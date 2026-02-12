Morris: Single-family home goes for $420,000

The single-family residence located at 750 Michael Drive in Morris was sold on Jan. 13, for $420,000, or $125 per square foot.
The home, built in 1989, has an interior space of 3,361 square feet. The property sits on a 0.7-acre lot.
Other homes in Morris that have recently been purchased close by include:
· A 1,403-square-foot single-family residence at 801 Charles Street, sold in October 2025, for $325,000, a price per square foot of $232.
· In January 2025, a 2,303-square-foot single-family residence at 604 Brentwood Drive sold for $303,500, a price per square foot of $132.
· At 1802 Charles Street, in May 2025, a 1,749-square-foot single-family residence was sold for $301,000, a price per square foot of $172.