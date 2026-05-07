Schedule release: The IHSA postseason paths awaiting softball teams across the Will/Grundy county area

Joliet West’s Madeline Woods drives in two runs against Joliet Central earlier this season. (Gary Middendorf)

By Steve Soucie

From Class 4A to 1A, here are the IHSA postseason schedules for softball teams across the greater Joliet/Plainfield/Morris area.

Morris’ Addy Hackett connects for a two-run triple against Ottawa earlier this season. (Gary Middendorf)

Class 4A

Lockport Regional

Tuesday, May 19

Game 1: No. 3 Lockport vs. No. 14 Bloom, 4:45 p.m.

Wednesday, May 20

Game 2: No. 6 Plainfield Central vs. No. 12 Plainfield South, 4:45 p.m.

Friday, May 22

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 4:45 p.m.

Lincoln-Way East Regional

Monday, May 18

Game 1: No. 18 Rich Township at No. 15 T.F. South, 4:30 p.m.

Tuesday, May 19

Game 2: No. 2 Lincoln-Way East vs. Winner Game 1, 4 p.m.

Game 3: No. 7 Andrew vs. No. 11 Shepard, 5:30 p.m.

Friday, May 22

Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 4:30 p.m.

Lincoln-Way Central Regional

Tuesday, May 19

Game 1: No. 4 Minooka vs. No. 13 Stagg, 4:30 p.m.

Game 2: No. 5 Sandburg vs. No. 10 Lincoln-Way Central, 6:30 p.m.

Friday, May 22

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 4:30 p.m.

Homewood-Flossmoor Regional

Monday, May 18

Game 1: No. 17 Joliet Central at No. 16 Thornwood, 4:30 p.m.

Wednesday, May 20

Game 2: No. 1 Lincoln-Way West vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.

Game 3: No. 8 Homewood-Flossmoor vs. No. 9 Joliet West, 7 p.m.

Friday, May 22

Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 5 p.m.

Naperville Central Regional

Monday, May 18

Game 1: No. 19 East Aurora at No. 14 Batavia, 4:30 p.m.

Tuesday, May 19

Game 2: No. 3 Naperville Central vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.

Wednesday, May 20

Game 3: No. 5 Plainfield North vs. No. 11 West Aurora, 4:30 p.m.

Saturday, May 23

Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 11 a.m.

Oswego Regional

Monday, May 18

Game 1: No. 18 Bolingbrook at No. 15 Naperville North, 4:30 p.m.

Tuesday, May 19

Game 2: No. 2 Oswego vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.

Wednesday, May 20

Game 3: No. 7 Benet vs. No. 10 Neuqua Valley, 4:30 p.m.

Friday, May 22

Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 4 p.m.

Waubonsie Valley Regional

Monday, May 18

Game 1: No. 17 Metea Valley at No. 16 Romeoville, 4:30 p.m.

Tuesday, May 19

Game 2: No. 1 Yorkville vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.

Wednesday, May 20

Game 3: No. 8 Wheaton Warrenville South vs. No. 9 Waubonsie Valley, 4:30 p.m.

Friday, May 22

Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 4:30 p.m.

Oswego East Regional

Tuesday, May 19

Game 1: No. 4 Plainfield East vs. No. 13 West Chicago, 4:30 p.m.

Wednesday, May 20

Game 2: No. 6 Oswego East vs. No. 12 Wheaton North, 6:30 p.m.

Friday, May 22

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 4:30 p.m.

Class 3A

Providence Regional

Tuesday, May 19

Game 1: No. 4 Crete-Monee vs. No. 5 T.F. North, 3 p.m.

Friday, May 22

Game 2: No. 1 Providence vs. Winner Game 1, 4 p.m.

Plano Regional

Tuesday, May 19

Game 1: (4) Plano vs. (5) Bremen, 4:30 p.m.

Friday, May 22

Game 2: (1) Morris vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.

Oak Forest Regional

Tuesday, May 19

Game 1: No. 3 Joliet Catholic vs. No. 6 Thornton, 4:30 p.m.

Saturday, May 23

Game 2: No. 2 Oak Forest vs. Winner Game 1, 11 a.m.

Lemont Regional

Tuesday, May 19

Game 1: No. 8 Hancock vs. No. 9 Juarez, 4:30 p.m.

Friday, May 22

Game 2: No. 1 Lemont vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.

Class 2A

Seneca Regional

Tuesday, May 19

Game 1: No. 2 Seneca vs. No. 7 Reed-Custer, 4:30 p.m.

Game 2: No. 3 Wilmington vs. No. 6 Bishop McNamara, 6:30 p.m.

Friday, May 22

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 4:30 p.m.

Manteno Regional

Monday, May 18

Game 1: No. 9 Herscher at No. 8 Peotone, 4:30 p.m.

Tuesday, May 19

Game 2: No. 1 Beecher vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.

Wednesday, May 20

Game 3: No. 4 Manteno vs. No. 5 Coal City, 4:30 p.m.

Friday, May 22

Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 4:30 p.m.

Class 1A

Dwight Regional

Monday, May 18

Game 1: No. 10 St. Anne at No. 7 Clifton Central, 4:30 p.m.

Tuesday, May 19

Game 2: No. 2 Grant Park vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.

Wednesday, May 20

Game 3: No. 3 Gardner-South Wilmington vs. No. 5 Dwight, 4:30 p.m.

Friday, May 22

Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 4:30 p.m.

Steve Soucie is the Managing Editor of Friday Night Drive for Shaw Media. Also previously for Shaw Media, Soucie was the Sports Editor at the Joliet Herald News. Prior to that, Soucie worked at the Kankakee Daily Journal and for Pro Football Weekly.