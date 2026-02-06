Single-family home in Streator goes for $231,000

A 2,076-square-foot single-family residence, built in 1969, has changed hands.
The home at 1517 Sharon Road in Streator was sold on Jan. 16 for $231,000, or $111 per square foot. This is a two-story house.
Other homes in Streator have recently been sold nearby:
· In September 2025, a 1,638-square-foot single-family residence at 1413 Sharon Road sold for $240,000, a price per square foot of $147.
· At 9 Imperial Drive, in August 2025, a 1,092-square-foot single-family residence was sold for $150,000, a price per square foot of $137.
· A 1,109-square-foot single-family residence at 70 East Circle Drive, sold in April 2025, for $120,000, a price per square foot of $108.