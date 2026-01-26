Single-family home sells in Dixon for $145,000

A single-family residence located at 909 North Hennepin Avenue in Dixon has a new owner since Dec. 31, 2025.
The 1,080-square-foot house, built in 1950, was sold for $145,000, or $134 per square foot. This is a two-story house.
Other homes in Dixon that have recently changed hands close by include:
· A 1,740-square-foot single-family residence at 311 1/2 North Graham Street, sold in September 2025, for $142,000, a price per square foot of $82.
· In November 2025, a 1,610-square-foot single-family residence at 320 North Prospect Street sold for $200,000, a price per square foot of $124.
· At 1004 North Johnson Avenue, in November 2025, a 1,180-square-foot single-family residence was sold for $159,000, a price per square foot of $135.