Sale closed in Wayne: $1.16 million for a single-family home

A 4,576-square-foot single-family residence, built in 2006, has changed hands.
The property at 30W260 White Oak Lane in Wayne was sold on Nov. 13 for $1.16 million, or $253 per square foot. The property is situated on a lot spanning 2.3 acres.
Other homes that have recently been sold close by include:
· In January, a 3,981-square-foot single-family residence at 1618 Far Hills Drive in Wayne, sold for $650,000, a price per square foot of $163.
· At 1581 Hunting Hound Lane in Wayne, in July, a 3,251-square-foot single-family residence was sold for $632,500, a price per square foot of $195.