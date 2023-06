395 students graduate IVCC in spring 2023

A total of 395 spring graduates earned 520 degrees and certificates at Illinois Valley Community College.

Watch the 57th annual commencement ceremony video at https://www.youtube.com/watch?v=kZ-hFiH6rmo on the IVCCEagles YouTube channel. Graduates, listed by hometown with their degrees and/or certificates include:

Bradley: Mason Power, Applied Associates of Science Degree (AAS) in Electrical Construction Technology;

Braidwood: Kyle Cavanaugh, AAS in Electrical Construction Technology;

Channahon: Owen Cimaroli, AAS in Electrical Construction Technology;

Chebanse: Carter Turner, AAS in Electrical Construction Technology;

Clifton: Zachary VanDuyne, AAS in Electrical Construction Technology;

Compton: Mark Fleming, Truck Driver Training (TDT) Advanced Proficiency;

Dalzell: Kristin Marsh, Certified Nursing Assistant (CNA); Lilliana Orlandi, Associate of Science (AS);

DePue: Alexandria Hernandez, AS; Alejandro Lopez, AAS in Nursing; Jazmin Moreno, CNA; Nina Ponce, CNA;

Earlville: Elisabeth Farrell, Associate of Arts (AA); Lindsay Gunier, AAS in Nursing; Morgan Myre, AAS in Dental Assisting;

Galva: Kaitlin Vainowski, AA;

Grand Ridge: Robert Conway, Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC);

Granville: Tori Balma, CNA; Erin Brooker, AS; Seth Carlson, AS; Adam Currie, AS; Kyle Edgcomb, TDT; Brandon Foster, Advanced Automotive Technology, Automotive Brakes, Suspension, and Alignment, Basic Automotive Technology, Drivability and Engine Performance; Amanda Harrington, AAS in Nursing; Benjamin Johll, AS; Drayson O’Connell, CNA; Luke Story, TDT; Dylan Strait, Cannabis Production and Advanced Cannabis Production; Isaac Wujek, AS;

Hennepin: Sophia Harris, AA and AS; Jentsie Petersen, AA; McKenna Solomon, AS; Ethan Staley, AA;

Henry: Jeremy Glenn, TDT Advanced Proficiency; George Pozeg, TDT;

Joliet: Andrew Huggins, AAS in Electrical Construction Technology; John Lewis, AAS in Electrical Construction Technology;

Kankakee: Andrew Goselin, AAS in Electrical Construction Technology; Jordan Steinke, AAS in Electrical Construction Technology; Riley Thomas, AAS in Electrical Construction Technology;

LaMoille: Austin Fischer, TDT; Maddison Gentry, AS; Melanie Harden, AAS in Nursing; Mary Pinter, AAS in Nursing; Abriana Powers, CNA; Tori Sadnick, Associate in General Studies (AGS);

La Salle: Julio Aldana Flores, Cannabis Production and Advanced Cannabis Production; Chloe Bruce, AA; Jackelyn Carreon, CNA; Itzia Casas, AA; Ismael Ceballos, AAS in Cybersecurity and Cybersecurity; Jayden DeLaGarza, CNA; Dakota Deverteuil, AA and AGS; Carly Doden, CNA; Nickolas Dudek, AAS in Electrical Construction Technology; Sydney Ganskop, CNA; Christopher Garcia, AAS in Computer Aided Engineering and Design (CAD), Architectural/Civil CAD, Basic Computer Aided Drafting and Mechanical/Electronics CAD; Bryan Gonzalez, HVAC; Madelyn Hafley, AA; Hannah Hubinsky, CNA; Mia Mazzorana, AS; Kristina McConnaughhay, AA and AGS; Emily Mitchell, CNA; Ruby Mondragon, CNA; Rebecca Moreno, AS; Lauren Phillips, AS; John Scassiferro, Advanced Automotive Technology and Drivability; Khristina Scassiferro, AS; Connor Sines, TDT; Kevin Stachowicz, AAS in Engineering Technology; Celeste Thompson, CNA; Kristen Williams, AAS in Nursing;

