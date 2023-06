Ottawa High School honor roll, 4th quarters 2022-2023

Ottawa High School released its honor roll for the fourth quarter of the 2022-2023 school year.

Freshmen

Jax Addis, Kaden J. Araujo, Jacob H. Armstrong, Jada R. Arroyo, Jaylyn M. Barr, Brayden L. Batistini, Kaleigh F. Bivens, Delainey R. Brandow, Taylor Brandt, Brayden R. Brewer, Colt K. Bryson, Dylan C. Butler, Brooklyn E. Byone, Brianna R. Camacho, Jayden X. Carbajal, Jax S. Carrier, Archer N. Cechowicz, Teagan M. Cole, Lucas J. Conley, Giovanni N. Contreras, Kerrigan Cooney, Lindy J. Dhuse, Tessa Diaz, Landon Dilley, Duane A. Duncan III, Valentina I. Duque, Lucas A. Farabaugh, Dominic Farmer, Ally Fascetta, Kilah G. Figenbaum, Emelia Finnegan, Laurel A. Fisher, Chase A. Flanery, Savannah E. Foster, Tyler Frazer, Lilly Garay, Mario A. Gerena, Ariel Z. Gonzalez, Russell D. Graham, Rebekah L. Graman, Arianna M. Graves, Malcolm P. Gretencord, Perla Gutierrez, Gracie R. Hall, Samantha M. Halterman, Enrika J. Harris, Rylee Harsted, Bella E. Hart, Eleanor R. Hasty, Drake A. Hefner, Laila Henning, Yaquelin Hernandez-Solis, Harlyn Hetelle, Derek A. Hoffman, Griffin J. Hughes, Gianna K. Jacobs, Hezekiah Joachim, Felicity Johnson, Trenity M. Kimes, Caden J. Lage, Basia L. Lambert, Tyler J. Leach, Avery Leigh, August Leiteritz, Joseph Liebhart, Noah A. Logan, Isabella Markey, Maya A. Martin, Diego Martinez, Aubrey E. Maubach, Shaelyn Miller, Thomas Milligan, Logan R. Mills, Emma R. Molina, Kyle W. Moran, Zulee S. Moreland, Robert G. Murphy, Jonathan D. Neu, Arianna P. Nichols, Cash M. Nilles, Kaleb F. Nimke, Skylar N. Nodland, Daphne M. Northrip, Maggie K. Oneill, Michael T. Owens, Jr., Stephen Parker, Luke J. Passwater, Ishika Patel, Kathysha N. Perez Marin, Bethany G. Polega, Mason E. Posey, Ethan Poutre, Wyatt W. Quinn, Ava M. Ramza, Jasmine Resendez, Bradley T. Reynolds, Gabriel M. Rissman, Claira M. Ruiz, Madeline Samolitis, Noah A. Sampson, Owen R. Sanders, Natalia Schillo, Ayden J. Sexton, Griffin Sharp, Cooper W. Smith, Grant P. Smithmeyer, Ethan Snell, Haley J. Solan, Christian Solis, Madilyn P. Soulsby, Madison Sowell, Mary C. Stisser, Kylie Stubblefield, Aubrey Sullivan, Adam J. Swanson, John Taylor, Madilyn M. Theissen, Charles R. Thiry, Celie A. Thomas, Kendall Thorsen, Juliana L. Thrush, Riley L. Thrush, Michael Vedder, Andrew Vercolio, Zureen P. Voigt, Isabella S. Wade, Marelyn Walker, Karyssa M. Waterworth, Ava A. Weatherford, Jayda L. Weathersby, Judith Wilson, Lila L. Windy, Rhoin E. Zopp.

