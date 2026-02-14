Single-family home sells in Marseilles for $250,000

A 1,296-square-foot single-family residence, built in 2001, has changed hands.
The house at 1104 Madison Boulevard in Marseilles was sold on Jan. 27 for $250,000, or $193 per square foot. This is a single-story house. The lot of the property covers an area of 6,970 square feet.
These nearby homes in Marseilles have also recently changed hands:
· A 1,092-square-foot single-family residence at 2705 Barr Avenue, sold in March 2025, for $200,000, a price per square foot of $183.
· In May 2025, a 1,548-square-foot single-family residence at 1065 Timbers Edge Drive sold for $325,000, a price per square foot of $210.
· At 1005 Madison Boulevard, in December 2024, a 1,775-square-foot single-family residence was sold for $300,000, a price per square foot of $169.