Single-family home sells in Ottawa for $285,000

The single-family residence located at 305 Oakridge Drive in Ottawa was sold on Jan. 21, for $285,000, or $143 per square foot.
The house, built in 1992, has an interior space of 1,988 square feet. This is a single-story house. The property is situated on a lot spanning 1.1 acres.
Other homes in Ottawa have recently changed hands nearby:
· In June 2025, a 2,068-square-foot single-family residence at 2507 Reynolds Manor Drive sold for $249,000, a price per square foot of $120.
· A 1,084-square-foot single-family residence at 304 Hillside Avenue, sold in May 2025, for $180,000, a price per square foot of $166.
· At 2361 Charles Court, in December 2024, a 2,432-square-foot single-family residence was sold for $280,000, a price per square foot of $115.