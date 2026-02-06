Single-family home in Marseilles built in 1890 sells for $150,000

The single-family residence located at 641 Aberdeen Street in Marseilles was sold on Jan. 12, for $150,000, or $136 per square foot.
The house, built in 1890, has an interior space of 1,105 square feet. This is a two-story house. The property’s lot measures 7,405 square feet.
These nearby homes in Marseilles have also recently been sold:
· In December 2025, a 1,541-square-foot single-family residence at 401 Scott Street sold for $205,000, a price per square foot of $133.
· At 375 Lawrence Avenue, in June 2025, a 1,754-square-foot single-family residence was sold for $183,000, a price per square foot of $104.
· A 1,732-square-foot single-family residence at 410 East Bluff Street, sold in April 2025, for $199,500, a price per square foot of $115.