West Chicago: Single-family home goes for $702,000

A single-family residence located at 2647 Bainbridge Boulevard in West Chicago changed owner on Jan. 27.
The 3,619-square-foot house, built in 2002, was sold for $702,000, or $194 per square foot. The property is situated on a lot spanning 0.4 acres.
Other homes in West Chicago have recently changed hands nearby:
· A 2,921-square-foot single-family residence at 2643 Havens Drive, sold in April 2025, for $600,000, a price per square foot of $205.
· In May 2025, a 3,044-square-foot single-family residence at 2724 Briargate Court sold for $636,000, a price per square foot of $209.
· At 2482 Wyeth Drive, in October 2025, a 2,822-square-foot single-family residence was sold for $675,000, a price per square foot of $239.