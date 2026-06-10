Huntley: Residential home sells for $600,000

A 5,742-square-foot residential property, built in 2003, has changed hands.
The home at 9985 Berkshire Lane in Huntley was sold on May 26 for $600,000, or $104 per square foot. The interior features a fireplace. The property is equipped with central A/C. The property sits on a 10,001-square-foot lot.
Other homes in Huntley have recently been purchased nearby:
· A residential property at 9711 Aberdeen Lane, sold in April, for $580,000, a price per square foot of $151.
· In May, a residential property at 9668 Rainsford Drive sold for $550,000, a price per square foot of $124.
· At 9490 Diana Lane, in May, a 4,902-square-foot residential property was sold for $494,000, a price per square foot of $101.