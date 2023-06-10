June 10, 2023
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395 students graduate IVCC in spring 2023

520 degrees and certificates were earned

By Shaw Local News Network
The 57th Annual Illinois Valley Community College Commencement honored 395 spring graduates.

The 57th Annual Illinois Valley Community College Commencement honored 395 spring graduates. (Photo Provided by Jennifer Heredia of JH Studio)

A total of 395 spring graduates earned 520 degrees and certificates at Illinois Valley Community College.

Watch the 57th annual commencement ceremony video at https://www.youtube.com/watch?v=kZ-hFiH6rmo on the IVCCEagles YouTube channel. Graduates, listed by hometown with their degrees and/or certificates include:

Bradley: Mason Power, Applied Associates of Science Degree (AAS) in Electrical Construction Technology;

Braidwood: Kyle Cavanaugh, AAS in Electrical Construction Technology;

Channahon: Owen Cimaroli, AAS in Electrical Construction Technology;

Chebanse: Carter Turner, AAS in Electrical Construction Technology;

Clifton: Zachary VanDuyne, AAS in Electrical Construction Technology;

Compton: Mark Fleming, Truck Driver Training (TDT) Advanced Proficiency;

Dalzell: Kristin Marsh, Certified Nursing Assistant (CNA); Lilliana Orlandi, Associate of Science (AS);

DePue: Alexandria Hernandez, AS; Alejandro Lopez, AAS in Nursing; Jazmin Moreno, CNA; Nina Ponce, CNA;

Earlville: Elisabeth Farrell, Associate of Arts (AA); Lindsay Gunier, AAS in Nursing; Morgan Myre, AAS in Dental Assisting;

Galva: Kaitlin Vainowski, AA;

Grand Ridge: Robert Conway, Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC);

Granville: Tori Balma, CNA; Erin Brooker, AS; Seth Carlson, AS; Adam Currie, AS; Kyle Edgcomb, TDT; Brandon Foster, Advanced Automotive Technology, Automotive Brakes, Suspension, and Alignment, Basic Automotive Technology, Drivability and Engine Performance; Amanda Harrington, AAS in Nursing; Benjamin Johll, AS; Drayson O’Connell, CNA; Luke Story, TDT; Dylan Strait, Cannabis Production and Advanced Cannabis Production; Isaac Wujek, AS;

Hennepin: Sophia Harris, AA and AS; Jentsie Petersen, AA; McKenna Solomon, AS; Ethan Staley, AA;

Henry: Jeremy Glenn, TDT Advanced Proficiency; George Pozeg, TDT;

Joliet: Andrew Huggins, AAS in Electrical Construction Technology; John Lewis, AAS in Electrical Construction Technology;

Kankakee: Andrew Goselin, AAS in Electrical Construction Technology; Jordan Steinke, AAS in Electrical Construction Technology; Riley Thomas, AAS in Electrical Construction Technology;

LaMoille: Austin Fischer, TDT; Maddison Gentry, AS; Melanie Harden, AAS in Nursing; Mary Pinter, AAS in Nursing; Abriana Powers, CNA; Tori Sadnick, Associate in General Studies (AGS);

La Salle: Julio Aldana Flores, Cannabis Production and Advanced Cannabis Production; Chloe Bruce, AA; Jackelyn Carreon, CNA; Itzia Casas, AA; Ismael Ceballos, AAS in Cybersecurity and Cybersecurity; Jayden DeLaGarza, CNA; Dakota Deverteuil, AA and AGS; Carly Doden, CNA; Nickolas Dudek, AAS in Electrical Construction Technology; Sydney Ganskop, CNA; Christopher Garcia, AAS in Computer Aided Engineering and Design (CAD), Architectural/Civil CAD, Basic Computer Aided Drafting and Mechanical/Electronics CAD; Bryan Gonzalez, HVAC; Madelyn Hafley, AA; Hannah Hubinsky, CNA; Mia Mazzorana, AS; Kristina McConnaughhay, AA and AGS; Emily Mitchell, CNA; Ruby Mondragon, CNA; Rebecca Moreno, AS; Lauren Phillips, AS; John Scassiferro, Advanced Automotive Technology and Drivability; Khristina Scassiferro, AS; Connor Sines, TDT; Kevin Stachowicz, AAS in Engineering Technology; Celeste Thompson, CNA; Kristen Williams, AAS in Nursing;

