Real Estate

Streator: Single-family home sells for $185,000

Street view

Street view (Google Street View)

By United Robots

A single-family residence located at 1409 Little Main Street in Streator has a new owner since Jan. 26.

The 832-square-foot house, built in 1958, was sold for $185,000, or $222 per square foot. This is a single-story house.

Other homes in Streator have recently been sold nearby:

· At 1410 Little Main Street, in June 2025, a single-family residence was sold for $155,000.

· A 1,748-square-foot single-family residence at 1501 Manhattan Drive, sold in May 2025, for $245,000, a price per square foot of $140.

· In September 2025, a 1,771-square-foot single-family residence at 59 Manhattan Drive sold for $200,000, a price per square foot of $113.

