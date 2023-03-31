Marquette Academy Elementary honor roll, 3rd quarter 2022-2023

Marquette Academy Elementary School in Ottawa announced its honor roll for the third quarter of the 2022-2023 school year.
High honor roll
Fifth grade
Leo Alvarez, Adyssen Boaz, Mason Collins, Gerard Cooper, Cullen DeMink, Kallyn Diss, Olivia Entwistle, Fiona Gaworski, Mackenzie Hamm, Fiona McGrath, Thomas Miller, Griffin Novotney, Noah Novotney, Logan Schneider, Lucas Simmons
Sixth grade
Mario Bernabei, Kash Biba, Cayla Blood, Natalie Dettmann, Kenzie Elzer, Mason Ferrerio, Carter Gray, Savannah Guzman, Lily Hall, Baron Hellman, Bradyn Hermann, Hunter Heuser, Connor McCauley, Cecilia Reynolds, Emmy VanWiggeren
Seventh grade
Jesse Cooke, Connor Cooper, Lucy Cooper, Hailey Dettmann, Wyatt Edgcomb, Sawyer Ernat, Kara Killelea, Aubrey Myers, Jakobi Reed, Kinley Rick, Ian Seo Mollee Smith
Eighth grade
Carissa Blood, Morgan Collins, Lucas Craig, Kelsey Cuchra, Caden Durdan, Taylor Gamons, Amelia Gaughan, Anna Hjerpe, Hunter Hopkins, Henry Keenan, Jack Keenan, Braxton Nelle, Giada Pattelli, Lillian Pollnow, Emily Ryan-Adair, Caden Shreve, Mackinnley Thompson
Honor roll
Fifth grade
Kylah Gallegos, Maylee Hamer
Sixth grade
Isaac Bullock, Tate Hopkins
Seventh grade
Kyle Cottingim, Michel Coutts, David De La Torre, Hunter DeMink, Grady Dose, Savannah Erickson, Jorie Keenan, Dixie Smick, Ava Wright
Eighth grade
Leslie Robles