Lacon: Lucas Lambrecht, TDT;

Ladd: Jacob Doonan, Advanced Cannabis Production; Katherine Follmer, AA and AS; Haley Schmitz, AS; Richard Talbot, AA; Deandre Vortes, AA;

Leland: Erick Cole, TDT;

Leonore: Mollie Wiesbrock, CNA;

Long Point: Lacee Essman, CNA; Delorian Weidert, Phlebotomy;

Lostant: Chase Kreiser, Industrial Maintenance I;

Magnolia: Jolene Bobinski, AAS in Agronomy and Agricultural Studies;

Malden: Dominique Morris, CNA;

Manhattan: Nicholas Niner, AAS in CAD, Architectural/Civil CAD, Basic Computer Aided Drafting and Mechanical/Electronics CAD;

Manito: Brenden Field, AAS in Electrical Construction Technology; Josie Woodley, AS;

Manville: Trevor Derossett, AS;

Marion: Dresden Bell, AS;

Marseilles: Tyler Arroyo, Industrial Electrician; Nasrina Bellel, AAS in Nursing; Caitlyn Benson, AAS in Nursing; Alannah Casey, CNA; Jonathan Covert, AAS in CAD, Architectural/Civil CAD, Basic Computer Aided Drafting and Mechanical/Electronics CAD; Jessica Daugherty, AAS in Nursing; Marseilles Drake, CNA; Juliana Graves, CNA; Samantha Hough, AS; Alana Jones, AAS in Nursing; Anthony King, AA; Jayden Mussatto, AS; Ryan Nolasco, AA; Luke Sangston, AAS in Electronics and Electricians Technology and Industrial Electrician; Elizabeth Skandera, CNA; Hailey Smith, CNA;

Mazon: Anastasie Farcus, CNA; Samantha VandeVelde, CNA; Lilliana Wise, CNA;

McNabb: Gabriella Smith, AA;

Mendota: Hector Arredondo, AAS in Criminal Justice; Daisy Arteaga, AA; Vanessa Bailey, CNA; Brittany Carr, AAS in Nursing; Lillian Gehant, CNA; Gabriel Guzman, AS; Megan Henry, AGS; Janeth Hermosillo, AS; Phalen Hessenberger, AA; Wyatt Hindle, AS; Paige Holmes, AAS in Nursing; Yulissa Juarez, AA; Lauryn Kelly, AAS in Nursing; Samantha McLain, CNA; Izabella Nanez, AA; Natalie Orozco, AA; Lizbeth Quintana, AA; Gerardo Sarabia, AAS in Engineering Technology and Gas Tungsten Arc Welding (GTAW); Joshua Schmidt, AS; Justina Schwartz, Basic Gas Metal Arc Welding (GMAW) and Basic Shielded Metal Arc Welding (SMAW); Erica Stuart, CNA; Courtney Tucker, AAS in Nursing;

Minonk: Alyx Carls, AAS in Early Childhood Education (ECE);

Morris: Anthony Cheshareck, AAS in Electrical Construction Technology;

Newark: Erica Storey, AAS in Business Administration; Adrienne Van Horn, AAS in Nursing;

Oglesby: Kylie Ambrose, AS; Savannah Bernhardt, CNA; Jalen Brown-Kaderka, AS; Cam Calkins, TDT; Amber Cullinan, AAS in Nursing; Abbey Gardner, CNA; Alexa Gillette, CNA; Anthony Hancock, AAS in Cybersecurity and Cybersecurity; Rileigh Lemmer, Advanced Automotive Technology, Automotive Brakes, Suspensions, and Alignment, Basic Automotive Technology, Drivability and Engine Performance; Nancy Martinez, CNA; Abraham Pantoja-Burgos, AS; Teresa Pini, CNA; Quinn Pleskovitch, AS; Holly Postula, AAS in Nursing; Adam Sadnick, AAS in Engineering Technology; Maddison VanZuiden, CNA; Jack Wheeler, TDT; Olivia Woods, AS; Jeremy Zurinksi, AS;

