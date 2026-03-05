Single-family home sells for $157,500 in Bradley

A single-family residence has changed hands.
The house at 147 North Fulton Avenue in Bradley was sold on Feb. 2. The purchase price was $157,500. The property is situated on a lot spanning 6,000 square feet.
Other homes in Bradley have recently been purchased nearby:
· A single-family residence at 452 North Broadway Street, sold in August 2025, for $132,000.
· At 141 North Fulton Avenue, in June 2025, a single-family residence was sold for $80,000.
· In October 2025, a single-family residence at 154 North Fulton Avenue sold for $199,500.