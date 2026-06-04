McHenry County-area girls soccer players receive 2026 IHSSCA All-State, All-Sectional awards

The Illinois High School Soccer Coaches Association (IHSSCA) has released its 2026 All-State and All-Sectional award winners. Below are each of the girls soccer players from area schools who earned recognition for their academic and athletic achievements this season.
All-State Field Player
Addison Schaffer, sr., F, Crystal Lake Central, Rylie Mensik, sr., F, Dundee-Crown, Julie Silva, so., MF, Harvard
Coach of the Year
Lindsay Gertz, Prairie Ridge, Section 6
All-Sectional
Ali Kowall, sr., D, Burlington Central; Kenzie Lorkowski, sr., GK; Burlington Central, Malaina Kurth, sr., F, Cary-Grove; Ava Santucci, jr., D, Cary-Grove; Peyton McMahon, sr., MF, Crystal Lake Central; Ellie Starnes, so., MF, Crystal Lake South; Ashling Otte, sr., D, Dundee-Crown; Liz Aquino, jr., MF, Harvard; Itzel Martinez, jr., MF, Huntley; Maizie Nickle, sr., F, Huntley; Avery Suess, jr., D, Huntley; Kylie Deegan, so., MF, Jacobs; Charlie Eastland, jr., MF, Johnsburg; Elizabeth Smith, sr., F, Johnsburg, Kiley Brady, jr., MF, Marengo; Maggie Hanson, jr., MF, Marengo; Macy Noe, jr., GK, Marengo; Natalee Henkel, jr., MF, Marian Central; Ava Gertz, jr., F, Prairie Ridge, Violet Woodin jr., D, Prairie Ridge; Maddie Seyller, jr., MF, Richmond-Burton; Serena Banushi, jr., F, Woodstock North; Abigail Ward, jr., D, Woodstock North
All-Sectional Honorable Mention
Callie Gates, fr., F, Burlington Central; Prisilla Gonzalez, sr., MF; Cary-Grove, Ainsley Kemp, sr., GK Cary-Grove; Kira Stavropoulos, sr., D, Crystal Lake Central; Delaney Ranum, fr., MF, Crystal Lake South; Annie Magan, sr., MF, Burlington Central; Madelyn Peralta, jr., MF, Dundee-Crown; Clare Leib, so., MF, Jacobs; Myah Broughton, jr., F, Marengo; Rut Navarrete, jr., GK, Marian Central; Emily McPherson, jr., D, Prairie Ridge; Addison Sell, sr., D, Richmond-Burton; Gabriella Mazzanti, so., MF, Woodstock North
All-Sectional Academic
Kendall Grigg, Burlington Central; Julia Valaitis, Cary-Grove; Peyton McMahon, Crystal Lake Central; Abigail Maher, Crystal Lake South; Lexi Benitez, Dundee-Crown; Jarithsie Mercado, Harvard; Hailey Brandlin, Huntley; Avery Maloney, Jacobs; Elaina Moss, Johnsburg; Regan Heimsoth, Marengo; Addie Schug, Marian Central; Lilly Bailey, Prairie Ridge; Blake Frericks, Richmond-Burton; Ava Caldwell, Woodstock North
All-Sectional Sportsmanship
Lauren Meyer, Burlington Central; Taylor Hamann, Cary-Grove; Ella Bechler, Crystal Lake Central; Madelynn Landa, Crystal Lake South; Coral Peralta, Dundee-Crown; Jarithsie Mercado, Harvard; Marina Reicher, Huntley; Ava Nisi, Jacobs; Jacquelyn Douglas, Johnsburg; Regan Heimsoth, Marengo; Kiera Conlon, Marian Central; Sierra Greenwell, Prairie Ridge; Nicole Mendlik, Richmond-Burton; Czaria Baez, Woodstock North