Ohio: Donald Reuter, TDT; Rachel Rieker, AA and AS;

Ottawa: Ashley Anderson, CNA; Isabella Barrientos, AA; Samuel Barron, TDT; Atleigh Barton, AS; Jeremy Bass, AAS in Engineering Technology and Maintenance; Ella Biggins, AA and AS; Tyler Brewick, TDT; Kailey Cap, AA; Mia Carrera, Cannabis Production; Hannah Chavez, AAS in Nursing; John Cheli, AA; Rebecca Conner, CNA; Crystal Cooper, AS; Ava Creedon, CNA; Nathan Davis, AAS in Nursing; Cesar Delgado-Munoz, Agricultural Studies; Claire Dewalt, AS; Dayana Esparza, AA; Cynthia Euresti, Phlebotomy; Cody Ewers, CNA; Madison Gerkitz, AAS in Nursing; Michael Gregory, Industrial Electrician; Michaela Harsh, Phlebotomy; Brenna Johnson, CNA; Alexis Kane, AAS in Nursing; Chloe Keefer, CNA; Sadie Kjellesvik, CNA; Hannah Larsen, CNA; Noah Mansour, AA; Haley Marques, Phlebotomy; Elizabeth Martinez, AA; Caitlyn Michel, CNA; Santiago Montanez, GMAW; Jacob Nelson, CNA; Nathaniel Nelson, AAS in CAD, Architectural/Civil CAD, Basic Computer Aided Drafting and Mechanical/Electronics CAD; Lillian Pawelczyk, AAS in CAD, Architectural/Civil CAD, Basic Computer Aided Drafting and Mechanical/Electronics; Shelby Pena, Help Desk; Nataila Ricketts, CNA; Joshua Rivera, AAS in Welding Construction Technology, GTAW, Basic, Intermediate and Advanced SMAW; Araceli Rodriguez, TDT; Destiny Rosales, CNA and Basic Dental Office Management; Jasmine Santiago Orozco, AAS in Nursing; Kassidi Sarles, AAS in Nursing; Gage Schmitt, AAS in Automotive Technology, Advanced Automotive Technology, Automotive Brakes, Suspension, and Alignment, Basic Automotive Technology, Drivability and Engine Performance; David Smith, CNA; Hannah Smith, CNA; Melanie Stisser, CNA; Amber Streu, AAS in Nursing; Kylie Strickland, CNA; Jared Stringham, TDT; Gavin Watland, Criminal Justice and Criminology; Damen Watson, AS; Jesse Wenger, AS; Tiffany Willet, CNA; Janice Yanko, CNA;

Peru: Tina Biba, AAS in Nursing; Kelsey Berchtold, AS; Jared Bickham, AS; Jessica Borelli, AAS in Nursing; Hailey Bryan, CNA; Austin Carithers, AS; Hope Christmann, AA; Mario Cote, AAS in Computer Networking Administration and Computer Networking; Kelli Cousins, CNA; Megan Crites, CNA; Robert Duckworth, TDT Advanced Proficiency; Emily Eitutis, CNA; Trinity Ferrell, CNA; Matthew Goodbred, AA; Kyle Hancock, TDT; Suhart Imeri, CNA; Nicholas Kerasotes, AS; Eric Lane, AS; Brooke Lurz, AAS in Nursing; Amber Lynch, AAS in Graphic Design Technology and Graphic Design Technology; Gillian Martin, AAS in Nursing; Melinda Mealer, CNA; Lawrence Miller, AAS in CAD, AAS in Engineering Technology, Architectural/Civil CAD, Basic Computer Aided Drafting and Mechanical/Electronics CAD; Abigail Nawa, AS; Evy O’Brien, AA; Kaedyn Oberholtz, TDT; Snezana Pavlovich, CNA; Ty Perin, AA and AS; Choice Phelps, Infant/Toddler Gateways Cred. Level 2 Certification; Kevin Rodriguez, Accounting; Payton Sheppard, AS; Summer Stueckrad, AAS in Nursing; Parker Swiskoski, AS; Jacob Wagner, AA and AS; Drake Weber, AA; Connor Woods, TDT; Sydnee Wright, AA and AS; Colten Yeruski, Basic, Intermediate, and Advanced GMAW;

