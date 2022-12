Immaculate Conception School announces first trimester honor roll

Immaculate Conception Parish School in Morris has announced the honor roll for the first trimester of its 2022-23 school year.

Eighth grade straight A honor roll: Mia Frias, Estefany Gonzales-Guerrero, Juliet Mueller

Eighth grade high honor roll: Adrienne Cherven, Diego Cisneros, Jocelyn Mendez, Ivette Sedano, Ethan Smith, Peyton Uher, Maddie Wills

Eighth grade honor roll: Colton Wolsfeld

Seventh grade straight A honor roll: Braden Wickkiser

Seventh grade high honor roll: Austin Perry, Ryan Resar

Seventh grade honor roll: Riley Safarcyk, Josephine Walsh

Sixth grade high honor roll: Caleb Bizzotto, Elise Cherven, Levi Gehris, Broden McNichols, Russel Rogers, Skeeter Rogers, Camden Synoraki, Patricia Thiel, Sydney Thornton, Moira Wills

Sixth grade honor roll: JD Bell, Michael Bizzotto, Joshua Costa, Mallory Munsell, Ryan Ramos

Fifth grade straight A honor roll: Adeline Kuipers

Fifth grade high honor roll: Julia Bizzotto, Patrick Doerffler, Josie Mueller, Madeline Resar, Hannah Savola

Fifth grade honor roll: Yelay Balbuena, Avery Perry, Morgan Smith