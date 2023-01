Over the years at the McLean County/HOIC Boys Basketball Tournament — 2023

Year by year champions/runners-up/title game scores of the McLean County/HOIC Boys Basketball Tournament

Year Champion Runner-up Score 2022 El Paso-Gridley Eureka 59-52 2021 Canceled by COVID-19 2020 Tremont El Paso-Gridley 64-61 2019 Gibson City-Melvin-Sibley El Paso-Gridley 40-36 2018 Ridgeview Gibson City-Melvin-Sibley 53-50 2017 Ridgeview Deer Creek-Mackinaw 58-32 2016 Ridgeview LeRoy 54-46 2015 Ridgeview Fieldcrest 71-53 2014 Blue Ridge Ridgeview 57-56 (OT) 2013 Tri-Valley Ridgeview 52-31 2012 Fieldcrest Tri-Valley 49-39 2011 El Paso-Gridley Deer Creek-Mackinaw 48-44 2010 Fieldcrest LeRoy 59-38 2009 Fieldcrest Ridgeview 73-55 2008 Tri-Valley Heyworth 61-55 2007 Gibson City-Melvin-Sibley Lexington 60-58 2006 Tri-Valley Deer Creek-Mackinaw 61-59 2005 Ridgeview Deer Creek-Mackinaw 48-44 2004 Tri-Valley Lexington 55-49 2003 Tri-Valley Ridgeview 60-52 2002 Lexington Ridgeview 64-62 2001 Tri-Valley Lexington 69-59 2000 Lexington Tri-Valley 56-48 1999 Tri-Valley Heyworth 59-53 1998 Tri-Valley Ridgeview 56-33 1997 Ridgeview Heyworth 53-40 1996 Tri-Valley Ridgeview 48-46 1995 LeRoy Ridgeview 65-49 1994 Ridgeview Heyworth 62-49 1993 Gridley Ridgeview 49-46 1992 Gridley Heyworth 53-51 1991 Ridgeview Gridley 63-51 1990 Ridgeview Heyworth 63-57 1989 Octavia Heyworth 61-45 1988 Blue Ridge Lexington 59-56 1987 Octavia Lexington 56-46 1986 Gridley Lexington 56-48 1985 Heyworth Gridley 44-38 1984 Gridley Octavia 48-27 1983 Saybrook-Arrowsmith Gridley 62-60 1982 Gridley Octavia 50-49 1981 Lexington Heyworth 59-48 1980 Gridley Saybrook-Arrowsmith 57-52 1979 Chenoa Gridley 61-60 1978 Saybrook-Arrowsmith Gridley 52-50 1977 Gridley Octavia 57-49 1976 Gridley Lexington 77-52 1975 Gridley Octavia 47-35 1974 Lexington Octavia 75-57 1973 Octavia Lexington 78-68 1972 Lexington Octavia 59-45 1971 Hopedale McLean-Waynesville-Armington 60-53 1970 Octavia Lexington 70-38 1969 Chenoa Octavia 54-48 1968 Octavia Lexington 57-48 1967 Octavia Heyworth 66-44 1966 Octavia Lexington 68-48 1965 Bellflower Octavia 58-53 1964 Lexington Octavia 47-36 1963 Octavia Bellflower 64-40 1962 Octavia McLean-Waynesville 53-40 1961 Heyworth McLean-Waynesville 29-27 1960 Heyworth Bellflower 50-38 1959 Octavia Saybrook 66-58 1958 Lexington Saybrook 76-65 1957 Octavia Saybrook 66-59 1956 Octavia Chenoa 59-34 1955 Chenoa Octavia 59-57 1954 Lexington Ellsworth 59-47 1953 Gridley Octavia 50-45 1952 Lexington Saybrook 65-37 1951 Chenoa Lexington 47-41 1950 Lexington Chenoa 59-39 1949 Saybrook Lexington 54-53 1948 Chenoa Saybrook 65-37 1947 Gridley Bellflower 39-37 1946 Gridley Cropsey 46-28 1945 LeRoy Heyworth 28-23 1944 Gridley Heyworth 39-32 1943 LeRoy Danvers 44-37 1942 Stanford Danvers 43-33 1941 McLean Danvers 26-25 1940 Stanford Danvers 28-22 1939 Chenoa Saybrook 28-19 1938 Cropsey Saybrook 29-22 1937 Saybrook Stanford 18-15 1936 Saybrook McLean 25-15 1935 Lexington Cropsey 43-20 1934 Stanford Lexington 29-9 1933 Not held 1932 Carlock Arrowsmith 14-11 1931 Heyworth Downs 21-16 1930 Downs Saybrook 11-10 1929 U High Heyworth 32-17 1928 U High Bellflower 18-12 1927 U High Normal 15-9 1926 Normal U High 29-9 1925 U High Bloomington 15-12 1924 Bloomington Danvers 28-16 1923 Downs Bellflower 16-12 1922 Bloomington Saybrook 42-24 1921 Stanford Bloomington 26-23 1920 Stanford Lexington 28-26 1919 Normal U High 20-19 1918 Lexington Normal 23-14 1917 U High Stanford 15-12 1916 U High Lexington 34-17 1915 Saybrook Lexington 26-25 1914 Bellflower U High 25-24 1913 U High Bellflower 58-18 1912 Lexington U High 20-18 1911 Lexington LeRoy 38-29