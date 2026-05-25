Ogle County property transfers for May 18-22, 2026

Warranty Deeds
Habitat For Humanity Of Ogle County Inc to Kimberley D Hintzsche, 1 Parcel: 11-22-427-007, $260,000
Brady Bronkema and Allison Bronkema to Jacob Farbo and Bailey L Farbo, 1 Parcel: 03-29-152-004, $240,000
Douglas S Linker and Jeanette M Linker to Daniel T Kniss and Cara T Kniss, 1 Parcel: 14-09-386-009, $170,000
Pamela K Moring to Teresa A Dick, 1 Parcel: 07-10-100-005, $40,000
Rcp Lindenwood Holdings Llc to Elm Holdings 5 Llc, Elm Holdings 6 Llc, Elm Holdings 7 Llc, and C&d Il Re Llc, 3 Parcels: 19-05-379-005, 19-05-400-001, and 19-05-400-007, $3,828,058
Maria D Pelayo to Roberto Carlos Sanchez Valiente, 1 Parcel: 24-25-403-009, $180,000
Rodd Pope to Jodan Auker, 1 Parcel: 09-02-377-006, $95,000
Mark Shaulis and Sherri Shaulis to Wiggale Llc, 1 Parcel: 21-11-476-006, $0.00
Arturo Juarez Guevara and Marianne Vasquez to Benjamin Ward to Mary Ward, 1 Parcel: 25-23-283-004, $270,000
Lius E Acosta to Keegan R Garman, 1 Parcel: 03-20-351-002, $280,000
Ralph L Winters Jr. to John W Radtke and Caitlyn Radtke, 3 Parcels: 11-22-281-007, 11-22-281-008, and 11-22-281-009, $199,900
Hre Builders Llc to Marc Urban, 1 Parcel: 05-31-107-007, $351,900
Poverty Nob Llc to Edward Saloga and Barbara Saloga, 2 Parcel: 09-14-100-002 and 09-15-200-017, $1,095,000
Patrick Southwick and Christina Southwick to Duwayne Moore and Tricia Merhson, 1 Parcel: 10-04-126-001, $333,000
Brennan Schofield and Stephanie Schofield to Ross Dean Behrends, 1 Parcel: 14-16-184-003, $177,000
Paul Grant to David Pelayo and Marla D Pelayo, 1 Parcel: 24-24-328-004, $76,000
Jennifer A Timmer and Curtis R Timmer to Ethan Klosa and Annastasia Timmer, 1 Parcel: 02-28-384-004, $82,000
Brian C Lund and Adam J Lund to Nathan D Clark and Sandra B Wiegman, 1 Parcel: 12-35-200-002, $225,000
Jessica Horstman and Jessica James Licary to Austin Atchinson, 1 Parcel: 10-03-104-004, $210,500
Scott D Wilhite and Stacy L Wilhite to Matthew P Fuger and Priscilla J Fuger, 1 Parcel: 10-04-152-015, $420,000
Jamie L Bailey and Robert G Bailey to Azam Al Dulaimi, 1 Parcel: 05-15-177-002, $356,000
Abigail M Barker and Levi J Barker to Christine Nolan and John Vitale, 1 Parcel: 10-04-101-009, $317,000
Kathleen M Wilken to Anthony R Borgmann and Katie M Borgmann, 1 Parcel: 03-36-128-010, $134,000
Victor Nafranowicz and Mary Alice Nafranowicz to Kristin Mullins, 1 Parcel: 22-09-126-017, $7,000
Larry D Ellis and Tia L Ellis to Kristin Mullins, 1 Parcel: 22-09-126-009, $3,500
Quit Claim
Anthony J Bussan and Alicia M Zeller to Anthony J Bussan and Alicia M Zeller, 2 Parcels: 22-07-201-008 and 22-07-201-009, $0.00
Ronald Sondgeroth to Ronald E Sondgeroth Trustee and Ronald E Sondgeroth Tr, 1 Parcel: 24-23-203-011, $0.00
Kathy Mayo, Kathy Mayomidddleman, Kathy Mayo Middleman, and Timothy M Mayo to Kathy Mayomidddleman, Kathy Mayo Middleman, Kenneth Middleman, and Timothy M May, 1 Parcel: 14-16-133-018, $0.00
Deborah A Burroughs to Paul Grant, 1 Parcel: 24-24-328-004, $0.00
Kenneth R Grant to Paul Grant, 1 Parcel: 24-24-328-004, $0.00
Brian K Lamphere and Diana E Lamphere to Brian K Lamphere and Diana E Lamphere, 1 Parcel: 16-04-255-035, $0.00,
Trustees Deeds
Bryan P Frankfother Trustee and Bryan P Frankfother to Becky Houghhton, 1 Parcel: 24-24-277-008, $250,000
Joyce M Stocking Trustee to Stocking Family Tr496 and Timothy R Stocking, 3 Parcels: 17-11-100-008, 17-11-100-009, 17-11-200-002, $0.00
Ronald H Stocking Trustee and Stocking Family Tr296 to Mark Stocking, 3 Parcel: 17-12-300-001, 17-12-300-004, and 17-12-400-001, $0.00
Mark Stocking to Joyce M Stocking Trustee Third Party: Stocking Family Tr496 3 Parcels: 17-11-100-008, 17-11-100-009, and 17-11-200-002, $0.00
Timothy R Stocking to Ronald H Stocking Trustee and Stocking Family Tr296, 3 Parcels: 17-12-300-001, 17-12-300-004, and 17-12-400-001, $0.00
Deeds in Trust
Tammy M Dykema to Stanley A Weber Trustee and Fairbanks Revocable Tr1, 1 Parcel: 14-07-400-004, $0.00
Gordon Stade and Karen Hall-Stade to Karen Hall-Stade Trustee and Karen F Hall Tr102, 1 Parcel: 12-33-100-002, $0.00
Gary R Juist to Gary R Juist Trustee and Gary R Juist Tr1, 1 Parcel: 20-09-100-003, $0.00
Randy R Vavra and Karen S Vavra to Randy R Vavra Trustee, Karen S Vavra Trustee, Karen S Vavra Tr, Randy R Vavra Tr, 2 Parcels: 10-17-200-013 and 10-17-200-015, $0.00