Lacon: Lucas Lambrecht, TDT;

Ladd: Jacob Doonan, Advanced Cannabis Production; Katherine Follmer, AA and AS; Haley Schmitz, AS; Richard Talbot, AA; Deandre Vortes, AA;

Leland: Erick Cole, TDT;

Leonore: Mollie Wiesbrock, CNA;

Long Point: Lacee Essman, CNA; Delorian Weidert, Phlebotomy;

Lostant: Chase Kreiser, Industrial Maintenance I;

Magnolia: Jolene Bobinski, AAS in Agronomy and Agricultural Studies;

Malden: Dominique Morris, CNA;

Manhattan: Nicholas Niner, AAS in CAD, Architectural/Civil CAD, Basic Computer Aided Drafting and Mechanical/Electronics CAD;

Manito: Brenden Field, AAS in Electrical Construction Technology; Josie Woodley, AS;

Manville: Trevor Derossett, AS;

Marion: Dresden Bell, AS;

Marseilles: Tyler Arroyo, Industrial Electrician; Nasrina Bellel, AAS in Nursing; Caitlyn Benson, AAS in Nursing; Alannah Casey, CNA; Jonathan Covert, AAS in CAD, Architectural/Civil CAD, Basic Computer Aided Drafting and Mechanical/Electronics CAD; Jessica Daugherty, AAS in Nursing; Marseilles Drake, CNA; Juliana Graves, CNA; Samantha Hough, AS; Alana Jones, AAS in Nursing; Anthony King, AA; Jayden Mussatto, AS; Ryan Nolasco, AA; Luke Sangston, AAS in Electronics and Electricians Technology and Industrial Electrician; Elizabeth Skandera, CNA; Hailey Smith, CNA;

Mazon: Anastasie Farcus, CNA; Samantha VandeVelde, CNA; Lilliana Wise, CNA;

McNabb: Gabriella Smith, AA;

Mendota: Hector Arredondo, AAS in Criminal Justice; Daisy Arteaga, AA; Vanessa Bailey, CNA; Brittany Carr, AAS in Nursing; Lillian Gehant, CNA; Gabriel Guzman, AS; Megan Henry, AGS; Janeth Hermosillo, AS; Phalen Hessenberger, AA; Wyatt Hindle, AS; Paige Holmes, AAS in Nursing; Yulissa Juarez, AA; Lauryn Kelly, AAS in Nursing; Samantha McLain, CNA; Izabella Nanez, AA; Natalie Orozco, AA; Lizbeth Quintana, AA; Gerardo Sarabia, AAS in Engineering Technology and Gas Tungsten Arc Welding (GTAW); Joshua Schmidt, AS; Justina Schwartz, Basic Gas Metal Arc Welding (GMAW) and Basic Shielded Metal Arc Welding (SMAW); Erica Stuart, CNA; Courtney Tucker, AAS in Nursing;

Minonk: Alyx Carls, AAS in Early Childhood Education (ECE);

Morris: Anthony Cheshareck, AAS in Electrical Construction Technology;

Newark: Erica Storey, AAS in Business Administration; Adrienne Van Horn, AAS in Nursing;

Oglesby: Kylie Ambrose, AS; Savannah Bernhardt, CNA; Jalen Brown-Kaderka, AS; Cam Calkins, TDT; Amber Cullinan, AAS in Nursing; Abbey Gardner, CNA; Alexa Gillette, CNA; Anthony Hancock, AAS in Cybersecurity and Cybersecurity; Rileigh Lemmer, Advanced Automotive Technology, Automotive Brakes, Suspensions, and Alignment, Basic Automotive Technology, Drivability and Engine Performance; Nancy Martinez, CNA; Abraham Pantoja-Burgos, AS; Teresa Pini, CNA; Quinn Pleskovitch, AS; Holly Postula, AAS in Nursing; Adam Sadnick, AAS in Engineering Technology; Maddison VanZuiden, CNA; Jack Wheeler, TDT; Olivia Woods, AS; Jeremy Zurinksi, AS;

