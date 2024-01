Amboy High School fall 2023 honor roll released

Amboy High School has released its fall 2023 honor roll. Students named to the honor roll are:

Highest Honors

Freshmen: Madison Althaus, Callan Christoffersen, Aaron Costner, Lainey Davis, Morgan Kreiser, Liliann Leffelman, Jose Lopez, Gage Mumm, Henry Nichols, Chloe Vaupel

Sophomores: Grace Althaus, Kiera Karlson, Ellie McLaughlin

Juniors: Corida Asencio, Brysen Full, Blanca Heidkoetter Mendez, Brianna Henkel, Quinton Leffelman, Adrian Mimini, Emersyn Noble, Addison Pertell, Hunter Rasmussen, Grace Royer, Brooklyn Strub, Tyrah Vaessen, Kenley Wilson, Alainie Wittenauer

Seniors: Brennan Blaine, Rylyn Karrow, Maeve Larson, Alexa Morris, Aaliyah Pointer, Austin Shugars, Landon Whelchel, Kimber Zitelman

High Honors

Freshmen: Jacob Dinges, Ty Florschuetz, Leighton Gulley, Madisyn Heath, Chase Huggins, Logan Ketchum, Anthony Linder, Alexa McKendry, Emily Steger

Sophomores: Anna Carlson, Myla Davis, Molly Hassler, Samantha Hummel, Rylan McNinch, Micah Miller, Samantha Nauman, Stephanie Nave, Peyton Payne, Bradley Schmidt, Brittlyn Whitman, Isabella Yanos

Juniors: Vanessa Alleven, Jarrett Althaus, Carson Barlow, Saydee Benavidez, Joel Billhorn, Emma Chandler, Ava Cline, Atticus Goff, William Jones, Dillon Merriman, Alena Shaw, Caleb Shugars, Pannart “Lyn” Topiboon, Karagen Welch

Seniors: Lucas Blanton, Carter Boehle, Elizabeth Clarida, Emma Dinges, Zachary Dunne, Teagen Jergens, Elly Jones, Gabriel Jones, Emily McLain, Nicholas Ochoa, Trey Payne, Angeles Salgado, Eliseo Vazquez-Tapia, Skyler Ware

Honors

Freshmen: Jason Dickinson, James Eisenberg, Lane Goff, Liam Ketchum, Leia Maxfield, Gavin Nichols, Alyxandria Shepard, Jack Thomas, Tanner Welch, Aubrey Wells

Sophomores: Jack Cline, Kaitlyn Dempsey, Andrew Fisher, Barbara Grotti, Victor Lopez-Belmontes, Collin O’Malley, Emilie Reed-Dempsey, Landon Roath, Aubrey Schaeffer, Birgen Tucker, Michael Walker, Alyvia Whelchel, Jadyn Whelchel, Cooper Whitney

Juniors: Fabian Arteaga, Kabe Daniels, Tyler Huggins, Cierra Kessel, Joshua McKendry, Gloria Parker, Devyn Pasley, Natalie Pratt, Emily Sachs, Michael Shoemaker, Haleigh Stenzel, Caleb Yanos

Seniors: Keaten Altizer, KayLynn Bopes, Luke Corcoran, Alexis Ketchum, Cole Larson, Landon Montavon, Madison O’Malley