Plainfield: Eric Moore, AAS in Electrical Construction Technology;

Princeton: Emma Baker, CNA; Alexis Borg, AAS in Nursing; Mia Bowen, AAS in Nursing; Tiara Brokaw, Phlebotomy; Cayla Colby, CNA; Keysha Cortez, CNA; Kelly Devert, AS; Madeline Devert, AAS in Computer Networking Administration and Computer Networking; Beata Dunn, AAS in Nursing; Paige Dykstra, AAS in Nursing; Jordan Eggers, AAS in CAD, Architectural/Civil CAD, Basic Computer Aided Drafting and Mechanical/Electronics CAD; Candace Foster, AAS in Nursing; Isabelle Gerber, AA and AS; Addilyn Glass, AA and AS; Maureen Johnson, CNA; Zachary Kulisek, AA, AES and AS; Hensley Leach, AAS in ECE; Jessica Lewis, AAS in Nursing; Dylan Lovgren, AAS in Computer Networking Administration and Computer Networking; Matthew Mesick, Cannabis Production and Advanced Cannabis Production; Christy Michael, AS; Elisia Monier, AAS in Nursing; James Mott, TDT; Logan Mueller, TDT; Mark O’Connor, AAS in Automotive Technology, Advanced Automotive Technology, Automotive Brakes, Suspension, and Alignment, Basic Automotive Technology, Drivability and Engine Performance; Jaydan Polhemus, AAS in Cybersecurity, Cybersecurity and Help Desk; Jonathan Polhemus, AAS in Cybersecurity, Cybersecurity and Help Desk; Ava Poole, CNA; Larry Ramer, Advanced Automotive Technology, Automotive Brakes, Suspension and Alignment, Basic Automotive Technology, Drivability and Engine Performance; Sophia Rucinski, AS; Noah Simon, AA; Zoe Starkey, AA; Keirsten Stockton, AAS in Nursing; Annaca Watson, CNA;

Putnam: Kristopher Lee, CNA;

Ransom: Grace Blickensderfer, AAS in ECE; Hope Blickensderfer, Accounting and Advanced Accounting;

Rutland: Elena Baker, AAS in Nursing; Justin Janssen, AAS in Agricultural Business Management and Agricultural Studies;

Seatonville: Victor Romero, TDT;

Seneca: Mohammad Abushanah, CNA; Ella Gilbertson, CNA; Michelle Govea, CNA; Timothy Hawley, AAS in CAD; Jalynn Keedy, CNA; Aron Pygott, Basic, Intermediate and Advanced GMAW, GTAW and SMAW; Natalie Robertson, AAS in Nursing; Brayden Roe, AA; Monica Townsell, AAS in Nursing; Colton Underhill, AS;

Serena: Cara Bonczkowski, AA; Christopher Scott, TDT Advanced Proficiency;

Sheffield: Matthew Foes, TDT;

Sheridan: Erin Johnson, CNA;

Shorewood: Shawn Barry, AAS in Electrical Construction Technology; David Ziegler, AAS in Electrical Construction Technology;

