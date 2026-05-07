Here are IHSA playoff softball pairings for Suburban Life-area teams

Wheaton Warrenville South’s Becca Chaney smashes a single to left field during a game against Oswego at Wheaton Warrenville South High School in Wheaton. (Jon Cunningham for Shaw Local News Network)

The IHSA has released the softball playoff schedule. Here are pairings for Suburban Life-area teams.

Class 4A Elk Grove Regional

Tuesday, May 19

No. 3 Lake Park vs. No. 15 Glenbard West, 4:30 p.m.

Wednesday, May 20

No. 6 Glenbard East vs. No. 1 Elk Grove, 4:30 p.m.

Friday, May 22

Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 4:30 p.m.

Class 4A Conant Regional

Tuesday, May 19

No. 4 Fremd vs. No. 13 Bartlett, 4:30 p.m.

Wednesday, May 20

No. 5 Conant vs. No. 12 Willowbrook, 4:30 p.m.

Friday, May 22

Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 4:30 p.m.

Class 4A Rolling Meadows Regional

Monday, May 18

No. 17 Hoffman Estates at No. 14 Rolling Meadows, 4:30 p.m.

Tuesday, May 19

No. 1 St. Charles North vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.

No. 8 York vs. No. 9 South Elgin, 6 p.m.

Friday, May 22

Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 4:30 p.m.

Class 4A Downers Grove North Regional

Tuesday, May 19

No. 3 Downers Grove South vs. No. 14 Proviso East, 4:30 p.m.

Wednesday, May 20

No. 6 Downers Grove North vs. No. 11 Argo, 4:30 p.m.

Friday, May 22

Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 4:30 p.m.

Class 4A Marist Regional

Tuesday, May 19

No. 1 Marist vs. No. 16 Chicago Noble, 4:30 p.m.

Wednesday, May 20

No. 7 Hinsdale Central vs. No. 9 Oak Lawn, 4:30 p.m.

Friday, May 22

Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 4:30 p.m.

Class 4A Lyons Regional

Wednesday, May 20

No. 2 Riverside-Brookfield vs. No. 15 Kenwood, 4:30 p.m.

No. 8 Lyons vs. No. 10 Reavis, 6:30 p.m.

Friday, May 22

Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 11 a.m.

Class 4A St. Laurence Regional

Tuesday, May 19

No. 4 St. Laurence vs. No. 13 Eisenhower, 4:30 p.m.

Wednesday, May 20

No. 6 Richards vs. No. 12 Morton, 4:30 p.m.

Friday, May 22

Winner 1 vs. Winner 2, 4:30 p.m.

Class 4A Oswego Regional

Monday, May 18

No. 18 Bolingbrook at No. 15 Naperville North, 4:30 p.m.

Tuesday, May 19

No. 2 Oswego vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.

Wednesday, May 20

No. 7 Benet vs. No. 10 Neuqua Valley, 4:30 p.m.

Friday, May 22

Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 4 p.m.

Class 4A Waubonsie Valley Regional

Monday, May 18

No. 17 Metea Valley at No. 16 Romeoville, 4:30 p.m.

Tuesday, May 19

No. 1 Yorkville vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.

Wednesday, May 20

No. 8 Wheaton Warrenville South vs. No. 9 Waubonsie Valley, 4:30 p.m.

Friday, May 22

Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 4:30 p.m.

Class 4A Oswego East Regional

Tuesday, May 19

No. 4 Plainfield East vs. No. 13 West Chicago, 4:30 p.m.

Wednesday, May 20

No. 6 Oswego East vs. No. 12 Wheaton North, 4:30 p.m.

Friday, May 22

Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 4:30 p.m.

Class 3A Mother McAuley Regional

Tuesday, May 19

No. 4 Mother McAuley vs. No. 13 Chicago Perspectives Leadership, 4:30 p.m.

Wednesday, May 20

No. 5 Nazareth vs. No. 12 Chicago Kelly, 4:30 p.m.

Friday, May 22

Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 4:30 p.m.

Class 3A Hinsdale South Regional

Tuesday, May 19

No. 3 De La Salle vs. No. 14 Chicago Intrinsic, 4:45 p.m.

Wednesday, May 20

No. 7 Hinsdale South vs. No. 11 Chicago Washington, 4:45 p.m.

Friday, May 22

Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 4:45 p.m.

Class 3A Lemont Regional

Tuesday, May 19

No. 8 Chicago Hancock vs. No. 9 Chicago Juarez, 4:30 p.m.

Friday, May 22

No. 1 Lemont vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.

Class 3A Fenwick Regional

Tuesday, May 19

No. 8 Prosser vs. No. 9 Timothy Christian, 4:30 p.m.

Saturday, May 23

No. 1 Fenwick vs. Winner Game 1, 11:30 a.m.

Class 3A Glenbard South Regional

Saturday, May 23

No. 4 Glenbard South vs. No. 5 Fenton, 10 a.m.

Class 3A Elmwood Park Regional

Wednesday, May 20

No. 7 Elmwood Park vs. No. 11 Chicago Intrinsic Charter, 4 p.m.

Saturday, May 23

No. 3 Montini vs. Winner Game 1, 11 a.m.

Class 3A St. Francis Regional

Tuesday, May 19

No. 6 Steinmetz vs. No. 10 Chicago Noble/Golder, 4:30 p.m.

Friday, May 22

No. 2 St. Francis vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.

Class 2A Westmont Regional

Monday, May 18

No. 9 Dyett at No. 8 Phillips, 4:30 p.m.

Tuesday, May 19

No. 1 Chicago Christian vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.

Wednesday, May 20

No. 3 Westmont vs. No. 5 Chicago Latin, 4:30 p.m.

Friday, May 22

Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 4:30 p.m.

Class 2A Trinity Regional

Tuesday, May 19

No. 4 Trinity vs. No. 5 Wheaton Academy, 4:30 p.m.

Saturday, May 23

No. 1 IC Catholic Prep vs. Winner Game 1, 11 a.m.