Ohio: Donald Reuter, TDT; Rachel Rieker, AA and AS;

Ottawa: Ashley Anderson, CNA; Isabella Barrientos, AA; Samuel Barron, TDT; Atleigh Barton, AS; Jeremy Bass, AAS in Engineering Technology and Maintenance; Ella Biggins, AA and AS; Tyler Brewick, TDT; Kailey Cap, AA; Mia Carrera, Cannabis Production; Hannah Chavez, AAS in Nursing; John Cheli, AA; Rebecca Conner, CNA; Crystal Cooper, AS; Ava Creedon, CNA; Nathan Davis, AAS in Nursing; Cesar Delgado-Munoz, Agricultural Studies; Claire Dewalt, AS; Dayana Esparza, AA; Cynthia Euresti, Phlebotomy; Cody Ewers, CNA; Madison Gerkitz, AAS in Nursing; Michael Gregory, Industrial Electrician; Michaela Harsh, Phlebotomy; Brenna Johnson, CNA; Alexis Kane, AAS in Nursing; Chloe Keefer, CNA; Sadie Kjellesvik, CNA; Hannah Larsen, CNA; Noah Mansour, AA; Haley Marques, Phlebotomy; Elizabeth Martinez, AA; Caitlyn Michel, CNA; Santiago Montanez, GMAW; Jacob Nelson, CNA; Nathaniel Nelson, AAS in CAD, Architectural/Civil CAD, Basic Computer Aided Drafting and Mechanical/Electronics CAD; Lillian Pawelczyk, AAS in CAD, Architectural/Civil CAD, Basic Computer Aided Drafting and Mechanical/Electronics; Shelby Pena, Help Desk; Nataila Ricketts, CNA; Joshua Rivera, AAS in Welding Construction Technology, GTAW, Basic, Intermediate and Advanced SMAW; Araceli Rodriguez, TDT; Destiny Rosales, CNA and Basic Dental Office Management; Jasmine Santiago Orozco, AAS in Nursing; Kassidi Sarles, AAS in Nursing; Gage Schmitt, AAS in Automotive Technology, Advanced Automotive Technology, Automotive Brakes, Suspension, and Alignment, Basic Automotive Technology, Drivability and Engine Performance; David Smith, CNA; Hannah Smith, CNA; Melanie Stisser, CNA; Amber Streu, AAS in Nursing; Kylie Strickland, CNA; Jared Stringham, TDT; Gavin Watland, Criminal Justice and Criminology; Damen Watson, AS; Jesse Wenger, AS; Tiffany Willet, CNA; Janice Yanko, CNA;

Peru: Tina Biba, AAS in Nursing; Kelsey Berchtold, AS; Jared Bickham, AS; Jessica Borelli, AAS in Nursing; Hailey Bryan, CNA; Austin Carithers, AS; Hope Christmann, AA; Mario Cote, AAS in Computer Networking Administration and Computer Networking; Kelli Cousins, CNA; Megan Crites, CNA; Robert Duckworth, TDT Advanced Proficiency; Emily Eitutis, CNA; Trinity Ferrell, CNA; Matthew Goodbred, AA; Kyle Hancock, TDT; Suhart Imeri, CNA; Nicholas Kerasotes, AS; Eric Lane, AS; Brooke Lurz, AAS in Nursing; Amber Lynch, AAS in Graphic Design Technology and Graphic Design Technology; Gillian Martin, AAS in Nursing; Melinda Mealer, CNA; Lawrence Miller, AAS in CAD, AAS in Engineering Technology, Architectural/Civil CAD, Basic Computer Aided Drafting and Mechanical/Electronics CAD; Abigail Nawa, AS; Evy O’Brien, AA; Kaedyn Oberholtz, TDT; Snezana Pavlovich, CNA; Ty Perin, AA and AS; Choice Phelps, Infant/Toddler Gateways Cred. Level 2 Certification; Kevin Rodriguez, Accounting; Payton Sheppard, AS; Summer Stueckrad, AAS in Nursing; Parker Swiskoski, AS; Jacob Wagner, AA and AS; Drake Weber, AA; Connor Woods, TDT; Sydnee Wright, AA and AS; Colten Yeruski, Basic, Intermediate, and Advanced GMAW;

