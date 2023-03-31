March 31, 2023
Shaw Local
NewsSubscribePrep SportsElectionBearsObituarieseNewspaperStarved Rock CountryLocal EventsGames and Puzzles

Marquette Academy Elementary honor roll, 3rd quarter 2022-2023

By Shaw Local News Network
Marquette Academy in Ottawa

Marquette Academy in Ottawa (Provided)

Marquette Academy Elementary School in Ottawa announced its honor roll for the third quarter of the 2022-2023 school year.

High honor roll

Fifth grade

Leo Alvarez, Adyssen Boaz, Mason Collins, Gerard Cooper, Cullen DeMink, Kallyn Diss, Olivia Entwistle, Fiona Gaworski, Mackenzie Hamm, Fiona McGrath, Thomas Miller, Griffin Novotney, Noah Novotney, Logan Schneider, Lucas Simmons

Sixth grade

Mario Bernabei, Kash Biba, Cayla Blood, Natalie Dettmann, Kenzie Elzer, Mason Ferrerio, Carter Gray, Savannah Guzman, Lily Hall, Baron Hellman, Bradyn Hermann, Hunter Heuser, Connor McCauley, Cecilia Reynolds, Emmy VanWiggeren

Seventh grade

Jesse Cooke, Connor Cooper, Lucy Cooper, Hailey Dettmann, Wyatt Edgcomb, Sawyer Ernat, Kara Killelea, Aubrey Myers, Jakobi Reed, Kinley Rick, Ian Seo Mollee Smith

Eighth grade

Carissa Blood, Morgan Collins, Lucas Craig, Kelsey Cuchra, Caden Durdan, Taylor Gamons, Amelia Gaughan, Anna Hjerpe, Hunter Hopkins, Henry Keenan, Jack Keenan, Braxton Nelle, Giada Pattelli, Lillian Pollnow, Emily Ryan-Adair, Caden Shreve, Mackinnley Thompson

Honor roll

Fifth grade

Kylah Gallegos, Maylee Hamer

Sixth grade

Isaac Bullock, Tate Hopkins

Seventh grade

Kyle Cottingim, Michel Coutts, David De La Torre, Hunter DeMink, Grady Dose, Savannah Erickson, Jorie Keenan, Dixie Smick, Ava Wright

Eighth grade

Leslie Robles