Sophomores

Kyler G. Araujo, Weston J. Averkamp, Sienna Banushi, Garret D. Baxter, Camryn S. Beals, Michael Bedolla, Sahvannah L. Boswell, Cayden M. Brady, Conner B. Brady, Payton M. Bruck, Cole T. Bruemmer, Elisa Burciaga, Tobias L. Burkey, Ella M. Cabrera, Avery L. Cap, Justin M. Carpenter, Harrison M. Carretto, Maura A. Condon, Gabrielle M. Cooper, Jaxon S. Cooper , Seth M. Cooper, Dante Coppola, Annamaria F. Corsolini, Inara L. Cotugno, Ella G. Damron, Connor J. Diederich, Wynfield Dietz, Brennan W. Dilley, Tucker G. Ditchfield, Ryan J. Dobbins, Ayla G. Dorsey, Skylar D. Dorsey, Keagan M. Duffy, Molly L. Ewen, Lindsey P. Fabris, Ethan Farr, Ariana M. Fewell, Colin M. Fowler, Lucy C. Frye, Connor M. Fulkerson, Deklan S. Gage, Selena A. Gomez, Evelyn S. Grady, Katelynn J. Gray, Cody Green, Andrew Gritt, Ethan J. Gromm, Noah K. Gross, Lucas Habben, Connor Hanouw, Aidan C. Hardee, Margaret M. Hart, Raygan E. Hatfill, Gretchen S. Hauger, Logan L. Hennick, Karley A. Herman, Steven Hladovcak, Kyle Hobbs, Olivia P. Jackson, Cheyenne V. Jeffries, Evelyn S. Jeppson, Sadie Johnson, Andrea R. Kerestes, Madeline J. Kerestes, Maggie A. Kidder, Jami Klock, Christopher J. Koppers, Libby C. Kovash, Levi Z. Laasch, Jerry Lam, Hailey M. Larsen, Michael Lazar, Yesenia A. Leon, Ainsley Leonard, Rebecca L. Lynch, Owen E. Lyons, Carter Mackey, Charley E. Maierhofer, Jackson Mangold, Daniel S. Marini, Hailey T. Martin, Jonathan D. Mccoy, Connie D. Mendez, Addyson Miller, Ayana Miller, Samantha M. Miller, Kaylee S. Monroe, Trevor J. Mortenson, Lily A. Mustered, Luke R. Norris, Quintin R. Oley, Marlie J. Orlandi, Sophia J. Orozco, Billie Partridge, Nydrea A. Patterson, Ava N. Perry, Sienna N. Pettenger, Kara Power, Shaylen C. Quinn, Neenah M. Radovanovic, Nahela A. Ragan, Leiya J. Reilly, Grayson A. Rick, Anna G. Rowold, Lakyn M. Ruhland, Samantha Ruiz, Savannah R. Russo, Landon M. Sawin, Ella G. Schmitz, Rodolfo J. School, Sayge A. Shelton, Evan J. Snook, Nehemiah Snyder, Anthony J. Sodaro, Jack Stanek, Patrick Stewart , Rachael Stewart, Angelina G. Taglia, Grace L. Taylor, Xavier Telford, Aric M. Threadgill, Madison J. Towne, Jace Veith, Kaleb Vernoy, Caden Walter, Leif K. Wawerski, Cayla A. Weygand, William J. Znaniecki.

Juniors

Mia R. Abernathy, Ian Albrecht, Zane A. Alonzo, Akeisha Roshe S. Bermudo, Joseph G. Bernabei, Alex A. Billings, Hope H. Blanco, Luke K. Boaz, Riken W. Bobee, Adalyn N. Borowski, Madison G. Boyd, Ella Brue, Peyton D. Bryson, Reese E. Burgwald, Maggy J. Buscher, Layla Carbajal, Andrew J. Cavallini, Krisee L. Clark, Evelyn G. Clayton, Caroline M. Cooney, Gabrielle M. Cosmutto, Emma K. Cushing, Rylee A. Davis, Cabella Debernardi, Cameron Debernardi, Mei Mei J. Decker, Brian P. Diederich, Kasey L. Dose, Natalie R. Dyche, Khortez D. Eakins, Leilani A. Eguia Hernandez, Makenzie C. Eichelkraut, Gwendolyn R. Eisert, Chloe M. Ericzon, Sean P. Farrell, Sophia R. Fernandez, Faith M. Friestad, Kailey N. Goetsch, Lucas H. Goetz, Christian M. Gray, Keagan J. Gromm, Xochitl Y. Gutierrez, Gabriel R. Hammack, Huston P. Hart, Mary J. Heermann, Jack B. Henson, Beyonce G. Hogue, Alexzander D. Houk, Dawn M. Hudkins, Kezha L. Jackson, Cheyenne Joachim, Olivia R. Johnson, Xander M. Jones, Maya L. Julian, Melanie A. Kaminski, Cooper M. Knoll, Calie A. Kolesar, Layne K. Krug, Kiara P. Kummer, Lydia S. Kunkel, Jackie Lam, Ava M. Laury, Isabelle Liebhart, Camden R. Loomis, Hope E. Loza, Alyssa L. Malmassari, Baylee Mccurdy, Kameren R. Mcgill, Sarah K. Mcgrath, Brent A. Mclaughlin, Bryce A. Mclaughlin, Cadyn M. Miller, Jeannie M. Miller, Packston T. Miller, Ryder M. Miller, William R. Mix, Tatumn M. Moore, Mika B. Moreland, Ty S. Muffler, Kylie R. Mundt, Elijah B. Munson, Valeria G. Navarro, Kyle Nehring, Payton M. Nodland, Rylee K. Ofallon, Gabrielle F. Panepinto, Kate M. Passwater, Ellee S. Perry, Isabella D. Rayfield, Kaylie N. Reilly, Cayden Reynolds, Andrew W. Ristau, Isabella Ruiz, Oliver Ruvalcaba, Lilliana Samolitis, Aubrey C. Sanders, Jordan C. Schiltz, Luke Schunke, Tisha S. Sebastian, Bianca J. Sipula, Albany C. Smith, Ashleigh-Sage K. Smith, Devlin V. Smith, Ruby R. Smith, Christina B. Snook, Malachi Snyder, Alex J. Stafford, Cecelia G. Stafford, Malikhai E. Stayton, Ryleigh A. Stevenson, Melanie C. Stisser, Hayden L. Swett, Trey M. Thomas, Mercedes Tobias, Matthew G. Towne, Olivia R. Trolinger, Olivia Trovero, Hailey M. Vonperbandt, Haley Waddell, Hannah Waddell, Sullivan Walker, Brady T. Wendt, Samuel A. White, Brandon J. Wilson, Ryan Wilson, Sidney O. Wilson, Maya M. Zeman, Alexander Zenke.