Spring Valley: Melissa Acosta, AAS in Nursing; Cecilia Aldana, AAS in Nursing; Cecilia Avila, AAS in Nursing; Teodoro Alejos, HVAC; Claudia Avila, AAS in Nursing; Levi Bland, AA; Marissa Boehm, AA and AS; Dylan Brejc, CNA; Kylie Craig, AS; Casie Frazier, TDT; Carlo Gutierrez, AAS in Electronics and Electricians Technology and Industrial Electrician; Kaelyn Hamalle, AAS in Criminal Justice and Criminal Justice; Shandel Holmstrom, AAS in Automotive Technology, Advanced Automotive Technology, Automotive Brakes, Suspension, and Alignment, Basic Automotive Technology, Drivability and Engine Performance; Tanya Huffman, AAS in Nursing; Clara Jablonski, CNA; Gunnar Juach, AA; Payton Johnson, AS; Pablo Morales, TDT Advanced Proficiency; Gennaro Piccolo, AA; Stephanie Struck, AAS in Nursing; Kaylee Turpen, AAS in Nursing;

Streator: Sophia Abbott, AA and AS; Jenna Anderson, AA and AS; Madison Barichello, ECE Gateways Credential Level 2, Infant/Toddler Gateways Credential Level 2 Certification; Sean Bundy, AS; Katelyn Coons, AAS in Nursing; Dalton Dean, AS; Cody Dodge, AS; Gabriela Garcia, AA; Virginia Garcia, AAS in Office Professional and Office Professional I; Salem Genseke, AAS in Business Administration; Liset Guadarrama, AS; James Harcar, TDT; Natali Haynes, CNA; Liliana Highsmith, CNA; Nini Hoang, AAS in CAD, AAS in Engineering Technology, Architectural/Civil CAD, Basic Computer Aided Drafting and Mechanical/Electronics CAD; Amanda Holmstrom, AAS in Nursing; Alina Johnson, AAS in Nursing; Nicolette Kendall, AA; Serenity Lenhausen ,AAS in Nursing; Madison Libby, AAS in Nursing; Elizabeth Lopez, Phlebotomy; Kaylee Martin, AAS in Dental Assisting; Brianna McStoots, AAS in Accounting and Advanced Accounting; Emily Montalvo, CNA; Spencer Melvin, AAS in CAD, Architectural/Civil CAD, Basic Computer Aided Drafting and Mechanical/Electronics CAD; Emily Montalvo, CNA; Gracie Moore, AA; Zachary Moritz, AAS in Cybersecurity, Cybersecurity, and Help Desk; Lacey Mounce, Basic and Intermediate GMAW; Videl Obenhin. AS; Helena Ogle, AAS in Nursing; David Pence, TDT; Hailey Rhodes, CNA; Makayla Ritko, AS; Julius Rodriguez, CNA; Kayla Rudnicky, Phlebotomy; Christopher Scarber, AGS and AS; Alyssa Shepard, AS; Jessica Thomas, AAS in Nursing; James Tredway, AAS in CAD, AAS in Engineering Technology, Architectural/Civil CAD, Basic Computer Aided Drafting, and Mechanical/Electronics CAD; Debora Wambach, Phlebotomy; Lauren Watson, AS;

Tiskilwa: Paulette Asbury, CNA; Matthew Gardner, TDT;

Tonica: Kailey Archer, CNA; Seth King, TDT; Rene Lamboley, AS; Meara Rees, AA; Brianna Strehl, AS; Abigail Valenzuela, CNA;

Troy Grove: Jacob George, TDT;

Utica: Ana De La Cruz, CNA; James Didsicksen, Advanced Automotive Technology, Automotive Brakes, Suspension and Alignment, Basic Automotive Technology, Drivability and Engine Performance; Tyler Lorden, Cannabis Production and Advanced Cannabis Production; Taylor Schrader, CNA; Joseph Tomminello, AA; Cassandra Zokal, AAS in Nursing;

Varna: Logan Tondini, HVAC;

Walnut: Eliza Atkinson, AS;

Wenona: Michelle Bobinski, CNA; Rachel Brisbois, AAS in Cybersecurity, Cybersecurity and Help Desk;

West Brooklyn: Jacob Swope, AS; and Kevin Swope, TDT;

Wilmington: Richard Heintz, AAS in Electrical Construction Technology; Reed Tomsheck, AAS in Electrical Construction Technology.