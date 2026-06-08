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Illinois Valley

Grand Ridge Grade School announces fourth quarter honor rolls

45 students earn high honor or honor roll recognition for 2025-26 school year

WEST Academy Honor Roll

Grand Ridge Grade School announced its honor and high honor rolls for the fourth quarter of the 2025-26 school year.

By Tom Collins

Grand Ridge Grade School announced its honor and high honor rolls for the fourth quarter of the 2025-26 school year.

High Honor Roll

Eighth grade: Evelyn Bortner, Charlotte Durdan, Isak Grammer, Aspyn Hetelle, Addison Hickey, Alyssa Hladovcak, Emileigh Jaegle, Kenzie Jaegle, Sophia Lengfelder, Madison Lubelski, Nora Marek, Preston Myers, Johanna Ogle, Manan Patel, and Anna Reed

Seventh grade: Kiara Adams, Annabelle Calhan, Dreylen Douglas, Oliver Holstein, Reece Ham, Jordan Kirkman, Owen Lacke, Kamden Lehr, Brantley McCormick, Myka Michlik, and Ashlynn Wolf

Sixth grade: Stella Emm, Reigen Ham, Alana Hettel, Levi Jaegle, Emma Lacke, Noah LaVelle, Taya Mejia, Flora Michlik, Carter Santorineos, Lily Sawin, Zeke Simons, Colden Smith and, Jacoby Tustin

Honor Roll

Eighth grade: Reid Anderson, Jaylee Armstrong, Deacon Knott, Zain Piccatto, Nicholas Raices, Gabriel Spencer, and Owen Walter

Seventh grade: Conner Cave, Declin Gastineau, Haskell Kehoe, and Zaleigh Piccatto

Sixth grade: Mark Cummings III, Ava Egan, Haylie Harcharik, Nola Jabczynski, Hunter Jaegle, Lennon Knott, Candon Pabian, and Madeline Rees

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Tom Collins

Tom Collins

Tom Collins covers criminal justice in La Salle County.