Plainfield: Eric Moore, AAS in Electrical Construction Technology;

Princeton: Emma Baker, CNA; Alexis Borg, AAS in Nursing; Mia Bowen, AAS in Nursing; Tiara Brokaw, Phlebotomy; Cayla Colby, CNA; Keysha Cortez, CNA; Kelly Devert, AS; Madeline Devert, AAS in Computer Networking Administration and Computer Networking; Beata Dunn, AAS in Nursing; Paige Dykstra, AAS in Nursing; Jordan Eggers, AAS in CAD, Architectural/Civil CAD, Basic Computer Aided Drafting and Mechanical/Electronics CAD; Candace Foster, AAS in Nursing; Isabelle Gerber, AA and AS; Addilyn Glass, AA and AS; Maureen Johnson, CNA; Zachary Kulisek, AA, AES and AS; Hensley Leach, AAS in ECE; Jessica Lewis, AAS in Nursing; Dylan Lovgren, AAS in Computer Networking Administration and Computer Networking; Matthew Mesick, Cannabis Production and Advanced Cannabis Production; Christy Michael, AS; Elisia Monier, AAS in Nursing; James Mott, TDT; Logan Mueller, TDT; Mark O’Connor, AAS in Automotive Technology, Advanced Automotive Technology, Automotive Brakes, Suspension, and Alignment, Basic Automotive Technology, Drivability and Engine Performance; Jaydan Polhemus, AAS in Cybersecurity, Cybersecurity and Help Desk; Jonathan Polhemus, AAS in Cybersecurity, Cybersecurity and Help Desk; Ava Poole, CNA; Larry Ramer, Advanced Automotive Technology, Automotive Brakes, Suspension and Alignment, Basic Automotive Technology, Drivability and Engine Performance; Sophia Rucinski, AS; Noah Simon, AA; Zoe Starkey, AA; Keirsten Stockton, AAS in Nursing; Annaca Watson, CNA;

Putnam: Kristopher Lee, CNA;

Ransom: Grace Blickensderfer, AAS in ECE; Hope Blickensderfer, Accounting and Advanced Accounting;

Rutland: Elena Baker, AAS in Nursing; Justin Janssen, AAS in Agricultural Business Management and Agricultural Studies;

Seatonville: Victor Romero, TDT;

Seneca: Mohammad Abushanah, CNA; Ella Gilbertson, CNA; Michelle Govea, CNA; Timothy Hawley, AAS in CAD; Jalynn Keedy, CNA; Aron Pygott, Basic, Intermediate and Advanced GMAW, GTAW and SMAW; Natalie Robertson, AAS in Nursing; Brayden Roe, AA; Monica Townsell, AAS in Nursing; Colton Underhill, AS;

Serena: Cara Bonczkowski, AA; Christopher Scott, TDT Advanced Proficiency;

Sheffield: Matthew Foes, TDT;

Sheridan: Erin Johnson, CNA;

Shorewood: Shawn Barry, AAS in Electrical Construction Technology; David Ziegler, AAS in Electrical Construction Technology;

