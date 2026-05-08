Here are the 2026 IHSA sectional assignments for McHenry County girls track and field teams. The state finals will be held from May 21-23 at Eastern Illinois University in Charleston.
Class 3A
Belvidere North Sectional
When: Wednesday, May 13
Field Events: 4:30 p.m.
Running Events: 5:30 p.m.
Schools: Burlington Central, Cary-Grove, Crystal Lake Central, Dundee-Crown, Hampshire, Huntley, Jacobs, McHenry
Class 2A
Genoa-Kingston Sectional
When: Friday, May 15
Field Events: 4:30 p.m.
Running Events: 6 p.m.
Schools: Crystal Lake South
Johnsburg Sectional
When: Wednesday, May 13
Field Events: 1 p.m.
Running Events: 3 p.m.
Schools: Harvard, Johnsburg, Marengo, Marian Central, Prairie Ridge, Richmond-Burton, Woodstock, Woodstock North
Class 1A
Winnebago Sectional
When: Wednesday, May 13
Field Events: 4 p.m.
Running Events: 5:45 p.m.
Schools: Alden-Hebron, Trinity Oaks Christian