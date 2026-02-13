Streator: Single-family home sells for $185,000

A single-family residence located at 1409 Little Main Street in Streator has a new owner since Jan. 26.
The 832-square-foot house, built in 1958, was sold for $185,000, or $222 per square foot. This is a single-story house.
Other homes in Streator have recently been sold nearby:
· At 1410 Little Main Street, in June 2025, a single-family residence was sold for $155,000.
· A 1,748-square-foot single-family residence at 1501 Manhattan Drive, sold in May 2025, for $245,000, a price per square foot of $140.
· In September 2025, a 1,771-square-foot single-family residence at 59 Manhattan Drive sold for $200,000, a price per square foot of $113.