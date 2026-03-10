Boys wrestling: 2025-26 All-Kishwaukee River Conference team announced

Here is the 2025-26 All-Kishwaukee River Conference boys wrestling team, as voted on by KRC coaches. A total of 28 wrestlers from seven schools brought home All-Conference recognition this season.
KRC Boys Wrestler of the Year: Cooper Corder, Sandwich, jr.
Johnsburg: Chase Vogel, so., 120, Chase Davis, so., 132, Micah Klos, jr., 138, Tanner Hansen, so., 150, Kainoa Ancog, sr., 157, Duke Mays, jr., 175
Richmond-Burton: Lelan Nelson, so., 126, Wyatt Franckowiak, fr., 132, Max Martin, so., 157, Dylan Falasca, jr., 165, Shane Falasca, so., 215, Breckin Campbell, jr., 285
Sandwich: Jaxson Blanchard, so., 138, Jacob Cassie, sr., 144, Cooper Corder, jr., 150, Joshua Kotalik, so., 175, Kai Kern, sr., 190, Kaden Clevenger, sr., 215
Marengo: Hayden Beebe, jr., 132, Mitchell Aukes, fr., 138, Hunter Boley, sr., 157, Frankie Solis, jr., 190, Owen Bills, sr., 215
Woodstock: Taqiuldin Baker, sr., 126, Logan Wisner, sr., 157
Woodstock North: Olin Wiedel, fr., 120, David Randecker, sr., 215
Plano: Wyatt Crowe, fr., 106