustee, and Aaron & Heather Mendoza Lv Tr, one parcel in Oregon-Nashua Township: 16-03-126-003, $0.00
Aaron Mendoza, Heather E. Mendoza, and Heather Mendoza to Heather Mendoza Trustee, Aaron Mendoza Trustee, Aaron & Heather Mendoza Lv Tr, 791 N River Rd, Oregon, $0.00