Schedule release: The IHSA postseason paths awaiting softball teams across the Will/Grundy county area

From Class 4A to 1A, here are the IHSA postseason schedules for softball teams across the greater Joliet/Plainfield/Morris area.
Class 4A
Lockport Regional
Tuesday, May 19
Game 1: No. 3 Lockport vs. No. 14 Bloom, 4:45 p.m.
Wednesday, May 20
Game 2: No. 6 Plainfield Central vs. No. 12 Plainfield South, 4:45 p.m.
Friday, May 22
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 4:45 p.m.
Lincoln-Way East Regional
Monday, May 18
Game 1: No. 18 Rich Township at No. 15 T.F. South, 4:30 p.m.
Tuesday, May 19
Game 2: No. 2 Lincoln-Way East vs. Winner Game 1, 4 p.m.
Game 3: No. 7 Andrew vs. No. 11 Shepard, 5:30 p.m.
Friday, May 22
Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 4:30 p.m.
Lincoln-Way Central Regional
Tuesday, May 19
Game 1: No. 4 Minooka vs. No. 13 Stagg, 4:30 p.m.
Game 2: No. 5 Sandburg vs. No. 10 Lincoln-Way Central, 6:30 p.m.
Friday, May 22
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 4:30 p.m.
Homewood-Flossmoor Regional
Monday, May 18
Game 1: No. 17 Joliet Central at No. 16 Thornwood, 4:30 p.m.
Wednesday, May 20
Game 2: No. 1 Lincoln-Way West vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.
Game 3: No. 8 Homewood-Flossmoor vs. No. 9 Joliet West, 7 p.m.
Friday, May 22
Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 5 p.m.
Naperville Central Regional
Monday, May 18
Game 1: No. 19 East Aurora at No. 14 Batavia, 4:30 p.m.
Tuesday, May 19
Game 2: No. 3 Naperville Central vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.
Wednesday, May 20
Game 3: No. 5 Plainfield North vs. No. 11 West Aurora, 4:30 p.m.
Saturday, May 23
Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 11 a.m.
Oswego Regional
Monday, May 18
Game 1: No. 18 Bolingbrook at No. 15 Naperville North, 4:30 p.m.
Tuesday, May 19
Game 2: No. 2 Oswego vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.
Wednesday, May 20
Game 3: No. 7 Benet vs. No. 10 Neuqua Valley, 4:30 p.m.
Friday, May 22
Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 4 p.m.
Waubonsie Valley Regional
Monday, May 18
Game 1: No. 17 Metea Valley at No. 16 Romeoville, 4:30 p.m.
Tuesday, May 19
Game 2: No. 1 Yorkville vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.
Wednesday, May 20
Game 3: No. 8 Wheaton Warrenville South vs. No. 9 Waubonsie Valley, 4:30 p.m.
Friday, May 22
Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 4:30 p.m.
Oswego East Regional
Tuesday, May 19
Game 1: No. 4 Plainfield East vs. No. 13 West Chicago, 4:30 p.m.
Wednesday, May 20
Game 2: No. 6 Oswego East vs. No. 12 Wheaton North, 6:30 p.m.
Friday, May 22
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 4:30 p.m.
Class 3A
Providence Regional
Tuesday, May 19
Game 1: No. 4 Crete-Monee vs. No. 5 T.F. North, 3 p.m.
Friday, May 22
Game 2: No. 1 Providence vs. Winner Game 1, 4 p.m.
Plano Regional
Tuesday, May 19
Game 1: (4) Plano vs. (5) Bremen, 4:30 p.m.
Friday, May 22
Game 2: (1) Morris vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.
Oak Forest Regional
Tuesday, May 19
Game 1: No. 3 Joliet Catholic vs. No. 6 Thornton, 4:30 p.m.
Saturday, May 23
Game 2: No. 2 Oak Forest vs. Winner Game 1, 11 a.m.
Lemont Regional
Tuesday, May 19
Game 1: No. 8 Hancock vs. No. 9 Juarez, 4:30 p.m.
Friday, May 22
Game 2: No. 1 Lemont vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.
Class 2A
Seneca Regional
Tuesday, May 19
Game 1: No. 2 Seneca vs. No. 7 Reed-Custer, 4:30 p.m.
Game 2: No. 3 Wilmington vs. No. 6 Bishop McNamara, 6:30 p.m.
Friday, May 22
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 4:30 p.m.
Manteno Regional
Monday, May 18
Game 1: No. 9 Herscher at No. 8 Peotone, 4:30 p.m.
Tuesday, May 19
Game 2: No. 1 Beecher vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.
Wednesday, May 20
Game 3: No. 4 Manteno vs. No. 5 Coal City, 4:30 p.m.
Friday, May 22
Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 4:30 p.m.
Class 1A
Dwight Regional
Monday, May 18
Game 1: No. 10 St. Anne at No. 7 Clifton Central, 4:30 p.m.
Tuesday, May 19
Game 2: No. 2 Grant Park vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.
Wednesday, May 20
Game 3: No. 3 Gardner-South Wilmington vs. No. 5 Dwight, 4:30 p.m.
Friday, May 22
Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 4:30 p.m.