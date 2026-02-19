Shaw Local

Single-family home in Bourbonnais sells for $259,000

Street view (Google Street View)

By United Robots

A single-family residence located at 346 Princeton Avenue in Bourbonnais changed ownership on Jan. 26.

The home was sold for $259,000. The lot of the property covers an area of 4,144 square feet.

Other homes in Bourbonnais have recently been sold nearby:

· In October 2025, a single-family residence at 365 Princeton Avenue sold for $275,000.

· A single-family residence at 1255 Hartley Avenue, sold in March 2025, for $360,000.

· At 1071 Yale Avenue, in May 2025, a single-family residence was sold for $205,000.

