Here are IHSA playoff softball pairings for Suburban Life-area teams

The IHSA has released the softball playoff schedule. Here are pairings for Suburban Life-area teams.
Class 4A Elk Grove Regional
Tuesday, May 19
No. 3 Lake Park vs. No. 15 Glenbard West, 4:30 p.m.
Wednesday, May 20
No. 6 Glenbard East vs. No. 1 Elk Grove, 4:30 p.m.
Friday, May 22
Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 4:30 p.m.
Class 4A Conant Regional
Tuesday, May 19
No. 4 Fremd vs. No. 13 Bartlett, 4:30 p.m.
Wednesday, May 20
No. 5 Conant vs. No. 12 Willowbrook, 4:30 p.m.
Friday, May 22
Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 4:30 p.m.
Class 4A Rolling Meadows Regional
Monday, May 18
No. 17 Hoffman Estates at No. 14 Rolling Meadows, 4:30 p.m.
Tuesday, May 19
No. 1 St. Charles North vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.
No. 8 York vs. No. 9 South Elgin, 6 p.m.
Friday, May 22
Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 4:30 p.m.
Class 4A Downers Grove North Regional
Tuesday, May 19
No. 3 Downers Grove South vs. No. 14 Proviso East, 4:30 p.m.
Wednesday, May 20
No. 6 Downers Grove North vs. No. 11 Argo, 4:30 p.m.
Friday, May 22
Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 4:30 p.m.
Class 4A Marist Regional
Tuesday, May 19
No. 1 Marist vs. No. 16 Chicago Noble, 4:30 p.m.
Wednesday, May 20
No. 7 Hinsdale Central vs. No. 9 Oak Lawn, 4:30 p.m.
Friday, May 22
Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 4:30 p.m.
Class 4A Lyons Regional
Wednesday, May 20
No. 2 Riverside-Brookfield vs. No. 15 Kenwood, 4:30 p.m.
No. 8 Lyons vs. No. 10 Reavis, 6:30 p.m.
Friday, May 22
Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 11 a.m.
Class 4A St. Laurence Regional
Tuesday, May 19
No. 4 St. Laurence vs. No. 13 Eisenhower, 4:30 p.m.
Wednesday, May 20
No. 6 Richards vs. No. 12 Morton, 4:30 p.m.
Friday, May 22
Winner 1 vs. Winner 2, 4:30 p.m.
Class 4A Oswego Regional
Monday, May 18
No. 18 Bolingbrook at No. 15 Naperville North, 4:30 p.m.
Tuesday, May 19
No. 2 Oswego vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.
Wednesday, May 20
No. 7 Benet vs. No. 10 Neuqua Valley, 4:30 p.m.
Friday, May 22
Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 4 p.m.
Class 4A Waubonsie Valley Regional
Monday, May 18
No. 17 Metea Valley at No. 16 Romeoville, 4:30 p.m.
Tuesday, May 19
No. 1 Yorkville vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.
Wednesday, May 20
No. 8 Wheaton Warrenville South vs. No. 9 Waubonsie Valley, 4:30 p.m.
Friday, May 22
Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 4:30 p.m.
Class 4A Oswego East Regional
Tuesday, May 19
No. 4 Plainfield East vs. No. 13 West Chicago, 4:30 p.m.
Wednesday, May 20
No. 6 Oswego East vs. No. 12 Wheaton North, 4:30 p.m.
Friday, May 22
Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 4:30 p.m.
Class 3A Mother McAuley Regional
Tuesday, May 19
No. 4 Mother McAuley vs. No. 13 Chicago Perspectives Leadership, 4:30 p.m.
Wednesday, May 20
No. 5 Nazareth vs. No. 12 Chicago Kelly, 4:30 p.m.
Friday, May 22
Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 4:30 p.m.
Class 3A Hinsdale South Regional
Tuesday, May 19
No. 3 De La Salle vs. No. 14 Chicago Intrinsic, 4:45 p.m.
Wednesday, May 20
No. 7 Hinsdale South vs. No. 11 Chicago Washington, 4:45 p.m.
Friday, May 22
Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 4:45 p.m.
Class 3A Lemont Regional
Tuesday, May 19
No. 8 Chicago Hancock vs. No. 9 Chicago Juarez, 4:30 p.m.
Friday, May 22
No. 1 Lemont vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.
Class 3A Fenwick Regional
Tuesday, May 19
No. 8 Prosser vs. No. 9 Timothy Christian, 4:30 p.m.
Saturday, May 23
No. 1 Fenwick vs. Winner Game 1, 11:30 a.m.
Class 3A Glenbard South Regional
Saturday, May 23
No. 4 Glenbard South vs. No. 5 Fenton, 10 a.m.
Class 3A Elmwood Park Regional
Wednesday, May 20
No. 7 Elmwood Park vs. No. 11 Chicago Intrinsic Charter, 4 p.m.
Saturday, May 23
No. 3 Montini vs. Winner Game 1, 11 a.m.
Class 3A St. Francis Regional
Tuesday, May 19
No. 6 Steinmetz vs. No. 10 Chicago Noble/Golder, 4:30 p.m.
Friday, May 22
No. 2 St. Francis vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.
Class 2A Westmont Regional
Monday, May 18
No. 9 Dyett at No. 8 Phillips, 4:30 p.m.
Tuesday, May 19
No. 1 Chicago Christian vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.
Wednesday, May 20
No. 3 Westmont vs. No. 5 Chicago Latin, 4:30 p.m.
Friday, May 22
Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 4:30 p.m.
Class 2A Trinity Regional
Tuesday, May 19
No. 4 Trinity vs. No. 5 Wheaton Academy, 4:30 p.m.
Saturday, May 23
No. 1 IC Catholic Prep vs. Winner Game 1, 11 a.m.