Spring Valley: Melissa Acosta, AAS in Nursing; Cecilia Aldana, AAS in Nursing; Cecilia Avila, AAS in Nursing; Teodoro Alejos, HVAC; Claudia Avila, AAS in Nursing; Levi Bland, AA; Marissa Boehm, AA and AS; Dylan Brejc, CNA; Kylie Craig, AS; Casie Frazier, TDT; Carlo Gutierrez, AAS in Electronics and Electricians Technology and Industrial Electrician; Kaelyn Hamalle, AAS in Criminal Justice and Criminal Justice; Shandel Holmstrom, AAS in Automotive Technology, Advanced Automotive Technology, Automotive Brakes, Suspension, and Alignment, Basic Automotive Technology, Drivability and Engine Performance; Tanya Huffman, AAS in Nursing; Clara Jablonski, CNA; Gunnar Juach, AA; Payton Johnson, AS; Pablo Morales, TDT Advanced Proficiency; Gennaro Piccolo, AA; Stephanie Struck, AAS in Nursing; Kaylee Turpen, AAS in Nursing;

Streator: Sophia Abbott, AA and AS; Jenna Anderson, AA and AS; Madison Barichello, ECE Gateways Credential Level 2, Infant/Toddler Gateways Credential Level 2 Certification; Sean Bundy, AS; Katelyn Coons, AAS in Nursing; Dalton Dean, AS; Cody Dodge, AS; Gabriela Garcia, AA; Virginia Garcia, AAS in Office Professional and Office Professional I; Salem Genseke, AAS in Business Administration; Liset Guadarrama, AS; James Harcar, TDT; Natali Haynes, CNA; Liliana Highsmith, CNA; Nini Hoang, AAS in CAD, AAS in Engineering Technology, Architectural/Civil CAD, Basic Computer Aided Drafting and Mechanical/Electronics CAD; Amanda Holmstrom, AAS in Nursing; Alina Johnson, AAS in Nursing; Nicolette Kendall, AA; Serenity Lenhausen ,AAS in Nursing; Madison Libby, AAS in Nursing; Elizabeth Lopez, Phlebotomy; Kaylee Martin, AAS in Dental Assisting; Brianna McStoots, AAS in Accounting and Advanced Accounting; Emily Montalvo, CNA; Spencer Melvin, AAS in CAD, Architectural/Civil CAD, Basic Computer Aided Drafting and Mechanical/Electronics CAD; Emily Montalvo, CNA; Gracie Moore, AA; Zachary Moritz, AAS in Cybersecurity, Cybersecurity, and Help Desk; Lacey Mounce, Basic and Intermediate GMAW; Videl Obenhin. AS; Helena Ogle, AAS in Nursing; David Pence, TDT; Hailey Rhodes, CNA; Makayla Ritko, AS; Julius Rodriguez, CNA; Kayla Rudnicky, Phlebotomy; Christopher Scarber, AGS and AS; Alyssa Shepard, AS; Jessica Thomas, AAS in Nursing; James Tredway, AAS in CAD, AAS in Engineering Technology, Architectural/Civil CAD, Basic Computer Aided Drafting, and Mechanical/Electronics CAD; Debora Wambach, Phlebotomy; Lauren Watson, AS;

Tiskilwa: Paulette Asbury, CNA; Matthew Gardner, TDT;

Tonica: Kailey Archer, CNA; Seth King, TDT; Rene Lamboley, AS; Meara Rees, AA; Brianna Strehl, AS; Abigail Valenzuela, CNA;

Troy Grove: Jacob George, TDT;

Utica: Ana De La Cruz, CNA; James Didsicksen, Advanced Automotive Technology, Automotive Brakes, Suspension and Alignment, Basic Automotive Technology, Drivability and Engine Performance; Tyler Lorden, Cannabis Production and Advanced Cannabis Production; Taylor Schrader, CNA; Joseph Tomminello, AA; Cassandra Zokal, AAS in Nursing;

Varna: Logan Tondini, HVAC;

Walnut: Eliza Atkinson, AS;

Wenona: Michelle Bobinski, CNA; Rachel Brisbois, AAS in Cybersecurity, Cybersecurity and Help Desk;

West Brooklyn: Jacob Swope, AS; and Kevin Swope, TDT;

Wilmington: Richard Heintz, AAS in Electrical Construction Technology; Reed Tomsheck, AAS in Electrical Construction Technology.