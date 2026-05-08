IHSA sectional assignments for McHenry County girls track and field teams

State finals to be held from May 21-23 at Eastern Illinois University in Charleston

Prairie Ridge's Anneke Dam leads the pack as she winning the 800 meter run on Thursday, April 23, 2026, during the McHenry County Track and Field Meet at McCracken Field in McHenry.

Prairie Ridge’s Anneke Dam leads the pack as she winning the 800 meter run on Thursday, April 23, 2026, during the McHenry County Track and Field Meet at McCracken Field in McHenry. (Gregory Shaver/Gregory Shaver Shaw Media )

By Russ Hodges

Here are the 2026 IHSA sectional assignments for McHenry County girls track and field teams. The state finals will be held from May 21-23 at Eastern Illinois University in Charleston.

Class 3A

Belvidere North Sectional

When: Wednesday, May 13

Field Events: 4:30 p.m.

Running Events: 5:30 p.m.

Schools: Burlington Central, Cary-Grove, Crystal Lake Central, Dundee-Crown, Hampshire, Huntley, Jacobs, McHenry

Class 2A

Genoa-Kingston Sectional

When: Friday, May 15

Field Events: 4:30 p.m.

Running Events: 6 p.m.

Schools: Crystal Lake South

Johnsburg Sectional

When: Wednesday, May 13

Field Events: 1 p.m.

Running Events: 3 p.m.

Schools: Harvard, Johnsburg, Marengo, Marian Central, Prairie Ridge, Richmond-Burton, Woodstock, Woodstock North

Class 1A

Winnebago Sectional

When: Wednesday, May 13

Field Events: 4 p.m.

Running Events: 5:45 p.m.

Schools: Alden-Hebron, Trinity Oaks Christian

Russ Hodges

Russ started working with Shaw Media in August 2025 after over nine years as sports editor of the Rochelle News-Leader. Russ covers high school sports for the Northwest Herald and high school football for Friday Night Drive.