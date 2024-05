Amboy High School honor roll announced

AMBOY – Amboy High School has announced its spring 2024 honor roll. Students named to the honor roll are:

Highest Honors

Freshmen: Madison Althaus, Callan Christoffersen, Aaron Costner, Lainey Davis, Ty Florschuetz, Logan Ketchum, Morgan Kreiser, Liliann Leffelman, Jose Lopez, Gage Mumm, Henry Nichols

Sophomores: Grace Althaus, Anna Carlson, Kiera Karlson, Ellie McLaughlin, Stephanie Nave, Peyton Payne, Brittlyn Whitman

Juniors: Ava Cline, Blanca Heidkoetter Mendez, Dillon Merriman, Emersyn Noble, Addison Pertell, Hunter Rasmussen, Grace Royer, Pannart Topiboon, Tyrah Vaessen, Karagen Welch, Kenley Wilson, Alainie Wittenauer

Seniors: Brennan Blaine, Lucas Blanton, Emma Dinges, Gabriel Jones, Rylyn Karrow, Maeve Larson, Alexa Morris, Austin Shugars, Skyler Ware, Landon Whelchel, Kimber Zitelman

High Honors

Freshmen: Jacob Dinges, James Eisenberg, Lane Goff, Leighton Gulley, Madisyn Heath, Chase Huggins, Anthony Linder, Emily Steger, Chloe Vaupel, Tanner Welch, Aubrey Wells

Sophomores: Jenna Blaine, Myla Davis, Kaitlyn Dempsey, Samantha Hummel, Rylan McNinch, Micah Miller, Samantha Nauman, Bradley Schmidt, Birgen Tucker, Alyvia Whelchel, Isabella Yanos

Juniors: Jarrett Althaus, Cordia Asencio, Carson Barlow, Saydee Benavidez, Joel Billhorn, Alexis Cheever, Kabe Daniels, Brysen Full, Atticus Goff, Tyler Huggins, Caden Hummel, Cierra Kessel, Quinton Leffelman, Joshua McKendry, Adrian Mimini, Gloria Parker, Natalie Pratt, Emily Sachs, Brooklyn Strub

Seniors: Elizabeth Clarida, Teagan Jergens, Elly Jones, Alexis Ketchum, Nicholas Ochoa, Trey Payne, Aaliyah Pointer, Angeles Salgado, Addison Shaw, Eliseo Vazquez-Tapia

Honors

Freshmen: Michael Ackert, Alexis Davis, Jason Dickinson, Hayden Hunsberger, Liam Ketchum, Hope Lauzon, Alexa McKendry, Gavin Nichols, Braden Shoemaker, Jack Thomas

Sophomores: Julius Arteaga, Devyn Cheever, Jack Cline, Andrew Fisher, Molly Hassler, Olivia Ketchum, Victor Lopez-Belmontes, Emilie Reed-Dempsey, Landon Roath, Aubrey Schaeffer, Jadyn Whelchel

Juniors: Emma Chandler, Brody Christoffersen, Barbara Grotti, William Jones, Devyn Pasley, Alena Shaw, Caleb Shugars, Haleigh Stenzel, Caleb Yanos

Seniors: Zachary Dunne, Blerta Fekolli, Cole Larson, Landon Montavon, Madison O’Malley