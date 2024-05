Rock Falls High School announces honor roll

ROCK FALLS – Rock Falls High School has released its second-semester honor roll. Students named to the list include:

Freshman

Highest honors: Antonio Flores, Jolene Frymire, Lyndsey Hollowell, Rylan Jordan, Michael Kopitas, Owen Laws, Andrew Moore, Kiara Pineda, Derek Prieto, Aubriana Sodaro, Adam Vervynck

High honors: Landon Bell, Ashlyn Buckingham, Daisiana Christian, Abigail Cochran, Tyler Cowley, Rori Croy, Alexis Jacobson, Zanyha Menendez, Brody Plummer, Julia Renner, Taylor Segneri, Zoey Silva, Kylee Sliger, Peyton Smit, Payton Spinka, Rylan Steagall, Jasmine Swords, Ryleigh Vos, Morgan Waninger, Brenden Yaklich, Kobe Young

Honors: Alexander Armstrong, Jakensi Baca, Ryan Bliefnick, Mackenzie Burhenn, Max Burns, Taelynn Bush, Mikel Callahan, Austyn Feldthouse, Jeffrey Freas, Alexus Goldsberry, Isaac Gonzalez, Scottie Hampton, Korah Hosler, Arthur Hultin, Jahkei Jones, Kaltrina Lecaj, Z’Viyon Martin, Madison Masini, Ethan Mathews, Katherine Megli, Margarita Melendez-Medina, Ethan Moeller, Ashley Sharer, Theonia Shaw, Bryson Smith, Trail Stonitsch, Kylee Ullrich, Simon Vargas, Melanie Vasu-Nunez, James Wright.

Sophomores

Highest honors: Evangelina Adams, Jessa Adams, Peighton Ahlstrand, Bryce Anderson, Alexis Bonnell, Camden Buchholz, Brenna Burlack, Emma Cernich, Breanna Dallgas-Frey, Ashlyn Fargher, Ian Finney, Kayla Hackbarth, Cole Heald, Austin Homrighausen, Patrick Jones, Maya Kobbeman, Lyndin Mallard, Owen Mandrell, Kellan Newendyke, Tiffany Oppenlander, Adan Oquendo, Emma Peterson, Arianna Reyna, Katalina Scott, Teleah Serrano, Jeffrey Sommer, Quinn Stahr, Broxyn Surratt, Colin Swartz, Logan Thome, Serenity White, Gavin Williams

High honors: Jacqueline Ahsmann, William Andrews, Jozlyn Chattic, Brody Cox, Braylin Davidson, Carson Devers, Ryleigh Eriks, Laia Granados-Marques, Isaak Horwedel, Makenzie Janssen, Rylee McFadden, Conner McIntosh, Jayleigh Mulnix, Connor Nadr, Jovani Pedroza, Gracie Peterson, Raul Salgado, Emily Simpson, Cynthia Suber, Cornelius Tate, Jose Tecum-Box, Hannah Thome, Dylan Todd, Bennett Williamson

Honors: Andrea Ahrens, Eturnidy Amos, Alejandro Espinoza, Brayden Goodman, Joshua Hammelman, William Heath, Sophia Knapp, Maddux Korstick, Adin Law, Addison McCallister, Addison Miller, Jocelyn Mitchem, Cole Mulnix, Aurora Oldham, Olivia Oppenlander, Misael Pastor-Perez, Liliana Rascon, Ava Rivera, Noah Rucker, Vincent Saladino, Cherikee Serenil, Connor South, Madison St. Clair, Romulo Tecum-Box, Chloe Thompson, John Thompson, Shyla Wiese, Ava Wilson

Juniors

Highest honors: Brilee Atherton, Lillian Betts, Madilyn Blackburn, Marissa Bliefnick, Jacob Buck, Easton Canales, Christian Cid, Danika Dickey, Makenzie Doane, Abigail Dobrez, Samara Dorner, Michael Ely, Sydnie Flaningam, Weston Frymire, Madisyn Grove, Lucas Hacker, Kuitim Heald, Ariel Hernandez, Ryken Howard, Marshawn Hubbard, Kaylee Johnson, Ajay Kobbeman, Mason Landes, Carlos Lira, Elizabeth Lombardo, Caolyn Masini, Nehemiah Menendez, Maddison Morgan, Heidi Nadr, Zoey Near, Braxton Nelson, Presley O’Bryant, Bernice Robinson, Cyril Rooney, Zoey Schueler, Abigail Skibinskie, Mason Skinner, Hunter Steinhagen, Brock Stoudt, Aubrey Vickers, Brendan Vos, Zachery Walker, Addison Watts, Jenny Wei, Logan Williamson, Kacie Witherow, McKenzie Woodard, Kenedi Woodyatt

High honors: Kennedy Adams, Kamryn Austin, Alejandro Ayala-Ortiz, Brayden Bryant, Daniel Calderon, Cierra Canas, Austin Castaneda, Allison Clark, Adam Denning, Ryan Ebenezer, Cristian Hernandez, Amber Jimenez, Landon Justice, Cole Morgan, Conner Porter, Abbygayle Schofield, Cadon Schulz, Serenity Scott, Issac Valdivia, Seth Wade, Garret Wolf, Haileigh Wolf

Honors: Israel Alvarado, Preston Armstrong, Kirsten Bliefnick, Kabryiah Croswell, Isaac Duchay, Hunter Gale, Jacob Hosler, Jerimiah Jones, Steven Jones, Stephen Keating, Aidan Kessler, Jeslyn Krueger, Alonna Muntean, Korbin Oligney, Mason Salerno, John Sharer, Gage Tarner, Dylan Wescott

Seniors

Highest honors: Arabella Adams, Josie Adams, Riley Anderson, Carmelita Ayala-Ortiz, Akshar Barot, Claire Bickett, Grace Boostrom, Giulia Borriero, Mayson Burns, Jariese Campos, Selena Cantu, Addisyn Castaneda, Alma Cid, Emmanuel Flores, Hana Ford, Angela Gallentine, Ruben Garza, Greta Hacker, Hope Hampton, Ava Henson, Zoe Henson, Kallie Insley, Haley Kellum, Carli Kobbeman, Atyana Lewis, Vincent Lombardo, Sophia Moeller, Olivia Osborne, Payton Purdy, Alexa Reyes, Taylor Reyna, Sidney Rinehart, Brady Root, Ellisa Russell, Gavin Sands, Matthew Schumacher, Emma Skinner, Denali Stonitsch, Rais Tefiku, Braeden Thome, Nicolette Udell, Emanuel Vargas, Amya Velazquez, Fantasia Ward, Jonah Williams, Brayden Williamsen

High honors: Kyler Baldwin, Kohle Bradley, Destany Brown, Jayce Eriks, Alondra Flores, Aydan Goff, Alexis Hollowell, Brooklynne Justice, Cameron Kopitas, Diana Luna, Z’ryha Martin-Williams, Richard Nichols, Carter Schueler, Dominick Sheely, Roman Vega, Bailey Waninger, Colby Ward, Amethyst Williamson, Hannah Woodyatt

Honors: Savannah Bufford, Kammie Cook, Bria Cross, Kayden Denning, Deven Devers, Hunter Ellis, Michael Flowers, Adam Flynn, Besona Lecaj, Molly Maloy, Jason McCord, Samantha Nailor, Tabitha Oppenlander, Carmindy Ordean, Angelina Pitts, Santiago Sanchez, Steven Schick, Michael Smit, Brennan Thompson, Brody Van Weelden, Izabelle Whetstone, Brooklynn Wiley