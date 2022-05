Principal’s list: Hall High School, second semester 2021-2022

Hall High School Principal Adam Meyer announced nearly 170 students earned a position on the 2021-2022 second semester principal’s list.

This designation is new at Hall High School and is replacing the old system of honor roll and high honor roll. For students to be on the principal’s list, they must have achieved a weighted GPA of at least 4.2 on a 5.0 scale.

Freshmen

Ryan Bosi, Ellie Brooks, Haley Campbell, Sidney Davis, Jacob Diaz, Natalie Eltrevoog, Tianna Epps, Revin Essl, Kendall Gerbitz, Ashland Hansen, Quinn Hernandez, Chloe Hicks, Morgan Hoscheid, Jack Jablonski, Aviana Konczak, Gianna Kramer, Kaylee Lauck, Jayde Lewis, Karen Martinez, Jeremai Ovalle, Heli Patel, Sandra Payan, Yovanni Perez, Landen Plym, Madysen Ponsetti, Sandra Quiroz Martinez, Emily Rodriguez, Javier Serrano, Bryce Smith, Cole Sobin, Jamie Valadez-Castaneda, Kennedy Wozniak, A’nesio Wright and Izzaq Zrust.

Sophomores

Erick Alejos, Valery Arzaga, Joseph Bacidore, Geno Baracani, Luke Bogatitus, Kendra Brandner, Yuneli Castaneda, Robert Cavanah Jr., Taylor Coutts, Anthanee Danner, Takoda Dhesse, Alyssa Flores, Angela Garcia Guerrero, Jesus Guerrero, Gianni Guerrini, Elizabeth Haff, Lauren Hogan, Leah Kelley, Blake Lusk, Amin Marenda-Gentry, Evelin Martinez-Prado, Mya McLaughlin, Evey Meyer, Tyler Meyer, McKayla Musser, Luke Orlandi, Alexander Ossola, Haylie Pellegrini, Bradley Pelszynski, Lupita Perez, Faith Pikula, Angelina Serpico, Na’Sier Shaffer, Ana Vasic, Mary Cecilia Verucchi, Matthew Visocky, Madisen Wachowiak, Ryan Watson and Grace Wozek.

Juniors

Sarah Beier, Isabella Cacciatori, Aidan Campbell, Jennifer Casford, Ericson Chiquin, Henry Chochoc, Daphney Coble, Carys Finklea, Julian Flores, Dominic Galetti, Maria Garcia, Promise Giacometti, Lucan Gruber, Liliana Heredia, Clara Jablonski, Jayden Jones, Abigail Kaszynski, Jarrod Lamango, Kyler Lapp, Kylie Lauck, Marcos Maldonado Guzman, Hunter Meagher, Katrina Moats, Toni Newton, Grant Plym, Shechinah Ridley, Yair Santiago, Kambria Simmons, Damian Valdez and Hope Whightsil.

Seniors

Arthur Argubright, Nicholas Arrate, Damion Beyer, Faith Biccochi, Zachary Bosi, Karyme Cano Guzman, Chloe Carroll, Sean Casey, Logan Clepper, Connor Craig, Molly Dalzot, Mia DeAngelo, Kylie Dilling, Alexander Doll, James Domkuski, Tanner Englehaupt, Maggie Filippini, Colin Finklea, Gabriella Giachetto, Marco Godina, Dominic Guerrini, Maiken Hillestad, Alexis Hurtado, Aidan Jones, Rivers Jordan, Kaeden Keegan, Rylan Kerper, Gabriel Lucas, Adrian Macias, Mia Mautino, Reese McDonald, Callie Meyer, Gianmario Nugnes, Tyler Orlandi, Andrea Ortega, Katelyn Pullam, Avril Ruiz, Mauricio Ruiz, Caleb Savitch, Marshall Schmollinger, Elizabeth Miriam Sis Chub, Madalyne Snyder, Manuel Solano, Victoria Ullrich, Dulce Urquiza, Jasmine Valadez Castaneda, Haylee Weathersby, Zayda Wendling Bacues, Elizabeth Wenzel, Paige Worden, Kierra Wozniak, Anasia Wright, Nicholas Yepsen and Dilon Ziano.