Seniors

Henry R. Alexander, Mackenzie R. Allen, Nevaeh L. Bachman, Madison R. Brockman, Autumn M. Brown, Daniel F. Bruner, Caleb T. Burkey, Corbin T. Burress, Sebastian T. Cabrera, Grace C. Carroll, Ethan C. Cela, Ryan G. Chamberlain, Morgan M. Clements, Taylor E. Combs, Jonathan R. Cooper, Mckenna M. Cooper, Osbaldo Correa, Kellcey L. Demoss, Benjamin L. Domoleczny, Rylan C. Dorsey, Ava R. Downey, Hannah L. Duggan, Riley J. Duranty, Michaela P. Edwards Froisland, Shelby M. Einhaus, Molly C. Etscheid, Jackson N. Ewen, Collin D. Ferracuti, Lydia A. Fessler, Ashlynne Flamingo, Allyson K. Fleming, Corinne E. Francis, Hannah G. Galletti, Adam G. Gross, Jimena Gutierrez, Nashla Gutierrez, Riley M. Haage, Matthew M. Haerle, Karcin R. Hagi, Emma F. Hardee, Nicholas M. Hardt, Eva R. Heimsoth, Isabel R. Heimsoth, Emma E. Heiser, Ryley A. Jett, Cain G. Kakara, Totus Tuus G. Keely, Payton K. Knoll, Lucas A. Koshko, Ellyse F. Kovash, Brooklyn D. Lawson, Gianna C. Leigh, Leah N. Majcen, Katelyn I. Mauk, Ryann S. Mckenna, Caitlyn Michel, Nicholas Q. Miller, Bryson J. Moore, Lauren K. Moreno, Abigail Z. Morris, Brianna L. Morris, Hailey E. Nelson, Gabriel S. Nye, Mckenzie R. Oslanzi, Hunter W. Owens, Johnathan R. Pacholski, Kira M. Pastirik, Kobey A. Pazur, Owen B. Phillips, Lauren I. Podman, Matthew T. Pohar, Conner J. Price, Melana J. Pries, Dillan Quatrano, Bianca M. Reilly, Maria J. Reinert , Trace R. Roether, Julliana Santoy, Kaley M. Schiltz, Brynne N. Sember, Natalie K. Serna, Levi J. Sheehan, Jenna K. Smithmeyer, Carter M. Snook, Madeline R. Sondgeroth, Ryleigh K. Stehl, Morgan M. Stone, Kylie Strickland, Emily R. Swanson, Grace Tanner, Landen J. Thorsen, Abbey A. Thumm, Liam A. Tipple, Noah Underhill, Adriana Vercolio, Stefani E. Villarreal, Landon Voights, Emma C. Walker, Nevaeh L. Wheeler.